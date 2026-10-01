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Etiopía cerró su Embajada en Eritrea y Asmara rompió las relaciones diplomáticas

La cancillería de Adís Abeba sostuvo que los enviados incurrieron en actos que amenazaron la seguridad nacional y vulneraron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, según el comunicado oficial

El Gobierno etíope otorgó un plazo de 48 horas a diez diplomáticos eritreos para abandonar el país (Europa Press)
El Gobierno etíope otorgó un plazo de 48 horas a diez diplomáticos eritreos para abandonar el país (Europa Press)
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El Gobierno de Etiopía cerró su Embajada en Eritrea, expulsó a diez diplomáticos eritreos y recibió como respuesta la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Asmara, en plena escalada de los combates entre las fuerzas federales y la alianza opositora encabezada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).

El Ministerio de Exteriores etíope informó que retiró su representación de Asmara por “los actos directos e indirectos de hostilidad y beligerancia de Eritrea contra Etiopía”. La decisión afectó a la misión diplomática reabierta en 2018, cuando el acercamiento entre ambos gobiernos puso fin a años de enfrentamientos y precedió a la concesión del Premio Nobel de la Paz al primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

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Adís Abeba también declaró persona non grata a diez funcionarios de la Embajada eritrea y de la representación de ese país ante la Unión Africana. Las autoridades les concedieron 48 horas para abandonar el territorio etíope. El Gobierno sostuvo que los diplomáticos participaron en actividades que supusieron una amenaza directa para la seguridad nacional y vulneraron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La medida provocó una reacción inmediata de Eritrea. Su Ministerio de Exteriores comunicó que rompió los vínculos formales con Etiopía y presentó la decisión como una respuesta equivalente a la expulsión de sus funcionarios. “Eritrea no tiene más remedio que responder con reciprocidad y romper todas las relaciones diplomáticas con Etiopía, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva”, indicó el comunicado.

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Por su parte, el ministro de Información eritreo, Yemane Meskel, confirmó que la salida de la totalidad del personal diplomático de su país implicó el cierre de la Embajada de Eritrea en Adís Abeba. El Gobierno de Asmara rechazó las imputaciones formuladas por las autoridades etíopes y sostuvo que la hostilidad procedió del país vecino.

En su declaración, Eritrea acusó a Etiopía de perseguir desde hacía tres años una política de confrontación destinada a lograr acceso soberano al mar Rojo. Asmara afirmó que Adís Abeba pretendió obtener puertos y zonas costeras eritreas mediante una invasión, en referencia a las tensiones por el puerto de Assab. Etiopía, sin salida al mar desde la independencia de Eritrea en 1993, consideró ese acceso una cuestión vinculada a su seguridad y su economía.

El Ejecutivo eritreo también señaló que Etiopía acogió, entrenó y armó a grupos opositores de Eritrea para fomentar un conflicto interno y buscar un cambio de Gobierno. “Es Etiopía la que ha seguido una agenda de hostilidad incesante”, afirmó el Ministerio de Exteriores eritreo, que aseguró que mantuvo una postura de “paciencia y moderación” para evitar un agravamiento de la situación.

Los combates armados en la región de Afar obligaron a abandonar sus hogares a decenas de miles de habitantes (EFE/EPA/STR)
Los combates armados en la región de Afar obligaron a abandonar sus hogares a decenas de miles de habitantes (EFE/EPA/STR)

La crisis diplomática coincidió con una nueva ofensiva militar en el norte de Etiopía. El TPLF anunció la semana anterior el comienzo de una “guerra defensiva” contra las tropas federales y acusó al Partido de la Prosperidad, la formación gobernante de Abiy Ahmed, de intensificar los ataques contra la población de Tigray.

La guerra reabrió un escenario que el acuerdo de Pretoria buscó cerrar en noviembre de 2022, después de dos años de conflicto entre el Gobierno federal y las fuerzas de Tigray. Aquel pacto estableció una administración provisional para la región, pero Eritrea quedó fuera de las negociaciones. Durante la guerra anterior, las tropas eritreas combatieron junto al Ejército etíope contra el TPLF.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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