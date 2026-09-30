Fondo Monetario Internacional revisará el programa de financiamiento de El Salvador para autorizar próximo desembolso

El directorio del Fondo Monetario Internacional revisará el 1 de octubre la segunda y tercera evaluación del programa con El Salvador.

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El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluará este jueves 1 de octubre la segunda y tercera evaluación del programa de El Salvador, según explicó Mauricio Choussy, experto en economía y expresidente del Banco Central de Reserva, durante una entrevista en Frente a Frente. Choussy dijo que una revisión correspondía a septiembre de 2025 y la otra a marzo de 2026.

Choussy señaló que el 3 de septiembre el Gobierno salvadoreño y el equipo del Fondo alcanzaron un acuerdo técnico para completar de forma conjunta ambos procesos. Agregó que ese entendimiento requiere la aprobación del directorio y el cumplimiento de las medidas previas previstas en el programa.

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El economista detalló que la sesión abordará tres asuntos: la aprobación de las dos revisiones combinadas, las solicitudes de exención por incumplimientos de criterios de desempeño y los cambios planteados a esas metas.

El tercer punto, añadió, será la posible aprobación de un desembolso de aproximadamente USD 140 millones. Choussy indicó que esa es la cifra incluida en la agenda que, según explicó, revisará el directorio del FMI.

“El primero de octubre el Fondo va a analizar la segunda y tercera revisión combinada del programa”, afirmó Choussy. A su juicio, la decisión permitirá conocer las modificaciones solicitadas por el Gobierno, los compromisos aceptados por el organismo y los nuevos condicionamientos para continuar con los desembolsos.

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El presupuesto de 2027 ante el Fondo Monetario Internacional

Choussy relacionó la reunión del directorio con la presentación del proyecto de presupuesto general de la nación para 2027, prevista para este el 30 de septiembre.

Según su interpretación del programa, esa entrega era una de las medidas previas que el Gobierno debía cumplir antes de la revisión.

El FMI evalúa la aprobación de un desembolso cercano a los 140 millones de dólares para las finanzas salvadoreñas. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El entrevistado planteó que el proyecto no tenía que ser aprobado por la Asamblea Legislativa el mismo día de su presentación. Sostuvo que el Fondo podría valorar si el presupuesto presentado se ajustaba a las metas del programa, aunque el trámite legislativo continuara después.

El economista dijo que, de acuerdo con la evaluación del FMI que citó durante la entrevista, la actividad económica salvadoreña se encuentra por encima de lo previsto.

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También afirmó que el organismo espera un crecimiento de 4.5% en 2026, apoyado en las mejoras de seguridad y en una mayor confianza de los inversionistas.

Choussy agregó que, según esos documentos, la situación fiscal y externa se mantiene alineada con el programa. Explicó que el superávit primario del sector público debería subir a 2.9% en 2026 y a 3.7% en 2027, mientras las reservas internacionales y la liquidez bancaria superarían las metas proyectadas.

Las reformas pendientes

El exfuncionario señaló que los asuntos pendientes incluyen compromisos vinculados con bitcoin, transparencia y gobernanza, la reforma de pensiones y la ley de servicio civil. Dijo que la revisión correspondiente a septiembre de 2025 incluyó temas fiscales, compras de bitcoin, el funcionamiento de Chivo y obligaciones de transparencia.

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Choussy sostuvo que la evaluación de marzo de 2026 agregó otros incumplimientos relacionados con la gobernanza, la reforma de pensiones y la ley de servicio civil. A su juicio, la solicitud presentada ante el FMI buscaría modificar las fechas y condiciones de compromisos que el Gobierno no cumplió dentro del calendario inicial.

Según explicó Mauricio Choussy, la entrega del proyecto de presupuesto general de la nación para 2027 era una de las medidas previas previstas antes de la revisión del FMI. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Las pensiones y una posible reforma paramétrica

Choussy evitó afirmar que la edad de jubilación subirá cinco años. Sin embargo, dijo que el sistema de pensiones no es sostenible y mencionó el aumento de la edad de retiro como una de las medidas que podrían contribuir a su sostenibilidad.

El entrevistado explicó que una reforma paramétrica puede modificar la edad de jubilación, los años de cotización y los aportes de trabajadores y empleadores. También sostuvo que una persona que trabaja cinco años más acumula más ahorro y podría alcanzar una pensión superior.

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“El sistema de pensiones no es sostenible y una de las formas de darle sostenibilidad es aumentar la edad de retiro”, expresó. Choussy indicó que, en un sistema de cuentas individuales, la pensión depende de lo ahorrado y de la edad a la que cada persona deja de cotizar.

El economista sostuvo que las pensiones buscan cubrir alimentación, vestuario y vivienda durante la vejez, no mantener el nivel de vida previo a la jubilación. Por ello, consideró que quien aspire a conservar ese nivel de gasto debe contar con ahorro adicional.

El Salvador deberá reconocer cerca de USD 2,400 millones en obligaciones vinculadas con el vencimiento de un período de gracia en abril de 2027, según el experto. (REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo)

Los USD 2,400 millones previstos para abril de 2027

Choussy identificó como el asunto más delicado para las finanzas públicas el pago de cerca de USD 2,400 millones en abril de 2027. Según explicó, ese monto corresponde a obligaciones que deberán reconocerse tras el vencimiento de un período de gracia sobre intereses adeudados.

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El economista afirmó que la cifra aparecía en la nota técnica asociada con el presupuesto que el Gobierno presentaría ante la Asamblea Legislativa. Señaló que el documento debía precisar cómo se financiaría el pago.

Choussy advirtió que el Estado debe encontrar una fórmula para cancelar esa obligación sin incurrir en lo que las calificadoras denominan un impago selectivo o restringido. A su juicio, un escenario de ese tipo volvería a elevar el riesgo país.

El entrevistado sostuvo que las calificadoras y los inversionistas siguen atentos a la forma en que El Salvador resolverá el vencimiento. Añadió que, según su apreciación, “la caja no da” para pagar USD 2,400 millones de una sola vez.

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Choussy explicó que los bonos en poder de los fondos de pensiones corresponden, en última instancia, a los cotizantes de las cuentas individuales. Por eso, afirmó que las calificadoras exigen una solución que no reduzca la calidad crediticia ni los rendimientos financieros de esos títulos.