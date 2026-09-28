Del desahucio a la esperanza: El Salvador se vuelve auxilio médico para niños hondureños con afecciones cardíacas

Una mujer responde a una entrevista periodística en las inmediaciones de un edificio hospitalario acompañada por una niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una niña hondureña de 10 años fue operada a corazón abierto en el hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, después de que su madre buscara atención en varios centros médicos de Honduras, según relató la familia en una transmisión de UNE TV, canal hondureño.

Deysi Noemí García, residente de Lucerna, en el departamento hondureño de Ocotepeque, contó que su hija, Juana Valentina, ingresó al centro hospitalario el 20 de julio, fecha en la que también fue intervenida. La menor cumplirá 11 años el próximo 18 de octubre.

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La madre afirmó que recorrió hospitales de Honduras en busca de una respuesta médica para la condición cardíaca de su hija. Mencionó al Hospital Mario Catarino Rivas, así como centros de San Marcos y Santa Rosa, entre otros establecimientos.

“Ya estaba dando por perdido el caso de mi hija”, sostuvo García durante la entrevista difundida por el canal hondureño. Según su relato, los médicos le habían advertido sobre el deterioro de la salud de la niña y la posibilidad de que una fundación pudiera realizar la intervención, aunque esa opción no se concretó.

“Yo le digo a (Nayib) Bukele que muchísimas gracias por apoyar la gente de Honduras, que nosotros no tenemos cómo comunicarlos, cómo hacer venir a los niños que tal vez necesitan, ¿verdad? Pero por medio de esto, queremos decirle a todas las familias que el caso que tengan su niño así, que busquen acá para San Salvador", añadió la madre.

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Tras recorrer centros médicos hondureños sin éxito, la madre contactó a través de internet a quien le consiguió una fecha en San Salvador. La menor ya quiere ser médica para ayudar a otros pequeños. (Video cortesía UNE TV)

García explicó que logró comunicarse, a través de redes sociales, con Mauricio Delgado, a quien identificó como la persona que le dio una referencia y una fecha para trasladarse desde Honduras hacia San Salvador.

Luego de varias consultas en el hospital Benjamín Bloom, la niña fue sometida a la cirugía. La madre señaló que su hija requerirá una segunda operación, aunque no precisó el diagnóstico ni la fecha prevista para ese procedimiento.

“Aquí me la operaron amablemente”, dijo García, quien además sostuvo que su familia no pagó por la atención médica. Esa afirmación corresponde al testimonio de la madre y no fue acompañada en la transmisión por documentación oficial sobre el caso o sobre los mecanismos de acceso de pacientes extranjeros al sistema salvadoreño de salud.

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El deseo de Juana Valentina: ser médica para ayudar a otros niños

Durante la entrevista, Juana Valentina dijo sentirse “contenta” tras la operación y expresó su deseo de convertirse en doctora. “Para ayudar a todos los niños”, respondió cuando le preguntaron qué quería estudiar en el futuro.

La niña y su madre se encontraban en el hospital mientras seguían el caso de Nehemías, otro menor cuya situación había circulado en redes sociales. García pidió a otras familias que mantengan la búsqueda de alternativas de atención para niños con enfermedades complejas.

El testimonio fue difundido por UNE TV en una cobertura desde el hospital Benjamín Bloom. La transmisión no precisó el año de la operación, el diagnóstico cardíaco de la menor ni las condiciones institucionales bajo las cuales se realizó la atención de la paciente hondureña.

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Más menores de Honduras acuden a El Salvador

Integrantes del Sistema de Emergencias Médicas trasladan a un niño en camilla al interior de un vehículo sanitario durante una intervención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según UNE TV, Nehemías, un niño hondureño de 11 años, llegó este lunes al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en El Salvador, para recibir atención médica especializada por su delicado estado de salud.

Sus padres dijeron que Nehemías fue diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar y que su corazón está ubicado en el lado derecho. También señalaron que los médicos les informaron que el órgano no estaría bombeando suficiente sangre.

El menor permanece en el hospital, mientras su familia mantiene la esperanza de que se recupere. Sus padres solicitaron apoyo para cubrir los gastos necesarios y trasladarlo fuera del país en busca de atención médica especializada.

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