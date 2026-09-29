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El régimen de Kim Jong-un elevó las tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón: descartó abandonar su arsenal nuclear

Pyongyang acusó a Washington de convertir su cooperación militar con Seúl y Tokio en un “bloque militar más ofensivo y agresivo” y cuestionó los ejercicios conjuntos que realizan las tres potencias en aguas cercanas a la península

Corea del Norte ratificó ante las Naciones Unidas que el estatus del país como Estado poseedor de armas nucleares es irreversible. (KCNA via REUTERS)
Corea del Norte ratificó ante las Naciones Unidas que el estatus del país como Estado poseedor de armas nucleares es irreversible. (KCNA via REUTERS)
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Corea del Norte volvió a desafiar este lunes a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón y acusó a sus fuerzas armadas de avanzar hacia una confrontación de dimensión nuclear en la península. El régimen de Kim Jong-un cuestionó las maniobras conjuntas de los tres aliados y aseguró que jamás renunciará al arsenal atómico que considera esencial para su defensa.

La advertencia fue formulada por el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El funcionario describió el escenario regional como uno de los más tensos de los últimos años y responsabilizó a Washington y sus aliados por el incremento de las actividades militares alrededor de la península.

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La península coreana y sus alrededores se enfrentan a una inestabilidad extrema y a una tensión aún más aguda”, afirmó Kim, quien acusó a Estados Unidos y a sus socios de mantener una política de “persistente hostilidad” contra Pyongyang.

Uno de los principales blancos de sus críticas fueron los ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Las tres potencias han incrementado su coordinación mediante maniobras conjuntas destinadas a mejorar la capacidad de sus fuerzas para operar de manera coordinada frente a una eventual amenaza norcoreana.

El régimen de Pyongyang criticó el ejercicio militar trilateral Freedom Edge 26 realizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. (KCNA via REUTERS)
El régimen de Pyongyang criticó el ejercicio militar trilateral Freedom Edge 26 realizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. (KCNA via REUTERS)

Entre esas actividades se encuentra Freedom Edge 26, un ejercicio trilateral desarrollado en septiembre que incluyó operaciones navales, aéreas, logísticas y cibernéticas. Para Washington, Seúl y Tokio, este tipo de entrenamiento permite reforzar la interoperabilidad y mejorar la preparación de sus fuerzas.

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Pyongyang interpreta esas maniobras de otra manera. Kim sostuvo que los ejercicios sirven para perfeccionar planes destinados a una eventual guerra contra Corea del Norte.

Estados Unidos conspira con sus aliados para modificar y actualizar sistemáticamente los escenarios de guerra nuclear contra Corea del Norte”, afirmó el viceministro.

Kim también acusó a Washington de convertir la cooperación militar con Seúl y Tokio en “un bloque militar más ofensivo y agresivo que incorpora una dimensión nuclear”. Según su argumento, el despliegue de fuerzas y la realización periódica de ejercicios están modificando el equilibrio estratégico en Asia.

La cuestión nuclear adquirió una nueva dimensión a raíz del proyecto surcoreano para desarrollar submarinos de propulsión nuclear. Seúl busca incorporar este tipo de plataformas para aumentar la capacidad de sus fuerzas navales frente a los avances militares de Corea del Norte.

Kim Jong-un aseguró que su poderío militar funciona como un mecanismo de disuasión que evita un enfrentamiento directo.
Kim Jong-un aseguró que su poderío militar funciona como un mecanismo de disuasión que evita un enfrentamiento directo.

El Ministerio de Exteriores norcoreano calificó la autorización estadounidense para que Corea del Sur avance con ese programa como “un desarrollo peligroso” y afirmó que puede generar una mayor inestabilidad en el Asia-Pacífico.

Pyongyang también vinculó la iniciativa con el acuerdo AUKUS, mediante el cual Estados Unidos y Reino Unido colaboran con Australia en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. El régimen norcoreano acusó a Washington de contribuir así a una expansión de las capacidades nucleares de sus aliados.

La reacción de Corea del Norte incluyó además críticas contra Japón. Kim cuestionó el fortalecimiento de las capacidades militares japonesas y afirmó que Tokio está aprovechando la actual situación internacional para ampliar su estructura de defensa.

El funcionario sostuvo que esos cambios generan “nubarrones de guerra” en Asia y constituyen, según su planteo, “un grave desafío a la paz mundial”.

En paralelo, Pyongyang volvió a dejar claro que no contempla desmantelar su arsenal nuclear. Kim afirmó que la condición de Corea del Norte como Estado con armas nucleares está consolidada tanto material como jurídicamente.

El estatus de la RPDC como Estado poseedor de armas nucleares (...) jamás podrá ser revertido bajo ninguna circunstancia”, declaró.

El Ministerio de Exteriores norcoreano rechazó el respaldo de Estados Unidos al programa de Corea del Sur para desarrollar submarinos de propulsión nuclear. (Ministerio de Defensa de Corea del Sur vía AP)
El Ministerio de Exteriores norcoreano rechazó el respaldo de Estados Unidos al programa de Corea del Sur para desarrollar submarinos de propulsión nuclear. (Ministerio de Defensa de Corea del Sur vía AP)

El régimen sostiene que esas capacidades constituyen un mecanismo de disuasión frente a Estados Unidos y sus aliados. Kim afirmó que el poder militar norcoreano es precisamente lo que ha impedido que las tensiones se transformen en un enfrentamiento armado abierto.

El equilibrio de poder regional, sustentado por las capacidades de autodefensa de la RPDC, frena eficazmente el riesgo de conflicto armado”, sostuvo.

El viceministro también defendió explícitamente la estrategia nuclear de Pyongyang. “La disuasión nuclear” permite, según afirmó, “salvaguardar la soberanía, la seguridad y la paz frente a agresiones y amenazas externas”.

La confrontación entre ambas posiciones continúa marcando la seguridad de la península. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón mantienen su cooperación militar y sus ejercicios conjuntos frente al desarrollo nuclear y misilístico norcoreano, mientras Pyongyang responde con nuevas capacidades militares y reafirma que conservará su arsenal atómico.

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