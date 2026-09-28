El Salvador

Hallan osamentas en el oriente de El Salvador y presumen que pertenecen a un hombre desaparecido desde julio

Una mujer afirmó que podría tratarse de su esposo, desaparecido desde julio de 2026, aunque la confirmación dependerá de peritajes y de la autopsia que determinará las circunstancias del fallecimiento

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
Las autoridades de El Salvador investigan el hallazgo de osamentas humanas en el cantón Monteca de La Unión Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades investigan el hallazgo de osamentas humanas en el oriente de El Salvador, localizado en el cantón Monteca, municipio de Nueva Esparta, departamento de La Unión Norte.

El caso permanece bajo investigación mientras equipos especializados procesan la escena y desarrollan las diligencias forenses para establecer las circunstancias de la muerte.

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De forma inmediata, las autoridades no confirmaron la identidad del cuerpo. Sin embargo, una mujer llegó a la zona y tras observar los restos, afirmó reconocerlos y presumir que corresponden a su esposo, un hombre de 54 años reportado como desaparecido desde julio de 2026. La identificación oficial dependerá de los análisis forenses.

El procedimiento en el lugar incluyó el procesamiento de la escena y el levantamiento de elementos que puedan aportar información a la investigación, la escena fue reportada de forma oficial en horas de la noche del domingo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si encontraron indicios sobre la participación de otras personas ni han precisado las condiciones en que fueron localizados los restos.

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Una mujer presumió que las osamentas corresponden a su esposo, reportado como desaparecido desde julio de 2026. (Foto cortesía redes sociales)
Una mujer presumió que las osamentas corresponden a su esposo, reportado como desaparecido desde julio de 2026. (Foto cortesía redes sociales)

La causa de muerte será determinada mediante la autopsia correspondiente. El resultado de ese examen permitirá conocer si el fallecimiento fue producto de un hecho violento, de causas naturales o de otra circunstancia que requiera una investigación penal.

El caso se encuentra en una fase preliminar. Las conclusiones dependerán de los estudios de Medicina Legal y de las pesquisas que realicen las instituciones responsables. Tampoco se ha detallado cuánto tiempo permanecieron los restos en el sitio ni si se han identificado elementos vinculados con la desaparición denunciada en julio.

La mujer que llegó al lugar señaló que los restos podrían ser los de su esposo, cuya desaparición había sido reportada meses atrás.

La Policía Nacional Civil contabilizó seis homicidios en El Salvador durante los primeros 27 días de septiembre de 2026. (Foto cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil contabilizó seis homicidios en El Salvador durante los primeros 27 días de septiembre de 2026. (Foto cortesía PNC)

El hallazgo no integra aún las cifras oficiales de homicidios de septiembre

El hallazgo de las osamentas no forma parte, hasta ahora, de las cifras oficiales de homicidios divulgadas por las autoridades durante septiembre. La razón es que la causa de muerte todavía no ha sido establecida y la investigación no ha determinado si el caso debe ser clasificado como homicidio.

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que, durante los primeros 27 días de septiembre de 2026, se registraron seis homicidios a nivel nacional. El dato representa un caso menos que el contabilizado durante el mismo período de 2025.

La cifra de homicidios de septiembre de 2026 presentó una reducción en comparación con el mismo período del año anterior. (Foto: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)
La cifra de homicidios de septiembre de 2026 presentó una reducción en comparación con el mismo período del año anterior. (Foto: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

Los seis homicidios ocurrieron en seis días distintos del mes, con un máximo de un caso diario. Las autoridades han comparado esas cifras con los registros de septiembre de 2018, cuando se reportaron jornadas con números más altos de muertes violentas.

El 3 de septiembre de 2018 se contabilizaron 12 homicidios, la cifra diaria más alta de ese mes. El 8 de septiembre se registraron 11 casos y, al cierre del período, hubo una jornada con 10 homicidios, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.

El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción, prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa dentro de la estrategia de seguridad contra las estructuras criminales. La medida ha ampliado las facultades de captura y ha estado acompañada por operativos de la PNC y de la Fuerza Armada en diferentes zonas del país.

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