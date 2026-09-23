Condenan al “Delincuente de Zapotitanes” a 254 años de prisión por ocho homicidios y agrupaciones ilícitas en El Salvador

Integrantes de la clica Zapotitanes atacaban con armas de fuego y corvos a personas que rehusaban pagar extorsiones o colaboraban con la Policía. / (Centros Judiciales El Salvador)

Guardar

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, condenó a 254 años de prisión a Óscar Alfredo Pleitez Salguero, alias “Delincuente de Zapotitanes”, por ocho homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas, según una publicación de Centros Judiciales de El Salvador.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2012 y 2015 en el departamento de La Libertad. De acuerdo con la información judicial, Pleitez Salguero tenía el rango de corredor dentro de la clica Zapotitanes Criminales Locos Salvatruchos. Los tribunales determinaron su responsabilidad en homicidios cometidos contra personas que se negaban a pagar extorsiones o que eran señaladas de colaborar con la Policía.

PUBLICIDAD

La publicación indica que las víctimas eran vigiladas y, posteriormente, atacadas con corvos y armas de fuego. El condenado recibió la pena acumulada más alta de la resolución, con base en el Código Penal vigente en El Salvador.

En el mismo proceso, Douglas Alexander Cárcamo Beltrán, alias “Diabólico”, fue sentenciado a 127 años de cárcel por su participación en cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.

También fue condenado Diego Oswaldo Rodríguez Flores, alias “Necio”, quien deberá cumplir 104 años de prisión por tres homicidios agravados y por desempeñarse como corredor de una clica de la Mara Salvatrucha.

PUBLICIDAD

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado incluyó en su fallo a otros 37 pandilleros con penas de hasta 77 años de prisión. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución judicial incluyó a otros 37 pandilleros, quienes recibieron penas de entre siete y 77 años de prisión por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. La publicación de Centros Judiciales no identifica todos los nombres de los condenados ni detalla la pena individual impuesta a cada uno.

Las sentencias se conocen mientras los tribunales salvadoreños continúan resolviendo procesos contra integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 por delitos cometidos antes y durante el régimen de excepción decretado en marzo de 2022.

Las causas incluyen homicidios, extorsiones, robos, portación ilegal de armas y pertenencia a estructuras criminales.

Entre las condenas comunicadas en los últimos días figura una resolución contra 79 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la Mara Salvatrucha.

PUBLICIDAD

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de entre 25 y 45 años de cárcel. Harmirley Josué Arias Guzmán, alias “Little Villano”, y José Rafael Mata Henríquez, alias “Moco”, recibieron 45 años cada uno. Ambos fueron señalados como miembros con rango de “homeboy”.

Ángel Misael Amaya Rivera fue condenado a 40 años de prisión por agrupaciones ilícitas y por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Otros integrantes recibieron penas de 30 años, mientras que 40 colaboradores fueron sentenciados a 25 años, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

Los tribunales de El Salvador procesan delitos atribuidores a la Mara Salvatrucha en el departamento de La Libertad. /(Cortesía: Freepik)

Otra resolución reciente impuso 123 años de prisión a Willifran Saul Mendoza Vásquez, alias “Willy”, señalado como líder de una estructura dedicada a cometer robos armados contra personas ubicadas cerca de entidades bancarias. El tribunal lo declaró culpable de homicidio agravado, siete robos agravados y agrupaciones ilícitas. José Benito Torres Rivas, alias “Venado”, recibió 71 años; Samuel Humberto Flores Amaya fue condenado a 41 años y Sonia Carolina Méndez Girón, a 17 años.

En otro caso, 15 miembros de la facción Barrio 18 Revolucionarios fueron condenados a penas de hasta 114 años por delitos cometidos entre 2020 y 2022, incluidos tres homicidios.

PUBLICIDAD