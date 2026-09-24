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Tilda Swinton crió a sus hijos sin redes sociales ni celulares cuando nadie lo entendía: “Creían que los estaba privando”

La actriz británica habló con Vanity Fair sobre su decisión de criar a sus hijos sin redes sociales, smartphones ni televisión, y sobre el arte como antídoto frente a la distracción del mundo contemporáneo

Tilda Swinton crió a sus hijos sin redes sociales, teléfonos inteligentes ni televisión (REUTERS/Marko Djurica)
Tilda Swinton crió a sus hijos sin redes sociales, teléfonos inteligentes ni televisión (REUTERS/Marko Djurica)
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Tilda Swinton reconoce que durante años fue objeto de miradas incrédulas cuando explicaba cómo educaba a sus hijos: sin redes sociales, sin televisión y sin dispositivos móviles. Hoy, con sus mellizos de 28 años ya adultos, la actriz británica se siente reivindicada.

La revelación forma parte de una entrevista publicada por Vanity Fair, en la que Swinton habla desde su residencia en las Highlands escocesas, a pocos días de estrenar en el Royal Court Theatre de Londres el espectáculo Man to Man. La conversación abarca su infancia y sus casi cuatro décadas de trayectoria frente a las cámaras.

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Crianza sin pantallas, antes de que el debate existiera

La actriz describe haber tomado sus decisiones sobre la crianza mucho antes de que el debate sobre el impacto de las pantallas en los menores se instalara en la agenda pública. “Yo vi todo esto muchos, muchos años antes de que sucediera”, declaró al medio. “Crié a mis hijos sin redes sociales, sin smartphones y sin televisión. Yo misma nunca tuve redes sociales. Nada de MySpace, nada de Facebook, nada de Instagram, nada de TikTok”, agregó.

La posición no le resultó cómoda en su momento. “Creían que los estaba privando”, admitió. Sin embargo, la actriz se muestra satisfecha con los resultados: “Hoy estoy muy agradecida por esas elecciones”. A la vez, observa con optimismo que varios gobiernos empiezan a regular la exposición de los menores a las plataformas digitales, y que muchos jóvenes redescubren los libros, las cartas escritas a mano y los vinilos.

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Una carrera entre directores que la hicieron reír

Swinton valora las regulaciones de los gobiernos sobre el uso de plataformas digitales en menores (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Swinton valora las regulaciones de los gobiernos sobre el uso de plataformas digitales en menores (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A lo largo de la conversación, Swinton repasó su trabajo con algunos de los directores más influyentes del cine contemporáneo. De Jim Jarmusch dijo que “hace películas como un músico” y que es “un animal nocturno”.

De Luca Guadagnino, que son “dos adolescentes insaciables que siempre quieren ir más lejos”; recordó que durante el rodaje de A Bigger Splash en Pantelleria, el director abandonó la cámara para comprarle una cuchara en una tienda del pueblo y regresó como si nada.

David Fincher le hizo repetir una misma escena de The Killer unas cincuenta veces. “Al final me parecía que estaba nadando. Era un proceso creativo precioso”, relató. Sobre Wes Anderson, destacó su capacidad para construirlo todo en su mente antes de rodarlo: “Me conmueve ver cómo intenta cada vez traducir la enormidad de su fantasía a la realidad de todas las personas que trabajan con él”.

A los hermanos Coen los definió como “los mejores guionistas con los que he trabajado”, y recordó que llegaron a contratar a un técnico de sonido capaz de cancelar sus propias risas durante el rodaje. De Pedro Almodóvar, dijo que “escribe con tacones altos” y que trabajar con él fue “un privilegio inmenso”.

La artista sostiene que sus ambiciones se enfocan en su hogar, sus perros y sus afectos (EFE/TERESA SUAREZ)
La artista sostiene que sus ambiciones se enfocan en su hogar, sus perros y sus afectos (EFE/TERESA SUAREZ)

La experiencia que más risas le generó, según dijo, fue la de Bong Joon Ho: “¡Cuánto nos reímos! Era como una competencia para ver quién conseguía sorprender más al otro”.

Infancia silenciosa y ambición constante

Swinton describió su infancia como la de una “niña tranquila y solitaria, una niña que observaba”. Tercera entre sus hermanos, dice haber sido “muy paciente, como si estuviera esperando algo”. La actriz rechaza, sin embargo, que esa quietud fuera improductiva: “Creo que siempre utilizamos el tiempo, incluso cuando pensamos que lo estamos desperdiciando”.

A los 65 años, surge la pregunta sobre cómo se imagina en una década. “Me veo aquí, en las Highlands, en Escocia. Solo con algún perro más”, respondió. Perdió varios perros recientemente y le queda uno, al que desea encontrarle pareja para tener más cachorros.

“Una vez, alguien me dijo que no soy suficientemente ambiciosa. Porque, al final, mis ambiciones desde los 14 o 15 años son siempre las mismas: una casa en Escocia frente al mar, con un jardín, muchos perros, muchos hijos, muchos amigos. Me siento muy, muy afortunada”, concluyó.

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