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“Cuando colgué pensé: ‘Bueno, supongo que soy yo’”: Scarlett Johansson recordó cómo intuyó la muerte de Viuda Negra en Avengers: Endgame

La actriz supo antes de filmar "Infinity War" que una baja central definiría el cierre de la historia y comprendió que Natasha Romanoff sería la elegida

La película "Viuda Negra" estrenada en 2021 profundizó en el pasado del personaje como espía rusa
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Scarlett Johansson recordó que la llamada de Marvel que confirmó la muerte de Natasha Romanoff en Avengers: Endgame le dejó una certeza inmediata. Antes de comenzar el rodaje de Infinity War, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le adelantó que la siguiente película incluiría pérdidas decisivas entre los héroes. La actriz entendió rápidamente cuál sería el destino de Viuda Negra.

La intérprete contó que la conversación ocurrió antes de que el público conociera el cierre de la llamada Saga del Infinito. “Todos esperábamos que hubiera sacrificios importantes”, señaló Johansson en una entrevista recogida por Empire y citada por Sensacine. “Cuando colgué pensé: ‘Bueno, supongo que soy yo’”.

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Kevin Feige anticipó que habría pérdidas entre Los Vengadores

La actriz explicó que Feige no le comunicó de inmediato todos los detalles de la secuencia, pero sí le advirtió que el desenlace de Avengers: Endgame implicaría muertes relevantes. Para Johansson, la decisión no resultó ajena a la lógica del relato que Marvel había desarrollado durante más de una década.

“Me llevó un momento procesarlo. Fue agridulce, pero no fue una sorpresa”, afirmó la protagonista. La reacción refleja el final de un recorrido que había comenzado en 2010, cuando Johansson debutó como Natasha Romanoff en Iron Man 2.

Scarlett Johansson conoció el destino de su personaje antes del rodaje de "Infinity War" tras una conversación con Kevin Feige (CULTURA MARVEL STUDIOS)
Scarlett Johansson conoció el destino de su personaje antes del rodaje de "Infinity War" tras una conversación con Kevin Feige (CULTURA MARVEL STUDIOS)

A lo largo de las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, Romanoff pasó de ser una agente vinculada a S.H.I.E.L.D. a convertirse en una de las figuras centrales del equipo original de Los Vengadores. Su vínculo con Clint Barton, Bruce Banner, Steve Rogers y Tony Stark quedó entre los ejes narrativos de la franquicia.

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Natasha Romanoff murió en Vormir para obtener la Gema del Alma

En Avengers: Endgame, Natasha viaja a Vormir junto a Clint Barton, interpretado por Jeremy Renner, con la misión de conseguir la Gema del Alma. Allí descubre que el objeto exige el sacrificio de una persona querida. Tras una pelea entre ambos por asumir ese costo, Viuda Negra se arroja al vacío y entrega su vida para que Barton pueda regresar con la gema.

Black Widow y Hawkeye se dieron el último adiós en "Avengers: Endgame". (Marvel Studios)
Natasha Romanoff entregó su vida en el planeta Vormir para conseguir la Gema del Alma en "Avengers: Endgame" (Marvel Studios)

Ese sacrificio permite a Los Vengadores reunir las seis Gemas del Infinito y revertir el chasquido de Thanos, aunque el enfrentamiento final también termina con la muerte de Tony Stark, encarnado por Robert Downey Jr. La pérdida de ambos personajes marcó el final de la formación original que había debutado en la película Los Vengadores, estrenada en 2012.

La despedida de Natasha no cerró de forma inmediata la participación de Johansson en la franquicia. En 2021 llegó Viuda Negra, una película situada cronológicamente después de los hechos de Capitán América: Civil War y antes de Infinity War.

Viuda Negra amplió la historia de su familia adoptiva

El largometraje dirigido por Cate Shortland profundizó en el pasado de Romanoff como espía rusa y presentó a su familia adoptiva. Entre los personajes que incorporó estuvieron Alexei Shostakov, conocido como Red Guardian y encarnado por David Harbour, y Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh.

Trailer Black Widow 2
Los personajes de Yelena Belova y Red Guardian mantuvieron la vigencia de la historia de Romanoff en producciones posteriores de Marvel

Ambos quedaron integrados en la nueva etapa de Marvel. Pugh retomó el papel de Yelena en Hawkeye y en Thunderbolts*, mientras que Harbour continúa asociado a Red Guardian. La continuidad de esos personajes permite que el legado de Romanoff siga presente, aunque Johansson ha dado por concluido su ciclo en el estudio.

Robert Downey Jr. volverá como Doctor Doom en “Doomsday”

La próxima reunión de la franquicia será Avengers: Doomsday , que llevará de regreso a Robert Downey Jr., aunque ya no como Iron Man. El actor fue anunciado para interpretar a Victor Von Doom, también conocido como Doctor Doom, uno de los villanos más reconocidos de Marvel.

La película tiene previsto su estreno en salas el 17 de diciembre de 2026. Marvel no ha confirmado el regreso de Johansson como Natasha Romanoff. La actriz, por su parte, ha sostenido que la historia de Viuda Negra tuvo un cierre definitivo.

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