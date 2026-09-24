Una confesión tras años de silencio: la lucha de una madre por el crimen impune de su hija en Cuba

La madre de Maydeleisis Rosales denunció un posible feminicidio tras recibir un testimonio sobre la desaparición de su hija en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madre de Maydeleisis Rosales, una adolescente desaparecida en La Habana desde mayo de 2021, denunció un posible feminicidio tras recibir recientemente el testimonio de un hombre que atribuyó el presunto crimen a la expareja de la joven.

La información fue publicada por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), retomando una entrevista del medio elTOQUE, que recoge el testimonio de Isis Rodríguez Ameneiro y un reclamo sobre el cual continúa sin una resolución judicial más de cinco años después de la desaparición.

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Isis relató que el 9 de agosto de 2026 un hombre identificado con la inicial C., cercano a quien fuera pareja de su hija, se presentó en su casa para hablar sobre el caso. De acuerdo con la denuncia, el hombre le dijo que Maydeleisis habría sido asesinada por R., la expareja de la adolescente.

La madre sostuvo que el hombre le confesó que temía por su seguridad. “C., cercano a la expareja de Maydeleisis, me hizo esa confesión y me dijo que no soportaba más los maltratos de R. hacia él”, declaró Rodríguez Ameneiro a elTOQUE, según reprodujo OGAT.

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Maydeleisis Rosales Rodríguez tenía 16 años cuando desapareció el 30 de mayo de 2021 en Centro Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testigo, siempre según la versión de la madre, aseguró que R. lo había amenazado para que no hablara sobre lo ocurrido.

La Policía detuvo a los dos hombres, pero luego los liberó

Tras recibir el relato, Isis acudió a la estación policial de Zanja para denunciar la supuesta confesión. Allí apuntó contra R. como presunto responsable de la muerte de su hija y pidió que las autoridades investigaran el testimonio.

Según contó la mujer, la Policía arrestó a C. y a R. después de su presentación. Ambos habrían negado cualquier vínculo con la desaparición o una posible muerte de Maydeleisis, tras lo cual fueron liberados.

“El trabajo de la Policía ha sido pésimo. He denunciado en varias oportunidades y ellos dicen que van a hacer, pero en la concreta no hacen mucho”, cuestionó la madre,

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Isis afirmó que presentó quejas ante el Ministerio de Justicia y el Partido Comunista de Cuba el 28 de agosto, debido a la falta de avances en la investigación. Hasta el momento, la mujer indicó que no había recibido respuestas de esas instituciones.

La madre ya había advertido en marzo de 2024 que las personas a las que consideraba sospechosas permanecían en libertad. La nueva denuncia incorporó un elemento que, según ella, debía llevar a una revisión del expediente: la versión de una persona del entorno de la expareja de la adolescente.

Maydeleisis fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021

La joven tenía 16 años cuando desapareció el 30 de mayo de 2021 en Centro Habana. Su última ubicación conocida fue un parque de la zona de Campanario y Malecón, cerca de su vivienda.

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El relato sobre el último avistamiento indica que la adolescente conversaba con su exnovio cuando un hombre mayor la habría tomado del brazo y se la habría llevado de forma abrupta. La familia denunció su desaparición ante la Policía y ofreció una recompensa a cambio de datos que permitieran ubicarla.

Un hombre mayor presuntamente la tomó del brazo y se la llevó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso impulsó la creación de la Alerta Mayde, una iniciativa promovida por la activista feminista Marta María Ramírez para difundir información sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Cuba. La propuesta tomó como referencia el sistema Alerta Amber de Estados Unidos.

El Observatorio de Alas Tensas indicó que su base de datos funciona como un “registro vivo”, ya que los casos pueden modificarse a medida que surgen testimonios, denuncias o nuevas pruebas. El organismo señaló que una desaparición puede incorporarse posteriormente a un registro de feminicidios si la información disponible permite documentarla bajo esa categoría.

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