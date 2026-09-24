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Alicia Keys y el piano: cómo una niña de Hell's Kitchen construyó una de las carreras más sólidas del pop mundial

Desde su habitación en Manhattan, donde compuso su primer tema a los 14 años, hasta las 17 estatuillas Grammy, la cantante transformó la adversidad de su infancia en un vínculo duradero con millones de oyentes

Actuación musical de Alicia Keys en la final 2026 de American Idol (Gentileza American Idol)
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A los siete años, Alicia Keys se sentó por primera vez ante un piano en Hell’s Kitchen, uno de los barrios más duros de Nueva York, y encontró en ese instrumento lo que el entorno no podía ofrecerle: un refugio. A partir de ese momento, acumuló ventas superiores a los 90 millones de discos y obtuvo 17 premios Grammy a lo largo de una trayectoria de más de dos décadas.

Alicia Keys comenzó a tocar el piano a los siete años en el barrio de Hell's Kitchen en Nueva York (Brad Penner-Imagn Images/REUTERS)
Alicia Keys comenzó a tocar el piano a los siete años en el barrio de Hell's Kitchen en Nueva York (Brad Penner-Imagn Images/REUTERS)

Nacida como Alicia Augello Cook, la artista fue criada por su madre, Terria Joseph, de ascendencia italoirlandesa, quien la crió sola, con tres empleos simultáneos. En ese contexto, pronto se sumergió en el repertorio de Chopin, Beethoven y Mozart, mientras afuera la vida exigía otro tipo de reflejos.

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“Crecí en una zona muy difícil y, antes que nada, necesitabas tener los zapatos adecuados para estar lista para correr”, recordó la artista durante una entrevista que citó Vogue.

Alicia Keys descalza posa sobre una superficie de madera con un vestido largo de cola colorida frente a un fondo oscuro
La cantante acumula más de 90 millones de discos vendidos y 17 premios Grammy en más de dos décadas de carrera (Vogue)

A los 14 años compuso Butterfly, tema que años más tarde integraría su álbum de debut, Songs in A Minor (2001), escrito en su habitación mientras buscaba su identidad artística. A los 16 se graduó con honores y en tiempo récord de la Professional Performing Arts School de Manhattan. Poco después fue admitida en la Universidad de Columbia, que abandonó para firmar su primer contrato discográfico.

Del piano clásico al R&amp;B: la construcción de una voz propia

Desde sus primeros trabajos, Keys transformó la vivencia íntima en declaración pública. A Woman’s Worth y Superwoman abordaron la emancipación femenina frente a las limitaciones patriarcales; Un-thinkable, In Common y Me x 7 invitaron a despojarse de cualquier perfección autoimpuesta.

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Ese recorrido quedó documentado en su autobiografía More Myself: A Journey, publicada en 2020. En ese libro, trazó el camino que la llevó desde su infancia en Nueva York hasta consolidarse como una de las figuras centrales del R&B y del soul en todo el mundo.

Sin maquillaje y sin concesiones: el gesto que se volvió debate global

La trayectoria de la artista desde la infancia hasta su consolidación en el R&B quedó registrada en su autobiografía More Myself: A Journey de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)
La trayectoria de la artista desde la infancia hasta su consolidación en el R&B quedó registrada en su autobiografía More Myself: A Journey de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La conexión entre su historia personal y su relación con el público se profundizó en 2016, cuando Keys publicó un artículo en la newsletter Lenny Letter para explicar su decisión de aparecer sin maquillaje en sus presentaciones. El gesto, leído como una respuesta a las presiones que la industria del espectáculo ejerce sobre las mujeres, la convirtió en referencia global de un debate que excedía lo estético. De esa postura surgió Keys Soulcare, su marca de bienestar holístico y cuidado de la piel.

“No me maquillo porque quiero que el mundo me vea tal como soy”, había declarado la artista, según recogió la revista. La decisión podría haber pasado, en otro contexto, por una elección personal de menor relevancia. Adquirió una dimensión política por el peso de quien la tomó y por el momento en que decidió hacerlo.

A pesar de las décadas de carrera y el crecimiento de su figura pública, Keys mantuvo el piano como instrumento central de su expresión. Jeans y camiseta sin mangas fueron durante años, y siguen siendo, su indumentaria habitual sobre el escenario, incluso en apariciones televisivas de alto perfil.

En mayo de 2026 reapareció en la final de American Idol junto a Raye para interpretar Fallin, uno de sus temas más reconocidos, con el mismo formato despojado que caracterizó sus inicios.

Vogue World 2026: el regreso a los escenarios con el mismo formato de siempre

Alicia Keys interpretó su clásico Fallin junto a Raye en la final de American Idol en mayo de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Alicia Keys interpretó su clásico Fallin junto a Raye en la final de American Idol en mayo de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esa continuidad entre el origen y el presente es la que Vogue destacó al convocarla para la portada digital de Vogue World 2026: Milán, donde la artista se presentó el 22 de septiembre para interpretar I Feel Love, el clásico de Donna Summer, ante la Galleria Vittorio Emanuele II.

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