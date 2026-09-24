Más de 124,000 conductores todavía deben el derecho de circulación 2026 en Costa Rica: motocicletas encabezan la lista de morosos

Un total de 124,034 marchamos correspondientes al periodo 2026 permanecen pendientes de pago en Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pocos meses de finalizar el año, miles de propietarios de vehículos en Costa Rica todavía no han cancelado el derecho de circulación correspondiente al periodo 2026, una obligación que permite mantener sus unidades habilitadas para transitar por las carreteras nacionales.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, con corte a septiembre, 124,034 marchamos permanecen pendientes de pago, lo que representa una morosidad del 6.32% del total de recibos puestos al cobro para este periodo.

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Los propietarios de motocicletas y bicimotos encabezan la lista de quienes todavía no han cumplido con esta obligación. Según los registros de la institución, 59,253 marchamos de estas unidades continúan sin cancelar, seguidos por 49,368 vehículos particulares.

Aunque la cantidad de recibos pendientes continúa siendo considerable, el INS reportó una disminución de la morosidad en comparación con el año anterior.

En 2025, el porcentaje de marchamos sin cancelar alcanzó el 7.70%, mientras que para septiembre de 2026 se ubicó en 6.32%, lo que representa una reducción de 1.38 puntos porcentuales.

La institución recordó que su participación en este proceso corresponde a la recaudación de los diferentes rubros que componen el marchamo, cuyos recursos se distribuyen entre distintas instituciones y obligaciones.

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Los propietarios de motocicletas y bicimotos encabezan la lista de morosos, con 59,253 marchamos sin cancelar hasta septiembre de 2026. Fuente: UCR

Más de ¢349,000 millones (USD 775 millones) recaudados por el marchamo 2026

Para el periodo actual, el Instituto Nacional de Seguros puso al cobro 1,963,523 recibos, correspondientes a los vehículos registrados para el pago del derecho de circulación.

De acuerdo con el balance institucional, el monto total recaudado asciende a ¢349,177,791,484 (unos USD 775 millones)

Sin embargo, no todos estos recursos permanecen en las cuentas del INS, debido a que el marchamo está compuesto por diferentes conceptos, entre ellos impuestos y seguros obligatorios.

La institución explicó que aproximadamente el 60% del dinero recaudado se traslada al Ministerio de Hacienda por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos.

Por otra parte, cerca del 25% corresponde al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), administrado por el INS para financiar la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito.

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Este último componente permite cubrir servicios médicos derivados de siniestros viales, según las condiciones y coberturas establecidas para el seguro.

Los datos proporcionados por la aseguradora indican que, durante 2026, la Red de Servicios de Salud del INS ha atendido a 36,991 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

El INS ha recaudado más de ¢349.177 millones por concepto del marchamo 2026, de los cuales aproximadamente el 60% corresponde al impuesto a la propiedad de vehículos. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

Marchamo 2027 llegará con una etiqueta digital que durará hasta 10 años

Mientras continúa pendiente el pago de miles de marchamos correspondientes a 2026, el INS prepara una modificación en el sistema de cobro y entrega del derecho de circulación para el próximo año.

La institución confirmó que el marchamo 2027 comenzará a cobrarse el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en la que se implementará un nuevo esquema digital con el objetivo de simplificar los trámites para los propietarios de vehículos.

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Uno de los principales cambios será la eliminación de la necesidad de acudir todos los años a retirar una nueva calcomanía para colocarla en el parabrisas.

Con el nuevo sistema, los usuarios recibirán una etiqueta durante el primer año, la cual podrá mantenerse adherida al vehículo durante su periodo de vigencia, de hasta 10 años.

Esto significa que, una vez instalada, los propietarios podrán realizar el pago del marchamo de los años siguientes sin necesidad de reemplazar anualmente el dispositivo.

El INS explicó que el pago podrá efectuarse mediante los canales habituales o a través de las plataformas digitales habilitadas para este servicio.

La medida busca reducir la cantidad de desplazamientos que deben realizar los conductores para completar el proceso, especialmente aquellos que acostumbraban acudir presencialmente a retirar la documentación correspondiente.

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Entre los beneficios que la institución atribuye al nuevo sistema se encuentran la simplificación de trámites, el ahorro de tiempo, la reducción de visitas presenciales y una mayor durabilidad de la etiqueta.

Asimismo, el INS destacó que la digitalización pretende contribuir a la disminución de fraudes y estafas, además de reducir el consumo de papel y plástico asociado con la emisión anual de los documentos físicos.

La nueva etiqueta del Marchamo Digital incorpora tecnología UHF y mecanismos de seguridad para evitar fraudes. Crédito: INS

¿Qué pasará con el documento que los conductores guardan en la guantera?

La implementación del marchamo digital también traerá modificaciones en la forma en que los propietarios reciben y conservan su derecho de circulación.

Hasta ahora, los conductores estaban acostumbrados a recibir un documento físico que, generalmente, guardaban durante todo el año en la guantera del automóvil para presentarlo cuando fuera solicitado.

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Con el nuevo esquema, el derecho de circulación pasará a entregarse en formato digital a partir del 2 de noviembre de 2026.

El INS detalló que, una vez efectuado el pago correspondiente al marchamo 2027, el documento será enviado al correo electrónico proporcionado por el propietario del vehículo.

De esta manera, los usuarios podrán disponer del comprobante sin necesidad de recibir una versión impresa durante el trámite.

La institución aclaró que el cambio de formato no elimina la obligación de contar con el documento.

El derecho de circulación continuará siendo un requisito que los conductores deberán tener disponible cuando las autoridades de tránsito lo soliciten, independientemente de que su presentación deje de realizarse mediante el tradicional papel.

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Para aquellas personas que no puedan recibir el documento por correo electrónico, el INS anunció que habilitará mecanismos adicionales para obtenerlo.

Entre las opciones previstas se encuentran la descarga desde el sitio web institucional y mediante la aplicación INS Móvil, herramientas que permitirán acceder al documento después de realizar el pago.