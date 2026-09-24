Nicaragua

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

El régimen aplicó seis salidas anticipadas vinculadas a efemérides nacionales, religiosas y partidarias, con la última medida el 21 de septiembre durante las Fiestas Patrias y el aniversario de Rigoberto López Pérez

Ilustración en acuarela de hombres que salen por un portón con un letrero de Libertad y se abrazan con mujeres.
Más de 70.000 presos comunes han salido antes de cumplir condena bajo un mecanismo que el régimen de Managua presenta como política de reconciliación, mientras organizaciones civiles lo vinculan con el aumento de femicidios y delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La dictadura de Daniel Ortega liberó casi 8,000 presos comunes entre enero y septiembre de 2026, mediante un régimen de convivencia familiar aplicado en torno a fechas conmemorativas. La última excarcelación ocurrió el 21 de septiembre, durante las Fiestas Patrias y el aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez, según CONFIDENCIAL.

Desde la imposición de este mecanismo en 2014, presentado por el régimen como una “política humanitaria”, recuperaron la libertad 70,346 reos antes de cumplir sus condenas. El monitoreo del medio contabiliza las liberaciones registradas durante los últimos 13 años.

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La ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, informó que la medida de septiembre incluyó a 376 internos del penal de Tipitapa, 319 de Granada, 294 de Matagalpa, 131 de Juigalpa, 110 de Estelí, 84 de Bluefields y 66 de Chinandega.

La funcionaria sostuvo que la salida de los reclusos representa “una oportunidad para retornar a sus hogares y a sus familias, y emprender una nueva etapa de responsabilidad, trabajo y paz”. También afirmó que muchos de los beneficiados participaron en programas educativos y cursos técnicos durante su permanencia en los centros penitenciarios.

Seis excarcelaciones vinculadas con fechas oficiales

Las seis liberaciones registradas en 2026 estuvieron asociadas a efemérides nacionales, religiosas o partidarias. El 10 de enero fueron liberadas 30 personas por los 19 años del regreso de Ortega a la Presidencia; al menos 20 eran presos políticos.

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Durante los primeros nueve meses del año las autoridades otorgaron la convivencia familiar a miles de condenados mediante festividades oficiales, una medida cuestionada por organizaciones feministas ante el incremento de los delitos. (Imagen retomada de El Confidencial.net)
Durante los primeros nueve meses del año las autoridades otorgaron la convivencia familiar a miles de condenados mediante festividades oficiales, una medida cuestionada por organizaciones feministas ante el incremento de los delitos. (Imagen retomada de El Confidencial.net)

El 2 de febrero salieron 1.200 personas por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, una fecha creada para conmemorar el nacimiento del cardenal Miguel Obando y Bravo. El 1 de abril, otras 1.200 fueron excarceladas por Semana Santa.

El 30 de mayo, el régimen liberó a 2,000 reos por el Día de las Madres Nicaragüenses. El 17 de julio indultó a otros 2,000 por el Día del Triunfo de la Revolución Sandinista, y el 21 de septiembre salieron 1,500 por las Fiestas Patrias y el aniversario de muerte de López Pérez.

En enero, el comisionado general Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario, exhortó a quienes recuperaran su libertad a corregir sus conductas. “Este acto es una oportunidad para enmendar los errores cometidos, deben de reconocer que esta libertad lleva de la mano disciplina y saberse conducir y así ser parte de la paz y tranquilidad de nuestra bendita y siempre libre Nicaragua”, declaró.

Críticas por reincidencia y aumento de la delincuencia

Las organizaciones feministas cuestionaron las excarcelaciones de personas condenadas por delitos comunes antes del cumplimiento de sus penas. Sus críticas se basan en que estas decisiones habrían coincidido con un aumento de los femicidios y de la delincuencia en Nicaragua.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
El gobierno nicaragüense atribuyó la salida de los reclusos a su participación en cursos técnicos y programas educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, el jefe del Sistema Penitenciario admitió que el 8,5% de los reos comunes liberados bajo este esquema vuelve a prisión. Pese a ello, consideró que se trata de una proporción “relativamente baja” y sostuvo que el tratamiento penitenciario funciona.

Durante 2025 se registró el mayor número anual de indultos de reos comunes: 9.900 personas recuperaron la libertad.

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