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Mahershala Ali, dos Óscar y una cuenta pendiente con Hollywood: “Es agotador demostrar lo que vales una y otra vez”

El protagonista de Moonlight habló sobre los años perdidos esperando que Blade se concretara, la frustración de no ser escuchado en los estudios y cómo la paternidad redefinió su relación con el trabajo

Mahershala Ali debió solicitar el papel protagónico en la serie True Detective después de ganar dos premios Óscar (REUTERS/Mark Blinch)
Mahershala Ali debió solicitar el papel protagónico en la serie True Detective después de ganar dos premios Óscar (REUTERS/Mark Blinch)
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Mahershala Ali confiesa que, pese a sus dos premios Óscar, Hollywood nunca lo escuchó del todo, y que el fracaso del proyecto Blade lo llevó a protagonizar la película más personal de su carrera: Your Mother, Your Mother, Your Mother.

Cuando Mahershala Ali recogió su segunda estatuilla, por Green Book, en 2019, dos años después de Moonlight, podría haberse sentado a esperar que los mejores proyectos llegaran solos. No fue así. “Pensé que después de ganar dos Óscar iba a ser ‘¿aquí tienes?’. Pero no. Tuve que pedir yo mismo ser el protagonista de True Detective”, admitió en el podcast One More Question.

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El actor californiano de 51 años figura entre los pocos intérpretes en la historia con más de una victoria en los Óscar de actuación, en una lista en la que también aparecen Meryl Streep, Jack Nicholson o Daniel Day-Lewis.

Aun así, describió una industria en la que el reconocimiento no garantiza ser escuchado. “Constantemente siento que tengo que reintroducirme ante personas que ya deberían conocerme”, señaló. “Es agotador tener que demostrar lo que vales una y otra vez”, agregó.

El entrenamiento físico para la película Blade incluyó artes marciales y esgrima antes de que Marvel Studios suspendiera la producción (REUTERS/Mike Blake)
El entrenamiento físico para la película Blade incluyó artes marciales y esgrima antes de que Marvel Studios suspendiera la producción (REUTERS/Mike Blake)

Tras años bloqueado por el proyecto Blade, anunciado en 2019, nunca rodado, Ali protagoniza ahora Your Mother, Your Mother, Your Mother, dirigida por Bassam Tariq, que considera su obra más satisfactoria. El entrenamiento acumulado para el vampiro de Marvel, el tiempo de espera y la llegada de un guion en diciembre de 2024 se entrelazan en su relato.

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El año perdido con Blade

Gran parte de esa sensación de tiempo perdido se explica por el proyecto Blade. Anunciado en la San Diego Comic-Con de 2019, Ali pasó un año entrenando artes marciales, esgrima, jiu-jitsu y otras disciplinas, mudó a su familia a Atlanta y luego esperó. Las postergaciones se acumularon, llegó la huelga del sector y la película nunca se rodó.

“Entrené tan duro que me lesioné la rodilla. Seguía esperando que dijeran ‘ya vamos’ y seguían postergando”, relató. Sobre la responsabilidad de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue directo: “Tenía a un actor ganador de dos Óscar bajo contrato y miles de millones de dólares. Feige dijo que fue el mayor fracaso de su carrera. Estoy 100% de acuerdo”.

El tiempo bloqueado por Blade explica también por qué entre 2019 y 2025 Ali protagonizó apenas cinco largometrajes: Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Alita: Battle Angel (2019), Swan Song (2021), Leave the World Behind (2023) y Jurassic World: Rebirth (2025). “Deberían haber sido seis o siete”, señaló.

“Your Mother, Your Mother, Your Mother”: la salida inesperada

El presidente de Marvel Studios Kevin Feige calificó la cancelación del proyecto Blade como el mayor fracaso de su trayectoria (REUTERS/Mark Blinch)
El presidente de Marvel Studios Kevin Feige calificó la cancelación del proyecto Blade como el mayor fracaso de su trayectoria (REUTERS/Mark Blinch)

La paradoja es que el mismo director que iba a llevar Blade a la pantalla, Bassam Tariq, terminó dirigiendo la que Ali considera su obra más satisfactoria. El actor recibió el guion de Your Mother, Your Mother, Your Mother en diciembre de 2024 y, aunque el texto le generó dudas iniciales, “parecen varias películas distintas”, confió en Tariq para ensamblarlas.

El entrenamiento de esgrima acumulado para el vampiro de Marvel, además, resultó útil: en la nueva cinta interpreta a un asesino que intenta ser un buen padre en medio del caos.

“Creativa y emocionalmente, esta película me dejó satisfecho de una manera que no esperaba”, afirmó. El filme, inclasificable en su mezcla de comedia, drama y melodrama, lo coloca por primera vez como protagonista absoluto de un proyecto de esas características.

La hija, el padre ausente y la abuela que lo moldeó

El momento más íntimo de la conversación llegó cuando Ali habló de su hija de nueve años. El actor creció en la Bahía de San Francisco con la ausencia de su padre, actor de Broadway radicado en Nueva York, y se convirtió en padre él mismo la semana de los premios de 2017: su hija nació cuatro días antes de la ceremonia en que ganó por Moonlight.

El intérprete cumplió 26 años de carrera en la industria del cine tras su debut en El curioso caso de Benjamin Button (EFE/EPA/PAUL BUCK/Archivo)
El intérprete cumplió 26 años de carrera en la industria del cine tras su debut en El curioso caso de Benjamin Button (EFE/EPA/PAUL BUCK/Archivo)

Recordó que en una ocasión tuvo que decirle que no podía acompañarla, y que la niña, entre lágrimas, respondió: “No es tu culpa”. El recuerdo lo llevó a interrumpir la entrevista para pedir un pañuelo. “Es algo reciente para mí”, se disculpó entre risas.

Sobre su propio padre, reflexionó con distancia: “De niño, habría querido tenerlo cerca. Pero aprendí más de los momentos que compartimos que si se hubiera quedado editando su vida para quedarse en casa”. Fue su abuela, Mamie, quien llenó ese vacío y moldeó su manera de ver el mundo.

26 años en la industria antes de “Moonlight”

Ali lleva 26 años en la industria. Su primer papel destacado en una gran producción fue El curioso caso de Benjamin Button (2008), y desde entonces acumuló trabajos en series como House of Cards antes de que Moonlight lo transformara a los 42 años. Luego vendrían True Detective y Ramy. “Es como si llevaras toda la vida en invierno y de repente hay 32°C. Si no te sacas el abrigo, vas a parecer un loco”, graficó sobre ese cambio repentino.

Hoy, con ese bagaje y Your Mother, Your Mother, Your Mother como nueva apuesta, describió un estado de ánimo que no había sentido en mucho tiempo. “Tengo hambre. Mucha hambre”, dijo. “Nadie va a venir a rescatarte. Tienes que construir tu propio bote. No hay helicóptero en camino”.

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