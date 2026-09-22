El Salvador: 244 pandilleros del Barrio 18 y 117 de la MS enfrentan la justicia por diversos delitos

Los 244 presuntos pandilleros del Barrio 18 sureños enfrentan una audiencia única abierta en San Salvador por pertenencia a una estructura criminal. (Foto: FGR)

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Los 244 presuntos pandilleros del Barrio 18 sureños enfrentan una audiencia única abierta en San Salvador por su presunta pertenencia a una estructura criminal. La Fiscalía General de la República los señala como integrantes de la tribu Soyapango, cancha Montes de San Bartolo, y solicitará al Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador la pena máxima para cada uno.

Según las pruebas de la Fiscalía, los acusados mantuvieron atemorizados durante décadas a los habitantes de las zonas donde operaba la estructura. La investigación sostiene que en esos sectores cometían diferentes delitos y que también planificaban otros hechos criminales.

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Además de la acusación por pertenecer a un grupo criminal, algunos imputados deben responder por delitos individuales. Los cargos incluyen extorsión agravada, portación ilegal de arma de fuego, lesiones, amenazas, hurto, posesión de droga y resistencia agresiva.

Los imputados del Barrio 18 sureños enfrentan cargos individuales por extorsión agravada, armas, drogas, lesiones, amenazas, hurto y resistencia agresiva. (Foto: FGR)

La clica Fulton Locos Salvatruchos reúne a 117 procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos

En los tribunales contra el crimen organizado también se instaló una audiencia única abierta contra 117 presuntos miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos, vinculada con los programas Ahuachapán y Hollywood. A todos los procesados se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que 60 de ellos enfrentan imputaciones adicionales por portación y tenencia ilegal o irresponsable de armas de fuego, tráfico ilícito de droga, posesión y tenencia de droga y homicidio.

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El expediente incorpora 16 casos de extorsión agravada, ocho casos de proposición y conspiración para cometer extorsión y tres casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado. Entre los imputados hay un corredor de programa, seis corredores de clica, 11 homeboys, cuatro chequeos, nueve observaciones, 64 paros y 23 colaboradores.

La investigación fiscal ubica los hechos de extorsión en Chalatenango y Santa Ana durante 2012. De acuerdo con las pruebas, los integrantes de la estructura llegaban a los negocios de las víctimas y les exigían distintas cantidades de dinero. Después del primer pago, les imponían entregas mensuales o quincenales a cambio de no atentar contra sus vidas y de permitirles continuar con sus actividades en la zona.

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La audiencia contra 117 presuntos miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas y otros delitos. (Foto: FGR)

Seis miembros de la MS-13 fueron condenados por agrupaciones ilícitas y tres homicidios

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2, condenó a seis integrantes de las clicas Altos Crazy Salvatruchos y Weeden Locos Salvatruchos, de la MS-13. Las sentencias corresponden a delitos de agrupaciones ilícitas y al homicidio agravado de tres víctimas, por hechos registrados entre 2015 y 2017 en las colonias Santa María, Santa Rita y El Retiro, en Ciudad Delgado, y en la colonia San Jorge, del distrito de Ayutuxtepeque, en San Salvador Centro.

Jonathan Rodríguez Ramos, alias el chirajo, recibió una pena de 20 años de prisión: cinco años por agrupaciones ilícitas y 15 años por el homicidio agravado de Dolores Santos. El procesado fue declarado rebelde. La Fiscalía determinó que integrantes de la MS-13 planificaron el asesinato el 10 de abril de 2015 porque la víctima no pagó dinero exigido mediante extorsión y porque, presuntamente, brindaba información a las autoridades policiales.

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La investigación establece que Rodríguez Ramos vigiló el sector mientras otros sujetos cometían el crimen. Erick Giovanni Yanes Aparicio, alias el john, recibió en ausencia una condena de 55 años de prisión: cinco años por agrupaciones ilícitas y 25 años por cada uno de los homicidios agravados de Baltazar Hernández y Uber Pérez.

Erick Giovanni Yanes Aparicio fue condenado en ausencia a 55 años de prisión por agrupaciones ilícitas y dos homicidios agravados. (Foto: FGR)

El asesinato de Baltazar Hernández ocurrió la mañana del 7 de julio de 2016 en la entrada principal de la colonia Santa María, en Ciudad Delgado. La acusación señala que la víctima caminaba por la zona cuando integrantes de la estructura la señalaron y dos de ellos le impidieron el paso.

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El hombre intentó escapar, pero otros pandilleros, entre ellos Yanes Aparicio, le dispararon hasta causarle la muerte.

El homicidio de Uber Pérez ocurrió la mañana del 2 de mayo de 2017, también en la colonia Santa María. Según el informe fiscal, la víctima caminaba por la calle principal cuando observó la presencia de pandilleros armados. Intentó huir, pero los atacantes le dispararon.

Las sentencias también alcanzaron a otros procesados en ausencia

José Ángel Hernández Cortez, alias el daker, fue condenado en ausencia a 30 años de prisión. El fallo incluyó cinco años por agrupaciones ilícitas y 25 años por el homicidio agravado de Baltazar Hernández.

José Ángel Hernández Cortez recibió una condena en ausencia de 30 años por agrupaciones ilícitas y el homicidio de Baltazar Hernández. (Foto: FGR)

En el mismo proceso, Santos Carlos Hernández recibió una condena de 10 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. José Ricardo Ortiz Oliva fue sentenciado en ausencia a tres años de prisión y Carlos Alberto Abarca recibió, también en ausencia, una pena de cinco años por el mismo delito.

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Los imputados de este caso fueron juzgados con base en el Código Penal anterior a las reformas que incrementaron las penas por agrupaciones ilícitas.