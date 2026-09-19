Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

El uso masivo de misiles RM48U rusos elevó a niveles récord los ataques balísticos e hipersónicos contra Ucrania en julio y los primeros días de agosto. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

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El uso masivo de misiles RM48U rusos elevó a niveles récord los ataques balísticos e hipersónicos contra Ucrania en julio y los primeros días de agosto, según datos oficiales ucranianos revisados por Reuters. Las autoridades sostienen que esas armas, diseñadas originalmente como blancos para prácticas de defensa aérea, ayudan a Moscú a preservar misiles de mayor precisión.

El 5 de agosto de 2026, un misil alcanzó una plataforma ferroviaria en el distrito de Brovary, cerca de Kiev, y causó ocho muertes, según funcionarios locales. Investigadores ucranianos atribuyeron el impacto a un RM48U, un proyectil menos preciso que el Iskander y capaz de dispersar fragmentos metálicos sobre una zona amplia.

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Los RM48U representaron más de la mitad de los 228 misiles balísticos e hipersónicos que Rusia disparó contra Ucrania en julio y los primeros días de agosto, de acuerdo con cifras compiladas por analistas de la Fiscalía General ucraniana. El registro incluye ataques confirmados mediante análisis realizados sobre el terreno.

El misil RM48U, cuyas siglas aluden a raketa mishen o “misil blanco”, es lanzado desde sistemas rusos S-400 y vuela en una trayectoria balística a alta velocidad, según la Fiscalía y la Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania (GUR). La Fiscalía indicó que posee menor potencia y precisión que el Iskander.

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Rusia lanzó 87 RM48U entre los 158 ataques balísticos e hipersónicos documentados en julio, el mayor registro mensual desde el inicio de la invasión a gran escala de 2022, de acuerdo con los datos ucranianos. Durante los primeros ocho días de agosto se contabilizaron 70 ataques de ese tipo, incluidos 36 con RM48U.

Un misil RM48U impactó el 5 de agosto en una plataforma ferroviaria de Brovary, cerca de Kyiv, y causó ocho muertes, según funcionarios ucranianos. (REUTERS/Alina Smutko)

La expansión de los lanzamientos permitió a Rusia mantener una ofensiva aérea diaria sin reducir de forma equivalente sus reservas de Iskander y otros misiles de ataque. Los datos muestran que el número de Iskander disparados cayó a 38 en julio, frente a más de 100 el mes anterior.

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La Fiscalía General ucraniana afirmó que los RM48U se desvían unos 300 metros de sus objetivos, en promedio. Los fiscales vincularon esa menor precisión con varios ataques que causaron numerosas víctimas civiles durante los últimos meses.

Los investigadores forenses concluyeron que el ataque contra la plataforma próxima a la estación ferroviaria Kvitnevyi fue ejecutado con un RM48U. La evaluación se basó en el análisis del cráter junto a las vías, fragmentos metálicos y daños en la plataforma, árboles y cuerpos, según la Fiscalía.

Los misiles RM48U representaron más de la mitad de los 228 ataques balísticos e hipersónicos lanzados por Rusia contra Ucrania en julio y comienzos de agosto. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Volodymyr Bihun, jefe de la administración militar de Brovary, dijo que el ataque ocurrió poco después de la medianoche. Añadió que otros misiles rusos impactaron instalaciones logísticas en el distrito.

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Imágenes aéreas obtenidas de la empresa comercial de satélites Planet Labs mostraron daños en un complejo de almacenes cercano a la plataforma de Kvitnevyi. Las fotografías mostraban dos columnas de humo sobre el área.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los hallazgos de los investigadores ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió las consultas de la agencia sobre el uso de RM48U y otros misiles en Ucrania.

Moscú ha negado atacar de forma deliberada a civiles y afirma que sus operaciones se dirigen contra infraestructura militar. El 5 de agosto, el ministerio ruso declaró que había atacado un centro logístico de Brovary utilizado para almacenar componentes de drones.

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Sidharth Kaushal, investigador principal del instituto de estudios de defensa RUSI, con sede en Londres, afirmó que el empleo de RM48U permite a Rusia agotar los interceptores ucranianos aún disponibles y atacar objetivos de menor valor sin recurrir a sus armas más precisas.

La Fiscalía y la inteligencia militar ucraniana señalaron que el RM48U es un misil lanzado desde sistemas S-400 y tiene menor potencia y precisión que el Iskander. (extrayendo crédito…)

“Su uso permite a los rusos conservar los misiles más capaces”, dijo Kaushal, en referencia a los Iskander, KN-23 y Zircon. El analista consideró que Moscú podría reservar esos proyectiles para el invierno, cuando buscaría intensificar su campaña con misiles balísticos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, estimó el mes pasado que Rusia dispone de unas 100 unidades Iskander y de 400 RM48U. La GUR indicó que Moscú también cuenta con existencias menores de misiles balísticos KN-23 y KN-24, además de los misiles hipersónicos Zircon y Kinzhal.

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Kaushal calculó que Rusia produce cerca de 750 misiles Iskander al año y señaló que los motores de combustible sólido limitan la fabricación. Según su análisis, el RM48U, de menor costo, puede ser utilizado contra objetivos de menor valor y más fáciles de alcanzar, entre ellos almacenes de alimentos que funcionarios ucranianos afirman que fueron atacados y dañados en las últimas semanas.

La GUR afirmó que Rusia proyecta elevar su producción anual de RM48U de 200 unidades en 2025 a 480 durante 2026. Ucrania ha solicitado a Estados Unidos y otros aliados occidentales el envío de nuevos interceptores Patriot, los únicos de su arsenal capaces de derribar misiles balísticos rusos.

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Analistas sostienen que Rusia usa los misiles RM48U para conservar Iskander, KN-23 y Zircon, agotar interceptores ucranianos y sostener su ofensiva aérea diaria. (REUTERS/Gleb Garanich)

Ucrania ha agotado prácticamente sus reservas de interceptores Patriot de fabricación estadounidense, según la información revisada por Reuters. No existe claridad sobre la llegada de nuevos suministros, mientras más sistemas son destinados a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a aliados de Washington en el Golfo.

Un alto funcionario de la administración estadounidense afirmó que Washington dispone de municiones suficientes para cumplir sus objetivos estratégicos, aunque debe priorizar la protección de sus sistemas de armas y ampliar la producción. También indicó que Estados Unidos estudia posibles vías de cooperación industrial de defensa con Ucrania, sin una decisión adoptada.

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La Fuerza Aérea ucraniana dejó de publicar el mes pasado sus informes periódicos sobre los misiles rusos lanzados y derribados. Explicó que la medida busca impedir que Rusia difunda informes sobre el desempeño de las defensas aéreas ucranianas con fines de propaganda.

La Organización de las Naciones Unidas registró al menos 437 civiles muertos en Ucrania durante julio, la mayor cifra mensual desde los primeros meses de la invasión a gran escala. El organismo atribuyó una parte central de ese saldo a los ataques con misiles y drones.

El grupo independiente de investigación de fuentes abiertas Conflict Intelligence Team informó que 327 civiles murieron en Rusia entre enero y julio de 2026, frente a 145 en el mismo período de 2025.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, insistió en la necesidad urgente de recibir sistemas Patriot pocas horas después de los ataques del 5 de agosto contra Brovary y otros objetivos de la zona de Kiev, que incluyeron misiles y drones rusos.