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Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca

El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry dijo a Arab News que su país apoyará al reino con respaldo diplomático y presencia sobre el terreno, para garantizar la seguridad de La Meca y Medina

Pakistán prometió defender a Arabia Saudí ante la escalada de ataques de los hutíes de Yemen. (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)
Pakistán prometió defender a Arabia Saudí ante la escalada de ataques de los hutíes de Yemen. (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)
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Pakistán prometió defender a Arabia Saudita “hasta donde sea necesario” ante la escalada de ataques de los hutíes de Yemen, mientras el reino denunció la interceptación de un dron al sur de La Meca.

La posición de Islamabad se apoya en el acuerdo de defensa suscrito con Riad y Turquía, que contempla una respuesta conjunta ante una agresión contra cualquiera de los tres países. Las autoridades paquistaníes no confirmaron que Arabia Saudita haya solicitado nuevos refuerzos ni una intervención militar directa contra los hutíes.

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El portavoz militar paquistaní, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, declaró a Arab News que Islamabad respaldará a Arabia Saudita “diplomáticamente y físicamente”. “Iremos a cualquier extremo”, afirmó al referirse a la seguridad del reino y de los dos lugares más sagrados del islam.

Chaudhry añadió que tropas paquistaníes ya se encuentran desplegadas para proteger La Meca y Medina. También señaló que cualquier ampliación de esa presencia dependería de lo que requieran las autoridades y la población saudíes.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó a Geo News que la situación ha llegado al punto en que debería aplicarse el pacto de defensa de La Meca. “Creo que esa situación ya ha llegado. Si el conflicto se agrava, apoyaremos a Arabia Saudita, tanto a nivel práctico como diplomático”, declaró.

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Pakistán prometió defender a Arabia Saudita “hasta donde sea necesario” ante la escalada de ataques de los hutíes de Yemen, mientras el reino denunció la interceptación de un dron al sur de La Meca. (Credit Image: Saudi Press Agency/APA Images via ZUMA Press Wire)
Pakistán prometió defender a Arabia Saudita “hasta donde sea necesario” ante la escalada de ataques de los hutíes de Yemen, mientras el reino denunció la interceptación de un dron al sur de La Meca. (Credit Image: Saudi Press Agency/APA Images via ZUMA Press Wire)

Asif explicó que, si se vulnera la integridad territorial de cualquiera de los países firmantes, los otros dos deberán responder a la agresión. El ministro vinculó además la postura paquistaní con la defensa de las mezquitas de La Meca y Medina, que calificó como una “obligación religiosa”.

Pakistán, Arabia Saudita y Turquía todavía trabajan en los mecanismos necesarios para que sus fuerzas terrestres, navales y aéreas puedan operar juntas. Un diplomático turco dijo a AFP que Ankara no había recibido “ninguna solicitud oficial” de Riad y sostuvo que los contactos de inteligencia pueden ser más eficaces que los bombardeos.

La escalada ocurre después de que las defensas saudíes aseguraran haber derribado un dron hutí al sur de La Meca antes de que entrara en el espacio aéreo restringido de la ciudad. Los rebeldes yemeníes negaron haber intentado atacar el lugar santo.

Islamabad vinculó su respaldo a Arabia Saudí con el acuerdo de defensa firmado con Riad y Turquía. (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)
Islamabad vinculó su respaldo a Arabia Saudí con el acuerdo de defensa firmado con Riad y Turquía. (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, calificó el supuesto ataque de “imperdonable” y afirmó que su país se mantiene “hombro con hombro” con Arabia Saudita. El Ministerio de Exteriores paquistaní había señalado la semana anterior que no se debatía una respuesta militar directa contra la milicia yemení.

El líder hutí, Abdel-Malik al-Houthi, negó haber atacado La Meca y describió la acusación como una “mentira atroz”, según Al Jazeera. El grupo afirmó que mantendrá sus operaciones contra bases y otros objetivos militares saudíes.

Los hutíes denunciaron cerca de 37 ataques aéreos saudíes en varias zonas de Yemen y prometieron responder con operaciones dentro del territorio saudí. Nabil al-Yousefi, corresponsal de Al Jazeera en Saná, informó que las autoridades hutíes atribuyeron a los bombardeos la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños.

El grupo mencionó las bases aéreas Rey Khalid y Rey Fahd entre sus próximos objetivos. Un ataque nocturno contra la segunda dañó un avión de combate italiano, según declaró el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

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