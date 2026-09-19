Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA que exigía detener sus actividades nucleares y sostuvo que su condición de potencia atómica es irreversible. (KCNA via REUTERS)

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Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA que exigía detener sus actividades nucleares y aseguró que su condición de potencia atómica es irreversible, según comunicados difundidos por la agencia estatal KCNA.

La decisión, aprobada esta semana por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reafirmó que Pyongyang no puede tener estatus de Estado con armas nucleares bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y pidió el cese inmediato de las actividades relacionadas, según informó Yonhap News.

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Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, sostuvo que la resolución no modificará el programa nuclear del país. La funcionaria calificó la medida de “sin sentido e ineficaz” y afirmó que no tendrá “ningún efecto” sobre la posición de Corea del Norte como Estado poseedor de armas nucleares.

Kim sostuvo que preservar la credibilidad de la fuerza nuclear es una cuestión de seguridad nacional para la República Popular Democrática de Corea (RPDC), nombre oficial del país. “Es el asunto más importante para la seguridad nacional”, declaró sobre un país que, según dijo, está expuesto de forma constante a amenazas nucleares de “fuerzas hostiles”.

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La dirigente también acusó al OIEA de aplicar un “punto de vista sesgado y dobles estándares”. Según su declaración, el organismo ignoró las actividades de proliferación nuclear de Estados Unidos y el plan de Corea del Sur para introducir submarinos nucleares, mientras aprobaba una resolución contra las actividades que Pyongyang considera defensivas.

Kim Yo Jong afirmó que la resolución del OIEA no modificará el programa nuclear de Corea del Norte y la definió como una medida sin efecto. (KCNA via REUTERS)

En otro comunicado, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano aseguró que la resolución fue elaborada por Estados Unidos y países occidentales. “La ‘resolución’ cocinada por Estados Unidos y Occidente no tiene ningún efecto sobre la posición de la RPDC como Estado poseedor de armas nucleares”, afirmó.

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El portavoz sostuvo que Corea del Norte abandonó el TNP y el OIEA hace tiempo. “La RPDC dejó de ser miembro del TNP y del OIEA hace mucho tiempo”, declaró, y calificó de ilegal que el organismo se pronuncie sobre el estatus nuclear del país.

También afirmó que Pyongyang no necesita el reconocimiento de Estados Unidos, Occidente ni el OIEA para considerarse un Estado con armas nucleares. La dirigencia norcoreana ha declarado que su arsenal atómico es permanente e irreversible, y el país incorporó esa condición a su legislación.

El OIEA reafirmó que Pyongyang no puede tener estatus de Estado con armas nucleares bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear y pidió el cese inmediato de esas actividades. (KRT/vía Reuters TV/Distribución vía REUTERS)

Kim Jong Un realizó esta semana una gira de tres días por fábricas principales de municiones, según KCNA. Durante las inspecciones, afirmó que la modernización de todos los componentes de la capacidad defensiva está produciendo “un cambio significativo” en la composición y los medios de las fuerzas armadas.

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Analistas citados en los cables sostienen que Corea del Norte ha reformado su estructura militar con ayuda de Rusia desde la firma de un tratado de defensa mutua en 2024 y que la experiencia de tropas norcoreanas desplegadas en la guerra de Ucrania también contribuyó a ese proceso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en agosto que Pyongyang posee 57 armas nucleares, mientras que Seúl estima un arsenal de entre 80 y 120.