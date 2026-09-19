El Salvador

El Salvador disputará eliminatoria de Copa Davis este finde semana ante Portugal

El sorteo definió el orden de los cinco partidos de una eliminatoria que tendrá al equipo nacional como anfitrión en las canchas de la Federación Salvadoreña de Tenis

El Salvador, Portugal, Copa Davis, Marcelo Arévalo
El Salvador buscará avanzar hacia el playoff de ascenso en la Copa Davis con Arévalo como su principal figura en dobles. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
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Diego Durán abrirá la eliminatoria entre El Salvador y Portugal por el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026 frente al portugués Nuno Borges, según el sorteo que definió el orden de juego para la serie que comenzará este sábado 19 de septiembre en las canchas de la Federación Salvadoreña de Tenis (FST).

El tenista salvadoreño afrontará el primer punto contra Borges, ubicado en el puesto 48 del ranking mundial de individuales de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), de acuerdo con la información difundida por el organismo deportivo.

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El segundo encuentro de la jornada inaugural enfrentará a César Cruz con el luso Jaime Faria, quien figura en la casilla 70 del listado individual.

La competencia continuará el domingo 20 de septiembre. El programa incluye el partido de dobles entre Marcelo Arévalo y Cruz contra Borges y Francisco Cabral, especialista portugués que ocupa el puesto 30 del ranking ATP de dobles.

El Salvador, Portugal, Copa Davis, Marcelo Arévalo
Este sábado, Diego Durán abrirá la serie de Copa Davis 2026 entre El Salvador y Portugal ante Nuno Borges en Ciudad Merliot. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Durán, quien estudia y compite en la Universidad Estatal de Misisipi, destacó el vínculo que tiene con Borges a partir de su paso por el tenis universitario estadounidense. “Estoy muy emocionado porque jugar contra alguien como Nuno Borges es una de esas experiencias que te van a quedar para toda la vida”, declaró el salvadoreño tras el sorteo.

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Portugal llega con tres jugadores entre los primeros 120 del ranking individual

La selección portuguesa se presentará en El Salvador con Borges, Faria y Henrique Rocha, ubicado en el puesto 118 del ranking individual.

Borges reconoció que el respaldo del público local puede condicionar el desarrollo de la serie, aunque fijó como prioridad el triunfo para Portugal. “El objetivo final es ganar esta eliminatoria. Venimos para ganar y venimos a full”, afirmó el número uno luso.

“El apoyo de jugar en casa para ellos será importante y será un partido más duro. Empezar con una victoria sería muy importante para nosotros”, agregó Borges, quien asumirá los dos compromisos individuales previstos en la programación inicial.

Portugal se presentará en El Salvador con tres jugadores entre los primeros 120 del ranking ATP individual: Borges, Faria y Henrique Rocha. (Cortesía: Federación Portuguesa de Tenis)
Portugal se presentará en El Salvador con tres jugadores entre los primeros 120 del ranking ATP individual: Borges, Faria y Henrique Rocha. (Cortesía: Federación Portuguesa de Tenis)

Para El Salvador, la llave representa una nueva oportunidad de avanzar hacia el playoff de ascenso tras varios años en el Grupo Mundial II. La serie tendrá como principal figura local a Arévalo, campeón de dobles mixto en Wimbledon y jugador situado entre los 10 mejores del circuito ATP en dobles.

“Chelo” jugará dobles el domingo

El sonsonateco no disputará los individuales de la primera jornada. Su estreno llegará el domingo en el dobles, donde formará pareja con Cruz frente a Borges y Cabral. La decisión, explicó Arévalo, responde a la evolución de los jugadores salvadoreños en la modalidad individual.

No es estrategia, el capitán lo ha decidido así”, dijo Arévalo. Y agregó: “Yo me especialicé en dobles desde el año 2020 y el motivo por el que jugaba singles era porque el nivel de los chicos no estaba donde nosotros queríamos, pero ahora ellos ya pueden ganar un partido de singles”, sostuvo.

“Chelo” considera que el equipo salvadoreño debe aprovechar su cohesión para competir ante la plantilla europea. “Somos un equipo que hemos crecido juntos y los cuatro jugadores tenemos un nivel similar. Vamos a tratar de ganar la serie”, expresó.

El Salvador, Portugal, Copa Davis, Marcelo Arévalo
El Salvador buscará avanzar hacia el playoff de ascenso en la Copa Davis con Arévalo como su principal figura en dobles. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Tras el dobles, el programa contempla los duelos entre Cruz y Borges, y Durán ante Faria. Esos partidos podrán modificarse de acuerdo con las decisiones de los capitanes y el resultado de la eliminatoria.

La programación oficial, difundida por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), quedó establecida de la siguiente manera:

  • Sábado 19 de septiembre: Diego Durán vs. Nuno Borges
  • Sábado 19 de septiembre: César Cruz vs. Jaime Faria
  • Domingo 20 de septiembre: Marcelo Arévalo y César Cruz vs. Nuno Borges y Francisco Cabral
  • Domingo 20 de septiembre: César Cruz vs. Nuno Borges
  • Domingo 20 de septiembre: Diego Durán vs. Jaime Faria

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