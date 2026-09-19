El Salvador abrirá la Liga de Naciones con un duelo ante Martinica el 25 de septiembre

El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica y necesita terminar entre los dos primeros del Grupo B para avanzar a cuartos de final. (Imagen de cortesía)

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El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica, en el estadio Jorge “Mágico” González, con la obligación de terminar entre los dos primeros del Grupo B para acceder a los cuartos de final.

La Selecta enfrentará a planteles con futbolistas activos en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otras ligas europeas y americanas.

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La primera ventana incluirá cuatro partidos en 11 días: tras el estreno como local, El Salvador visitará a Guatemala el 28 de septiembre, recibirá a Jamaica el 2 de octubre en el estadio Cuscatlán y cerrará el 5 de octubre contra Martinica en Fort-de-France.

El Grupo B reúne a seis selecciones, pero el calendario establece que cada una disputará solo cuatro encuentros. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya tienen un lugar asegurado en los cuartos de final.

Martinica, con refuerzos procedentes de la primera división francesa

Martinica llegará al primer duelo con dos incorporaciones que desarrollaron buena parte de sus carreras en la Ligue 1, la primera división francesa. Ludovic Blas, mediocampista ofensivo del Stade Rennais, y Kenny Lala, lateral derecho del Stade Brestois, recibieron su primera convocatoria y podrían debutar durante esta fecha internacional.

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Ludovic Blas, de 28 años, acumuló más de 300 partidos en la máxima categoría de Francia. Desde su llegada a Rennes en 2023, marcó 18 goles y dio 13 asistencias en 108 presentaciones.

La Selecta disputará cuatro partidos en 11 días en la Liga de Naciones, con cruces ante Martinica, Guatemala y Jamaica entre septiembre y octubre. (Cortesía: Concacaf)

El volante también integró las selecciones juveniles francesas y conquistó la Eurocopa Sub-19 en 2016. Como no llegó a jugar con el seleccionado absoluto de Francia, quedó habilitado para representar a Martinica, dirigida por Fabien Mercadal.

Lala suma una trayectoria todavía más extensa en la élite francesa. A los 34 años, supera los 250 encuentros en primera división y se incorporó por primera vez a la nómina martiniquesa.

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La ofensiva contará además con Brighton Labeau, delantero del FC Thun de Suiza, que anotó tres goles en sus primeros ocho partidos de la temporada 2026-27. Antes de las convocatorias de Blas y Lala, ya era una de las principales referencias de ataque del combinado caribeño.

Kévin Appin, mediocampista del Burgos de la Segunda División española, fue confirmado para los cuatro compromisos de la competencia, incluidos los dos ante El Salvador. La lista incorpora también a Jonathan Varane, jugador del Queens Park Rangers de Inglaterra y medio hermano de Raphaël Varane, campeón mundial con Francia.

Varane representa a Martinica desde 2024 y consolidó su carrera en el fútbol inglés. La convocatoria incluye a Janis Antiste, del Górnik Zabrze de Polonia, y Alexandre Duville-Parsemain, del Moreirense de Portugal.

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El plantel martiniqués está compuesto por 25 futbolistas, de los cuales 17 jugadores son profesionales que actúan fuera de la isla. Esa cifra supera con amplitud la presencia de expatriados en ciclos anteriores.

Guatemala, con Hagen y delanteros de alto rendimiento

Guatemala será el segundo rival de El Salvador y ya tiene definidos los 24 jugadores llamados por el entrenador Luis Fernando Tena. Entre ellos figura Nicholas Hagen, guardameta del Columbus Crew de la Major League Soccer, la liga profesional de Estados Unidos y Canadá.

El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica y necesita terminar entre los dos primeros del Grupo B para avanzar a cuartos de final. (Cortesía. Concacaf)

Hagen tuvo pasos previos por las primeras divisiones de Noruega y Azerbaiyán antes de incorporarse al equipo de Columbus. También formó parte de la campaña que terminó con el título de la Leagues Cup en 2024.

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En la defensa sobresale Aarón Herrera, lateral habitual de Guatemala durante los últimos años. El futbolista disputó 69 encuentros con D.C. United entre 2024 y 2026 y participó en el Juego de Estrellas de la MLS durante su primera temporada con ese club.

El ataque guatemalteco tendrá a Rubio Rubín, delantero del El Paso Locomotive, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada en la USL Championship. Acumula 14 goles y cuatro asistencias en 22 partidos, rendimiento que le permitió regresar a la convocatoria después de no haber sido llamado desde noviembre de 2025.

Rubín integró anteriormente la selección absoluta de Estados Unidos y tuvo experiencia profesional en Europa antes de elegir a Guatemala. Su retorno amplía las opciones ofensivas para los partidos de septiembre y octubre.

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Otro atacante será Arquímides “Quimi” Ordóñez, futbolista de 22 años del FC Tulsa. Marcó el triplete más rápido en la historia de su club y fue elegido Jugador de la Semana de la USL Championship a finales de agosto.

Ordóñez tuvo experiencia en MLS con Cincinnati y pasó por equipos de Suecia y Moldavia. Con Guatemala disputó la Copa Oro 2025 y fue una de las figuras de la selección Sub-20 que alcanzó el Mundial juvenil.

La lista también incluye a Olger Escobar, mediocampista de 20 años del CF Montréal. Formado en la academia del New England Revolution, es una de las piezas jóvenes que Guatemala ha incorporado progresivamente a su selección absoluta.

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Jamaica, con Bailey, Gray y Pinnock como principales referencias

Jamaica será el tercer adversario distinto de El Salvador, aunque todavía no había publicado su convocatoria definitiva para la Liga de Naciones. El técnico interino Rudolph Speid tenía previsto anunciarla antes del comienzo de la competencia.

El núcleo reciente de los Reggae Boyz conserva a Leon Bailey, extremo que acaba de fichar por Olympiacos después de cinco temporadas con Aston Villa. En el club inglés jugó 163 partidos, anotó 23 goles y dio 25 asistencias.

Leon Bailey tiene recorrido en la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, la Champions League y la Europa League. Al anunciar su fichaje, Olympiacos consignó que llevaba 41 participaciones y 11 goles con la selección jamaicana.

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Martinica reforzó su convocatoria para la Liga de Naciones con Ludovic Blas y Kenny Lala, dos futbolistas con trayectoria en la Ligue 1 de Francia. (Cortesía: Concacaf)

Demarai Gray, actual jugador del Birmingham City, también integra la base ofensiva. El extremo jugó en la Premier League con Leicester y Everton, y ya anotó durante la actual temporada del Championship inglés.

La defensa cuenta con Ethan Pinnock, central de 33 años que juega en Coventry City de la Premier League luego de una extensa etapa en Brentford. Con su anterior equipo acumuló más de 190 encuentros y sigue dentro del grupo considerado por Jamaica.

En el arco aparece Andre Blake, histórico guardameta del Philadelphia Union. El veterano continúa activo en la MLS, ha sido uno de los líderes jamaicanos durante años y recibió el Guante de Oro de la Copa Oro.

Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson, Bailey Cadamarteri, Isaac Hayden y Richard King son otros futbolistas utilizados durante el ciclo reciente. Concacaf registró a Bailey, Blake, De Cordova-Reid y Gray entre los convocados de Jamaica para el repechaje mundialista de marzo.