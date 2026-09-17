Mundo

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

Donald Tusk afirmó que evaluaciones de inteligencia prevén el uso de drones y misiles contra países que respaldan a Kiev

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (EFE/EPA/Marcin Obara)
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (EFE/EPA/Marcin Obara)
Guardar

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió este jueves que los planes de Rusia contemplan ataques híbridos con drones y misiles contra países que apoyan a Ucrania, entre ellos territorio polaco, en un contexto de bombardeos próximos a la frontera oriental del país.

Según explicó ante el Parlamento, las evaluaciones de inteligencia indican que Moscú prevé emplear aeronaves no tripuladas y misiles contra aliados de Ucrania.

PUBLICIDAD

“El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó Tusk.

Foto de archivo de soldados polacos patrullando en la frontera (REUTERS/Kuba Stezycki)
Foto de archivo de soldados polacos patrullando en la frontera (REUTERS/Kuba Stezycki)

Tusk denunció un ataque ruso cerca de los pasos fronterizos con Ucrania

El jefe de Gobierno polaco señaló que Rusia lanzó poco antes un ataque en el oeste ucraniano, cerca de la frontera con Polonia, en la zona de Yahodyin y Dorohusk. De acuerdo con su relato, los bombardeos alcanzaron una estación de servicio y causaron una explosión.

Fue un masivo y brutal ataque ruso en el oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera polaca”, declaró Tusk durante una comparecencia en Varsovia junto al canciller federal de Austria, Christian Stocker.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas Armadas polacas activaron cazas de emergencia como parte de sus misiones de vigilancia aérea. El primer ministro indicó que se trató de una reacción similar a la adoptada dos días antes y durante la noche previa, ante la proximidad de los ataques rusos.

Un dron ruso alcanzó un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

Polonia reclamó reforzar la defensa europea ante la falta de una tregua

Tusk descartó que los recientes bombardeos contra infraestructuras energéticas ucranianas anticipen una pausa en los combates y pidió a los socios europeos “no actuar con ingenuidad” frente a Rusia.

En un video difundido en X, coincidente con el 87º aniversario de la invasión soviética de Polonia en 1939, el mandatario sostuvo: “No buscamos la guerra, pero si alguien la inicia, sabremos defendernos”.

El Gobierno polaco plantea que la seguridad europea ocupe un lugar central en el presupuesto comunitario para el período 2028-2034.

Stocker respaldó la necesidad de ajustar prioridades de gasto y recordó que Europa deberá destinar 10.000 millones de euros adicionales a defensa.

Temas Relacionados

Donald TuskPoloniaGuerra Rusia UcraniaDrones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos muertos y ocho infectados por malaria en Fráncfort pusieron en alerta a las autoridades sanitarias de Alemania

Los casos se concentran en el barrio de Schwanheim, cerca del aeropuerto, y las autoridades apuntan a mosquitos transportados en aviones como posible origen de los contagios

Dos muertos y ocho infectados por malaria en Fráncfort pusieron en alerta a las autoridades sanitarias de Alemania

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

Un asesor del presidente reveló la estrategia para adelantar las elecciones unas semanas, lo que habilitaría al líder del AKP a competir por el poder pese a haber agotado los dos períodos que permite la Carta Magna

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

La influencia financiera y diplomática del líder norcoreano descansa sobre la brutal explotación de su propio pueblo, desde mineros de carbón hasta diplomáticos, dentro y fuera del país

El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

Renunció el primer ministro de Suecia tras admitir la derrota en las elecciones legislativas

Ulf Kristersson reconoció el triunfo de la oposición de centroizquierda, que se impuso por 176 a 173 escaños tras el recuento de los votos del exterior

Renunció el primer ministro de Suecia tras admitir la derrota en las elecciones legislativas

La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años

El proyecto fija en 15 años la edad para abrir un perfil propio y habilita entre 13 y 15 minicuentas bajo tutela, además de exigir verificación de edad y auditorías obligatorias a las plataformas

Infobae
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas

Estos son los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas

Silvia Severino, psicóloga: “Si no soportas ni un momento de aburrimiento, tu cerebro te está pidiendo algo importante. Le estás quitando algo que necesita”

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 17 de septiembre: ganadores del último sorteo

Cuál es la tasa promedio que pagan las pymes para financiarse en el mercado de capitales

DEPORTES

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

6 meses con escuchas del FBI y guiones leídos en voz alta: así se preparó Mark Wahlberg para convertirse en un capo de la mafia