El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (EFE/EPA/Marcin Obara)

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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió este jueves que los planes de Rusia contemplan ataques híbridos con drones y misiles contra países que apoyan a Ucrania, entre ellos territorio polaco, en un contexto de bombardeos próximos a la frontera oriental del país.

Según explicó ante el Parlamento, las evaluaciones de inteligencia indican que Moscú prevé emplear aeronaves no tripuladas y misiles contra aliados de Ucrania.

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“El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó Tusk.

Foto de archivo de soldados polacos patrullando en la frontera (REUTERS/Kuba Stezycki)

Tusk denunció un ataque ruso cerca de los pasos fronterizos con Ucrania

El jefe de Gobierno polaco señaló que Rusia lanzó poco antes un ataque en el oeste ucraniano, cerca de la frontera con Polonia, en la zona de Yahodyin y Dorohusk. De acuerdo con su relato, los bombardeos alcanzaron una estación de servicio y causaron una explosión.

“Fue un masivo y brutal ataque ruso en el oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera polaca”, declaró Tusk durante una comparecencia en Varsovia junto al canciller federal de Austria, Christian Stocker.

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Las Fuerzas Armadas polacas activaron cazas de emergencia como parte de sus misiones de vigilancia aérea. El primer ministro indicó que se trató de una reacción similar a la adoptada dos días antes y durante la noche previa, ante la proximidad de los ataques rusos.

Un dron ruso alcanzó un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

Polonia reclamó reforzar la defensa europea ante la falta de una tregua

Tusk descartó que los recientes bombardeos contra infraestructuras energéticas ucranianas anticipen una pausa en los combates y pidió a los socios europeos “no actuar con ingenuidad” frente a Rusia.

En un video difundido en X, coincidente con el 87º aniversario de la invasión soviética de Polonia en 1939, el mandatario sostuvo: “No buscamos la guerra, pero si alguien la inicia, sabremos defendernos”.

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El Gobierno polaco plantea que la seguridad europea ocupe un lugar central en el presupuesto comunitario para el período 2028-2034.

Stocker respaldó la necesidad de ajustar prioridades de gasto y recordó que Europa deberá destinar 10.000 millones de euros adicionales a defensa.