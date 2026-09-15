El Salvador y 1824: la fecha que dos historiadores sitúan como origen del Estado, más allá del 15 de septiembre

El Salvador actual surgió en junio de 1824 con la unión de la intendencia de San Salvador y la alcaldía mayor de Sonsonate. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador actual surgió en junio de 1824, cuando la intendencia de San Salvador y la alcaldía mayor de Sonsonate se unieron para formar el Estado del Salvador, según explicaron los historiadores Heriberto Erquicia y Alfredo Ramírez durante una entrevista en el programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión, emitida este 15 de septiembre.

La precisión histórica modifica una idea extendida durante las celebraciones patrias. El 15 de septiembre de 1821 no correspondió a una independencia exclusiva de El Salvador, sino a la firma del Acta de Independencia del Reino de Guatemala, una entidad política que comprendía gran parte de la actual Centroamérica.

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Erquicia, director en Historia del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica, sostuvo que la formación del territorio salvadoreño fue posterior al rompimiento con la Corona española. “El Salvador que hoy conocemos existe a partir de 1824”, afirmó.

Los historiadores señalaron que, bajo dominio español, el territorio formaba parte de la Audiencia de Guatemala, también conocida como Reino de Guatemala. La ciudad de Guatemala concentraba la sede de gobierno, mientras las provincias mantenían distintas relaciones políticas y económicas con esa autoridad.

Mapa antiguo de las Provincias de Guatemala, que incluía a Chiapas, antes de la independencia. /(Crédito: Facebook)

Ramírez, coordinador de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, indicó que las tensiones con Guatemala no deben leerse como una confrontación uniforme entre territorios. Dentro de la propia capital guatemalteca existían facciones con intereses distintos, en medio de disputas por el poder, el comercio y la administración colonial.

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La declaración de 1821 ocurrió después de procesos que ya habían sacudido a España, México, el Caribe y Sudamérica. La crisis de la monarquía española, que comenzó en 1808 tras la intervención de Napoleón Bonaparte, abrió un período de incertidumbre política en ambos lados del Atlántico.

Ese escenario derivó en la convocatoria de las Cortes de Cádiz y en la Constitución española de 1812. Erquicia destacó que ese texto amplió la participación política de habitantes de América, aunque aclaró que no se trató de un sistema democrático en los términos actuales.

Las protestas locales no buscaban inicialmente la separación

El llamado primer grito de independencia, ocurrido el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, tampoco tuvo como objetivo inicial separar a la provincia de España, según Ramírez. La protesta se dirigió contra el intendente Antonio Gutiérrez de Ulloa y contra decisiones que afectaban a sectores locales.

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La Constitución española de 1812 amplió la participación política en América, según explicó el historiador Heriberto Erquicia. / (Diálogo 21)

Entre los motivos de descontento figuraban los impuestos, los controles comerciales y la crisis del añil, principal producto de exportación de la provincia. Las guerras europeas afectaron ese comercio transatlántico y agravaron las dificultades económicas de grupos vinculados a la producción y las deudas.

Ramírez mencionó además la Ley de Consolidación de Vales Reales, que obligaba a recuperar préstamos administrados por la Iglesia para enviarlos a España. La medida generó rechazo entre criollos y propietarios que dependían de esos créditos.

“Lo que buscan los habitantes de San Salvador es quitar del gobierno a ese funcionario, pero no independizarse”, explicó el historiador sobre el movimiento de 1811. La idea de una ruptura política cobró fuerza más tarde, influida por los movimientos de independencia en otras regiones americanas y por la declaración de México.

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El nuevo Estado nació entre disputas regionales

Tras la independencia de España, Centroamérica atravesó debates sobre su futuro político. Un sector impulsó la anexión al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, mientras otros defendieron una federación centroamericana. También hubo representantes de San Salvador que buscaron respaldo en Estados Unidos.

El historiador Alfredo Ramírez llamó a los salvadoreños a reflexionar sobre el pasado y el futuro del país./ (Diálogo 21)

Ramírez sostuvo que la carta enviada a Filadelfia no pedía convertir a San Salvador en una colonia estadounidense. La propuesta buscaba su incorporación como un Estado de la Unión, bajo la premisa de conservar idioma, religión y soberanía local.

La unión de Sonsonate y San Salvador en junio de 1824 definió la base territorial del nuevo Estado. Desde entonces, la construcción nacional quedó atravesada por conflictos regionales, intentos de integración centroamericana y disputas entre proyectos políticos.

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Erquicia y Ramírez coincidieron en que las conmemoraciones del 15 de septiembre deben conservarse, aunque propusieron incorporar una mirada crítica sobre el proceso. Para ambos, la investigación en archivos y la formación de historiadores permiten ampliar el relato escolar sobre la independencia, sus protagonistas y sus consecuencias.