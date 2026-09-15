El Salvador

Hasta 705 años de cárcel para integrantes de la MS13 por delitos cometidos en El Salvador

La resolución del juzgado contra el crimen organizado incluyó más de 30 casos de extorsión y otros delitos cometidos entre octubre de 2020 y marzo de 2021 contra comerciantes, repartidores y ruteros de Atiquizaya

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Veinticuatro miembros de la Mara Salvatrucha vinculados con el programa Hollywood, la clica base Turin y Atiquizaya fueron condenados en Santa Ana por varios delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Veinticuatro miembros de la Mara Salvatrucha vinculados con el programa Hollywood, la clica base Turin y Atiquizaya fueron condenados por delitos cometidos en Santa Ana.

Las penas van desde los 12 hasta los 705 años de prisión, a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de los procesados.

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El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana resolvió el caso tras conocer las acusaciones por organizaciones terroristas, homicidios agravados, proposición y conspiración de homicidio, extorsiones agravadas, desaparición de personas, tráfico ilícito y tenencia de armas. Los hechos investigados ocurrieron entre el 24 de octubre de 2020 y marzo de 2021.

La investigación incluyó más de 30 víctimas de extorsión. La mayoría eran comerciantes de ferreterías, tiendas y farmacias, además de repartidores y ruteros que realizaban sus labores en Atiquizaya.

Mauricio Alberto Ibarra recibió la condena más alta con 705 años de cárcel, seguido por Melvin Oqueli Contreras con 675 y Bryan Geovanni Linares con 597 años. (Foto: FGR)
Mauricio Alberto Ibarra recibió la condena más alta con 705 años de cárcel, seguido por Melvin Oqueli Contreras con 675 y Bryan Geovanni Linares con 597 años. (Foto: FGR)

Según expuso la fiscal del caso, los integrantes de la estructura exigían fuertes cantidades de dinero a las víctimas para permitirles continuar con sus actividades. Las personas que se negaban a pagar recibían amenazas de muerte, mientras que varias mantuvieron las entregas de dinero durante cinco años.

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La condena más alta fue impuesta al corredor de clica Mauricio Alberto Ibarra, quien recibió 705 años de cárcel. Melvin Oqueli Contreras fue sentenciado a 675 años y Bryan Geovanni Linares recibió una pena de 597 años de prisión.

Jorge Antonio Orellana fue condenado a 287 años de cárcel. Gustavo Antonio Aquino Galán, identificado como corredor de clica, recibió 280 años, y Diego Fabricio Castañeda fue sentenciado a 250 años.

José Manuel Zepeda Navarro, también señalado como corredor de clica, recibió una condena de 120 años. El tribunal impuso además 107 años de prisión a Wilson Guillermo Velásquez, 92 años a Fernando José Henríquez y 70 años a Mauricio Ernesto López Gálvez.

La investigación de la Fiscalía sobre la Mara Salvatrucha en Atiquizaya documentó más de 30 víctimas de extorsión entre comerciantes, repartidores y ruteros. (Foto cortesía Centros Penales)
La investigación de la Fiscalía sobre la Mara Salvatrucha en Atiquizaya documentó más de 30 víctimas de extorsión entre comerciantes, repartidores y ruteros. (Foto cortesía Centros Penales)

Los otros 14 procesados recibieron penas de 52, 45, 32, 30, 27, 15 y 12 años de cárcel. La resolución alcanzó a los integrantes de las estructuras relacionadas con el programa Hollywood, la clica base Turin y Atiquizaya que fueron juzgados en Santa Ana.

Dos reos ausentes recibieron 30 años por el homicidio de un estudiante en Suchitoto

En un proceso distinto, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Jorge Alberto Hernández García y José David Fuentes Mejía por el homicidio agravado de Ever Joel Mejía Ramírez, un estudiante de 17 años. Ambos recibieron 30 años de prisión cada uno.

Los dos procesados fueron identificados como integrantes de un grupo de la MS denominado Suchitotos Locos Salvatruchos. El juicio se desarrolló con los acusados en condición de reos ausentes.

Ever Joel Mejía Ramírez fue privado de libertad el 17 de marzo de 2014, aproximadamente a las 12:00 pm, en el barrio El Centro de Suchitoto. Un grupo de mareros lo golpeó con puñetazos y patadas, y después lo arrastró hasta la orilla del lago Suchitlán.

En un proceso distinto, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de prisión a Jorge Alberto Hernández García y José David Fuentes Mejía por homicidio agravado en Suchitoto. (Centros Judiciales El Salvador)
En un proceso distinto, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de prisión a Jorge Alberto Hernández García y José David Fuentes Mejía por homicidio agravado en Suchitoto. (Centros Judiciales El Salvador)

De acuerdo con los hechos expuestos durante el juicio, los agresores obligaron al estudiante a abordar una canoa. La fiscal del caso presentó diferentes pruebas ante el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque contra Hernández García y Fuentes Mejía.

Los restos del joven fueron encontrados el 4 de abril de 2014 en la isla La Abertura, dentro del lago Suchitlán, en Suchitoto. Con las pruebas incorporadas al proceso, el tribunal declaró responsables a los dos integrantes de la estructura por homicidio agravado.

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