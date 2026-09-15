Clubes europeos se sumaron a los 205 años de independencia de Centroamérica

Clubes europeos felicitaron a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por los 205 años de independencia de Centroamérica. (Imagen retomada de redes sociales)

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Las redes sociales de varios clubes europeos se llenaron este 15 de septiembre de mensajes para felicitar a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por los 205 años de independencia de Centroamérica. Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Manchester City y Tottenham Hotspur dirigieron sus saludos a los aficionados de la región.

El mensaje del Paris Saint-Germain (PSG) tuvo como eje a Keylor Navas, el único futbolista centroamericano que disputó partidos oficiales con el club francés. La institución publicó una imagen del arquero costarricense junto a las banderas de los cinco países y escribió: “¡Feliz Día de la Independencia, Costa Rica! Pura vida. ¡Y también un saludo a nuestros amigos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua!”.

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Navas jugó en el PSG entre 2019 y 2024, después de su etapa en el Real Madrid, donde obtuvo tres títulos de la Liga de Campeones. Su recorrido lo convirtió en una de las principales referencias del fútbol centroamericano en Europa.

Bayern Múnich destacó la fecha que comparten cinco países

El Bayern Múnich también se dirigió a los seguidores de la región con una publicación en la que remarcó el carácter compartido de la celebración: “Cinco naciones. Un grito de Independencia”. El club alemán envió sus felicitaciones a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El Manchester City envió un saludo a sus seguidores de Centroamérica por la conmemoración de la independencia regional. (Imagen retomada de redes sociales)

La fecha recuerda la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala. Los actuales territorios de los cinco países formaban parte de la Capitanía General de Guatemala, aunque el proceso político hacia la independencia absoluta tuvo etapas posteriores.

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El Manchester City, por su parte, apeló a la relación con su público centroamericano. “Un fuerte abrazo para todos nuestros fieles seguidores de Centroamérica en este día tan especial”, expresó el equipo inglés.

Tottenham usó expresiones populares de los cinco países

El mensaje más extenso llegó desde el Tottenham Hotspur, que incorporó expresiones coloquiales de la región para saludar a su afición: “¡Feliz Día de la Independencia a todos nuestros manos, cheros, aleros, prixes y maes que laten con nuestros colores!”.

“Hoy Centroamérica se viste de fiesta y desde el norte de Londres les mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra afición de los Spurs. ¡Que retumbe el orgullo centroamericano!”, agregó el club londinense.

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Las publicaciones reflejaron la presencia creciente de aficionados centroamericanos en las comunidades digitales de los clubes europeos y el vínculo que dejaron jugadores de la región en las principales ligas del continente.

El Tottenham Hotspur usó expresiones populares de los cinco países para felicitar a su afición por la independencia de Centroamérica. (Imagen retomada de redes sociales)

Además de Navas, el fútbol europeo tuvo figuras como Jorge “Mágico” González, ídolo del Cádiz español; Paulo César Wanchope, con paso por Manchester City y West Ham; David Suazo, campeón de la Serie A con Inter de Milán; Bryan Ruiz, quien jugó en Países Bajos, Bélgica e Inglaterra, y Julio César Dely Valdés, ex delantero de PSG.

Centroamérica conmemora este martes una fecha común para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con actos cívicos, desfiles estudiantiles y celebraciones populares en distintos puntos de la región.

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