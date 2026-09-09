Programa piloto con IA y tecnología lleva a 171 escuelas salvadoreñas a niveles de países desarrollados en PISA, dice el gobierno

Resultados de PISA for Schools: 171 escuelas salvadoreñas destacan en lectura, matemática y ciencias (Foto Infobae Centroamérica /Jessica García)

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La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros, afirmó que 171 escuelas públicas que participaron en un programa piloto lograron resultados en lectura, matemática y ciencias por encima del promedio nacional y comparables con los de Alemania y Suecia.

La funcionaria sostuvo que los resultados corresponden a una evaluación de PISA for Schools, una herramienta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinada a medir el desempeño de establecimientos educativos. Remarcó que no se trata de una muestra nacional ni de una medición del conjunto del sistema público salvadoreño.

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PISA 2025 evaluó a cerca de 760 mil estudiantes de 15 años en 91 países y economías. Los resultados mostraron que, entre 2015 y 2025, el promedio de matemática cayó 22 puntos en los países de la OCDE y el de lectura descendió 28 puntos. La tendencia también afectó a los países que no integran el organismo.

El piloto incluyó a 1.198 alumnos de 171 escuelas públicas

La funcionaria dijo que 1.198 alumnos evaluados en junio de 2026 obtuvieron desempeños equiparables a los de Alemania y Suecia, y aclaró que el ejercicio no representa al sistema educativo completo.

Según Trigueros, 1.198 estudiantes de las escuelas seleccionadas fueron evaluados en junio de 2026 mediante una prueba comparable a escala internacional. El programa incorporó dispositivos electrónicos, conectividad, plataformas digitales, cambios en la enseñanza, materiales pedagógicos y acompañamiento a docentes y directores.

La ministra atribuyó el resultado a una estrategia que combina inteligencia artificial, formación docente, seguimiento de los aprendizajes y tecnología. También señaló que las escuelas participantes no fueron escogidas por tener desempeños académicos previos superiores, sino por sus condiciones de infraestructura, acceso a internet y disposición de las comunidades educativas para poner en marcha el plan.

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El presidente Nayib Bukele había precisado antes que los datos del piloto no permiten concluir que todo el sistema educativo salvadoreño alcance el nivel de Alemania o Suecia. “No prueban que cada escuela salvadoreña haya sido transformada”, señaló al aclarar el alcance de la medición.

La prueba nacional mostró avances en ciencias y estabilidad en las otras áreas

Los resultados nacionales de PISA 2025 ofrecieron un panorama distinto al del piloto. La evaluación incluyó a 7.073 estudiantes de 278 centros educativos, que representan a unos 77 mil jóvenes salvadoreños de 15 años.

(Foto Infobae Centroamérica /Jessica García)

De acuerdo con el informe, El Salvador mantuvo resultados similares a los de 2022 en matemática y lectura, mientras que mejoró en ciencias. El documento indicó además que la expansión de la educación secundaria hacia sectores antes excluidos debe considerarse al analizar la evolución de los promedios.

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La diferencia entre ambos estudios fue central. PISA 2025 midió el desempeño nacional de alumnos de 15 años, mientras que PISA for Schools examinó a estudiantes de establecimientos que ya aplicaban un programa específico de transformación educativa. Por eso, los datos de las 171 escuelas permiten observar el desempeño de esa intervención, pero no reemplazan la medición nacional.

El Gobierno busca extender el programa a toda la red pública

Trigueros anunció que más de mil escuelas ya aplican componentes de la iniciativa y que el Gobierno prevé ampliar el modelo al total de los centros públicos en un plazo de 18 meses. La ministra vinculó ese objetivo con un plan de inversión en infraestructura, equipamiento, materiales y capacitación.

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Bukele también reconoció que la expansión plantea desafíos vinculados con las diferencias de conectividad, infraestructura y condiciones sociales entre comunidades. La próxima evaluación nacional de PISA, prevista para 2029, permitirá determinar si los resultados observados en el piloto se trasladan al sistema educativo en su conjunto.