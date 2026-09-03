El Salvador

El Salvador superó los 10 sismos diarios durante agosto, según el Observatorio de Amenazas

El resumen sismológico del MARN indica que la población sintió 23 temblores, mientras que el resto fue detectado por instrumentos, en un seguimiento que incluye la actividad nacional y regional

El Salvador cerró junio con 308 sismos registrados, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
El Salvador cerró junio con 308 sismos registrados, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador registró 324 sismos durante agosto, un promedio superior a 10 movimientos diarios, de acuerdo con el resumen sismológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Del total de eventos detectados, 23 fueron percibidos por la población.

La mayor parte de la actividad tuvo origen fuera del territorio salvadoreño o frente a la costa del país. El 73.1% de los sismos se ubicó en el océano Pacífico o en países vecinos, mientras que el 26.9% estuvo vinculado con la activación de fallas geológicas locales.

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El dato refleja una actividad constante durante las últimas semanas, en un país situado sobre un sistema tectónico y volcánico que mantiene en vigilancia a las autoridades.

Los movimientos de menor magnitud suelen pasar inadvertidos para la población, aunque los instrumentos del Observatorio de Amenazas los registran como parte del seguimiento permanente de la sismicidad nacional y regional.

El evento regional de mayor magnitud ocurrió el 12 de agosto frente a la costa de Usulután. El sismo alcanzó una magnitud de 5.6 y formó parte de los movimientos asociados con la dinámica de la zona de subducción frente al litoral salvadoreño.

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El informe oficial también consignó un sismo de magnitud 3.0 como el de mayor valor entre los eventos locales. Ese movimiento fue ubicado en territorio de Guatemala el 27 de agosto, una localización que contrasta con la clasificación de sismo local incluida en el resumen.

El sismo de mayor magnitud en junio fue de 5,3 y se registró frente a la costa de La Libertad el 5 de junio. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
El sismo de mayor magnitud en junio fue de 5,3 y se registró frente a la costa de La Libertad el 5 de junio. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Siete sismos locales ocurrieron en el Área Metropolitana de San Salvador

La actividad originada por fallas geológicas locales tuvo presencia en varios puntos del país. El Área Metropolitana de San Salvador concentró siete de esos movimientos durante agosto, según los registros del MARN.

Otros cuatro sismos se localizaron en la zona que comprende Los Naranjos, Juayúa y Apaneca. Una cantidad similar ocurrió en el sector de Ateos, Sacacoyo, Armenia y Ciudad Arce.

Estas áreas se relacionan con estructuras geológicas superficiales y con el sistema de fallas que atraviesa parte del territorio salvadoreño.

Los sismos locales suelen tener magnitudes menores que los eventos generados mar adentro, aunque su cercanía con zonas pobladas puede hacer que sean percibidos con mayor intensidad.

La profundidad del hipocentro, el tipo de suelo y la distancia respecto de las comunidades inciden en la forma en que cada movimiento se siente en superficie.

El 17.9% de la actividad sísmica ocurrió dentro de El Salvador por la activación de fallas geológicas locales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)
El 17.9% de la actividad sísmica ocurrió dentro de El Salvador por la activación de fallas geológicas locales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)

Retumbos en San Salvador reactivaron las consultas sobre la actividad del suelo

Durante las últimas semanas, habitantes de distintos sectores de San Salvador informaron sobre retumbos subterráneos y sonidos inusuales, sobre todo en zonas cercanas al cerro San Jacinto. Los testimonios reactivaron consultas sobre una posible relación entre esos ruidos y la actividad sísmica registrada en la capital.

Especialistas de la Universidad de El Salvador (UES) consideran que estos sonidos pueden tener distintas explicaciones y requieren estudios específicos para determinar su origen. El geólogo Miguel Hernández señaló que percibió fenómenos similares después de los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001, con ruidos comparables al desplazamiento de un objeto pesado o al apagado de un motor bajo tierra.

Los expertos advierten que los retumbos, por sí mismos, no permiten anticipar un terremoto.

Entre las posibles causas figuran movimientos en la corteza terrestre, fricción entre bloques geológicos, microsismicidad superficial, erosión y actividades humanas, como explosiones en canteras o extracción de materiales.

La condición del suelo añade complejidad al comportamiento sísmico de la capital. San Salvador y buena parte de la zona central se asientan sobre tierra blanca joven, un material sedimentario asociado a la erupción del Ilopango en el siglo VI. Este tipo de terreno puede amplificar las ondas sísmicas.

La ciudad también está situada en el Valle de las Hamacas, donde confluyen fallas superficiales, hipocentros cercanos a 10 kilómetros de profundidad y depósitos volcánicos de distinta composición.

La UES mantiene estudios sobre la vibración del suelo para identificar sectores con mayor vulnerabilidad estructural en el área metropolitana y en otras ciudades afectadas por sismos históricos.

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