El Salvador habilita centros de votación en Australia, China y Japón para las elecciones de 2027

Una urna electoral del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador sobre una alfombra azul señala el proceso futuro, con relojes, calendarios, documentos y la bandera nacional que marcan el camino hacia el año 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador anunció cuatro centros de votación presencial en Australia, China y Japón para los comicios del 28 de febrero de 2027, una jornada en la que el país elegirá presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y autoridades municipales. Las sedes estarán ubicadas en:

Canberra Melbourne, en Australia

Beijing, en China

Tokio, en Japón.

La medida integra el esquema de sufragio en el exterior previsto para la elección de 2027, que contempla 92 centros de votación en 29 países. El organismo electoral indicó que la distribución de las sedes responde a la cantidad de salvadoreños inscritos en el Registro Electoral en cada ciudad.

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De acuerdo con el reporte del TSE, la comunidad salvadoreña residente en Australia contará con dos puntos para ejercer el voto electrónico presencial. Uno estará en Canberra, capital del país, y el otro en Melbourne, ciudad que concentra parte de la población migrante salvadoreña.

Las dos sedes permitirán votar a ciudadanos que viven fuera de El Salvador, pero aún figuran con una dirección salvadoreña en su Documento Único de Identidad (DUI). Para ese grupo, la legislación electoral establece la modalidad de Voto Electrónico Presencial, que requiere acudir al centro de votación asignado en el país de residencia.

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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador habilitó dos centros de votación en Australia y otros dos en Asia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 (Cortesía: TSE).

La apertura de dos centros en Australia forma parte de la ampliación de la red presencial para 2027. El TSE prevé 92 centros fuera del país, 11 más que los habilitados durante las elecciones de 2024.

El TSE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los salvadoreños residentes fuera del país actualicen en el DUI su dirección de domicilio en el exterior. Quienes completen ese trámite podrán utilizar el voto electrónico remoto por internet, de acuerdo con el calendario electoral divulgado por la institución.

Las elecciones salvadoreñas se celebrarán el 28 de febrero de 2027

Los comicios tendrán lugar el domingo 28 de febrero de 2027. La fecha fue aprobada por el TSE y forma parte del calendario para las elecciones legislativas, municipales y presidenciales, luego de las reformas constitucionales que adelantaron la elección presidencial para coincidir con las demás votaciones.

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La jornada definirá la integración de la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales, además de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El actual período presidencial concluirá el 1 de junio de 2027.

El calendario electoral establece también que el Registro Electoral cerrará de manera definitiva el 29 de diciembre de 2026. La autoridad electoral mantiene en marcha procesos para la conformación de las juntas responsables de administrar la votación en el exterior, tanto en modalidad remota como presencial.

Caminos con votantes conectan a varios países de América del Sur con una urna del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para representar la participación en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior

La mayor parte de la infraestructura electoral fuera de El Salvador estará en Estados Unidos, donde funcionarán 53 centros de votación. California tendrá 10 de esas sedes, según la planificación divulgada por el TSE.

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El esquema también incluye tres centros en Canadá, ubicados en Vancouver, Calgary y Toronto. En Centroamérica y el Caribe habrá puntos en Belmopán, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Managua, San José, Ciudad de Panamá y Santo Domingo.

La red contempla además sedes en países de Sudamérica y Europa. El TSE sostiene que la red de centros permitirá atender la demanda de votantes que no actualicen su dirección en el DUI antes de la fecha límite. Las estimaciones sobre la diáspora salvadoreña varían según la metodología utilizada.

Datos atribuidos al Observatorio de Movilidad Humana del Gobierno de El Salvador calculan que alrededor de 2,6 millones de salvadoreños viven en el exterior. Esa cifra incluye población migrante radicada en distintos países y refleja una comunidad mucho mayor que el padrón electoral habilitado para votar.

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