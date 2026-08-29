FUSALMO celebra su aniversario número 25, tras impactar a 556,546 niños y adolescentes salvadoreños

La Cena de la Alegría reunió a fundadores, colaboradores y beneficiarios, destacando el trabajo de FUSALMO a favor de la niñez y la juventud salvadoreña (Cortesía: FUSALMO).

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Con un emotivo y trascendental encuentro institucional realizado en la ciudad de San Salvador, la Cena de la Alegría se consolidó como el escenario principal para conmemorar los 25 años de trayectoria ininterrumpida de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO).

Esta gala especial no solo representó un espacio festivo, sino un punto de convergencia y gratitud que logró reunir a distinguidos miembros del cuerpo diplomático, destacados representantes del sector empresarial, altas autoridades de Gobierno, líderes comunitarios y representantes de múltiples organizaciones aliadas que han caminado de la mano con la institución desde sus inicios.

Durante la velada, el ambiente estuvo marcado por el reconocimiento al esfuerzo colectivo. La celebración permitió poner en valor un modelo de trabajo que ha posibilitado la creación de oportunidades reales para la infancia, adolescencia y juventud salvadoreña, permitiendo que miles de personas descubran sus capacidades, desarrollen su potencial e impulsen proyectos de vida dignos y sostenibles.

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La importancia fundamental de FUSALMO radica en su capacidad para actuar como un motor de desarrollo humano e inclusión social en territorios vulnerables. Más allá de un enfoque asistencialista, la entidad ha diseñado e implementado una propuesta pedagógica y técnica estructurada que combate de raíz la falta de oportunidades mediante el acceso equitativo a la formación tecnológica, la educación integral, la innovación y la capacitación continua para la inserción laboral.

Joven participante de FUSALMO durante una actividad tecnológica, parte de las iniciativas que promueven el aprendizaje y la innovación entre la juventud salvadoreña (Cortesía: FUSALMO).

A lo largo de sus 25 años de existencia, los programas formativos han alcanzado la destacada cifra de 556,546 niñas, niños y adolescentes en todo el país. Esta labor se ha traducido en la ejecución exitosa de 225 proyectos especializados que responden directamente a las exigencias del entorno contemporáneo. El impacto de estas iniciativas trasciende el ámbito individual para transformar dinámicas comunitarias completas.

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Un pilar que fundamenta el valor estratégico de la organización es su extraordinaria cobertura dentro del sistema educativo estatal. Habiendo establecido alianzas estratégicas con 2,499 centros educativos del sector público —lo cual representa aproximadamente el 50 % de la totalidad de escuelas estatales de El Salvador—, la fundación se posiciona como un socio clave en el fortalecimiento de la educación pública nacional, democratizando el acceso a herramientas tecnológicas de última generación.

Sinergia multisectorial: La clave del alcance social

Los significativos logros presentados durante la velada reflejan una convicción clave: la transformación social a gran escala requiere de la articulación armoniosa entre múltiples sectores de la sociedad.

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La Cena de la Alegría funcionó como un justo homenaje a la red de colaboración multisectorial que sostiene cada proyecto, reconociendo expresamente el compromiso de:

Organismos de cooperación internacional: Cuyos aportes técnicos y financieros consolidan la sostenibilidad de las iniciativas en el tiempo.

Empresas e iniciativas privadas: Que invierten en la formación para el trabajo, fomentando la empleabilidad y la innovación tecnológica entre la juventud.

Instituciones del Estado salvadoreño: Que facilitan la articulación territorial y el alcance masivo dentro de las comunidades educativas públicas.

Organizaciones de la sociedad civil y fundadores: Cuya visión pionera y trabajo constante mantienen viva la misión de servicio.

Robot presentado durante la Cena de la Alegría, ilustrando el enfoque de FUSALMO en la educación tecnológica e innovación para jóvenes en El Salvador (Cortesía: FUSALMO).

Frente a los retos que imponen la transformación digital y el cambiante mercado laboral, la mirada está orientada a ampliar la cobertura geográfica, diversificar la oferta académica y potenciar habilidades del siglo XXI. El compromiso continuo busca formar jóvenes resilientes, capaces de liderar el progreso de sus propias comunidades y convertirse en agentes de cambio con una sólida visión humana y ciudadana