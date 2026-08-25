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El Salvador: Capturan a sospechoso de asesinar apuñaladas a un hombre tras discusión por celos en Apopa

Un caso de violencia interpersonal terminó con la muerte de un hombre la noche del 24 de agosto, el mismo día en que la Policía Nacional Civil registró un homicidio en todo el país

Efectivos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada resguardan la escena del homicidio registrado en la colonia Tikal Sur, Apopa, tras la captura del principal sospechoso (Cortesía: Comandos de Salvamento).
Efectivos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada resguardan la escena del homicidio registrado en la colonia Tikal Sur, Apopa, tras la captura del principal sospechoso (Cortesía: Comandos de Salvamento).
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Un hombre de 25 años falleció tras ser atacado con arma blanca durante una discusión ocurrida en la colonia Tikal Sur, en el municipio de Apopa, San Salvador Oeste, el 24 de agosto, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC).

El presunto responsable, José Abelino Amaya Amaya, de 30 años, fue capturado en una operación conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El incidente tuvo lugar en horas de la noche y, de acuerdo con la investigación policial, la víctima llegó a la vivienda del detenido y lo insultó a él y a su compañera de vida, quien anteriormente había sostenido una relación sentimental con el fallecido.

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El reporte oficial señala que la confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea, en la que Amaya Amaya habría utilizado un arma blanca para lesionar mortalmente al joven de 25 años. La PNC confirmó que el sospechoso será remitido a las autoridades judiciales para responder por el delito de homicidio.

Las autoridades explicaron que el móvil del crimen se relaciona con una disputa por celos. El caso ha generado consternación en la comunidad de Tikal Sur, un sector popular de Apopa, donde los vecinos alertaron a la policía tras escuchar la discusión y presenciar el desenlace violento.

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El cuerpo de la víctima quedó tendido en el lugar tras el ataque con arma blanca ocurrido en la colonia Tikal Sur, Apopa (Cortesía: Comandos de Salvamento).
El cuerpo de la víctima quedó tendido en el lugar tras el ataque con arma blanca ocurrido en la colonia Tikal Sur, Apopa (Cortesía: Comandos de Salvamento).

Tendencia de homicidios en El Salvador: el contexto estadístico

El caso registrado la noche del 24 de agosto ocurre en un contexto en el que los homicidios han sido motivo de atención pública y monitoreo diario por parte de las autoridades salvadoreñas. Según el reporte estadístico diario de la PNC, el número de homicidios en El Salvador ha experimentado una reducción drástica en los últimos años.

El gráfico oficial de la PNC sobre el “Total de homicidios por día” para el mes de agosto, comparando los años 2018, 2025 y 2026, muestra una diferencia significativa en la incidencia de este delito.

En agosto de 2018, la cifra diaria de homicidios fluctuaba entre 5 y 20 casos, con picos que superaban 15 víctimas por jornada. Por contraste, en 2025 y 2026, la tendencia se mantiene notablemente baja, con días en los que no se registran homicidios y otros con uno o dos casos reportados.

Según la PNC, el promedio diario de homicidios en agosto de 2026 se mantiene por debajo de dos casos, una diferencia marcada frente a los registros del mismo mes en 2018.

Gráfico oficial de la Policía Nacional Civil que muestra la evolución diaria de los homicidios en El Salvador durante agosto, con disminución entre 2018 y 2026 (Cortesía: PNC).
Gráfico oficial de la Policía Nacional Civil que muestra la evolución diaria de los homicidios en El Salvador durante agosto, con disminución entre 2018 y 2026 (Cortesía: PNC).

El delito de homicidio en El Salvador: características y evolución

El delito de homicidio en el país obedece a distintos factores, entre ellos conflictos personales, violencia intrafamiliar, disputas por territorio, y hechos derivados de la delincuencia organizada. En el caso reportado en Apopa, la investigación apunta a un motivo estrictamente personal vinculado a celos y relaciones sentimentales previas, según el informe policial.

El Código Penal de El Salvador establece que el delito de homicidio simple contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes sean declarados culpables. En los casos de homicidio agravado, las penas pueden elevarse hasta 50 años, y recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la posibilidad de cadena perpetua para delitos como asesinato, violación y terrorismo, una medida que elimina la prohibición histórica de penas perpetuas en el país. Antes de esta reforma, la máxima condena era de 60 años.

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