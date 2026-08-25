Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

Los ojos tatuados de negro de Whelan sorprendieron incluso al especialista que atendió su caso. (Instagram)

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Matthew Whelan, conocido actualmente como King Of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-Ite, vivió un aterrador episodio de salud que lo dejó temporalmente sin visión. El hombre de 46 años, originario de Birmingham y famoso por haber cubierto con tatuajes más del 90 % de su cuerpo, aseguró que llegó a temer que se tratara de algo grave.

“Me quedé temporalmente ciego durante unos 40 minutos”, relató Whelan a Need To Know. “Fue muy aterrador”. Cuando recuperó la capacidad de ver, se percató que la imagen todavía se sentía borrosa. También sufrió un intenso episodio de vértigo que, según describió, hacía que todo pareciera girar.

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“Fue tan grave que no podía usar mi teléfono, así que tuve que hacer señas a unos agentes de policía en la carretera principal”, explicó.

Whelan fue sometido durante varias horas a exámenes y pruebas médicas. De acuerdo con su relato, los especialistas descartaron que hubiera sufrido un derrame cerebral y determinaron que sus ojos parecían estar en buenas condiciones. Sin embargo, la causa exacta de la pérdida temporal de visión quedó sin determinar.

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Las pruebas médicas realizadas después del episodio permitieron descartar un derrame cerebral, según el relato de Whelan.(Instagram)

El episodio tuvo además una particularidad para los médicos: el especialista que lo atendió nunca había tratado a una persona con los globos oculares tatuados. Whelan tiene la parte blanca de ambos ojos (la esclerótica) teñida de negro.

Cabe precisar que el influencer fue diagnosticado con cataratas en ambos ojos hace dos años. Whelan sostiene que las cataratas no fueron provocadas directamente por los tatuajes oculares, aunque afirma que, si su condición empeora, sus modificaciones podrían impedirle recibir determinados tratamientos.

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Como medida de precaución, ha reducido el tiempo que pasa frente al teléfono y utiliza gafas para bloquear la luz azul. También padece vértigo posicional paroxístico benigno, una condición que le provoca fuertes mareos, especialmente al levantarse de la cama. Según explicó, fue sometido a una cirugía en los oídos hace más de una década y en los últimos años comenzó a experimentar estos episodios.

El hombre de Birmingham asegura que sus modificaciones oculares no provocaron las cataratas que le diagnosticaron. (Instagram)

Modificaciones extremas

Matthew Whelan convirtió las alteraciones corporales en una parte central de su identidad y ha intervenido prácticamente cada zona de su cuerpo.

Además de tatuarse gran parte de la piel y los ojos, se ha sometido a procedimientos como la extracción de los pezones, la división de la lengua y modificaciones en las orejas y el rostro. También lleva implantes bajo la piel y, en el pasado, llegó a plantearse la amputación de una extremidad.

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Su relación con los tatuajes comenzó durante su adolescencia. En una entrevista concedida a The Independent en 2017, explicó que quedó fascinado por el arte corporal desde los nueve años y que se hizo su primer tatuaje a los 16. Aquella experiencia, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla: desarrolló una infección y padeció síntomas similares a los de la gripe.

“Casi todo lo que podía salir mal salió mal”, recordó entonces sobre aquel primer tatuaje. A pesar de esa experiencia, continuó con las modificaciones hasta convertirse en una figura conocida por la magnitud de sus transformaciones.

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Su transformación corporal incluye tatuajes, implantes y otras modificaciones realizadas a lo largo de varios años. (Captura de video)

La pérdida temporal de visión ocurrió justo cuando Whelan había decidido retomar su transformación corporal después de cuatro años alejado de los tatuajes. En junio de 2026 terminó de pagar su hipoteca y, para celebrarlo, se tatuó en la mano una imagen de su querido bulldog inglés.

Ahora planea continuar con su proyecto y cubrirse la espalda, aunque reconoce que el reciente susto le dejó una advertencia. “Me ha hecho despertar y darme cuenta de que debo tener cuidado con lo que hago a continuación”, afirmó. “Sé lo que estoy haciendo. Si juego con fuego, tendré que afrontar las consecuencias”.

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