Partido Poder busca completar afiliados antes del plazo del TSE mientras alerta sobre narcoinfiltración en Guatemala

Varios integrantes de la agrupación política Poder posan junto a pancartas promocionales durante una jornada de afiliación comunitaria en San Miguel Petapa. (Redes Sociales)

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El partido Poder aún no reúne los afiliados que exige la ley en Guatemala para conservar su inscripción y competir en las elecciones de 2027, un rezago que su dirigente Oscar Rodolfo Castañeda en declaraciones a medios de comunicación locales, atribuyó al avance lento del proceso y al impacto de afiliaciones falsas en otras agrupaciones, mientras advirtió sobre la penetración del narcotráfico en cargos públicos a pocas semanas del vencimiento del plazo legal.

Según datos oficiales del TSE, consultados por Infobae Centroamérica al 3 de agosto el Partido de Oportunidades y Desarrollo acumula 26,521 afiliados, por debajo de los 28.083 necesarios para inscribir candidaturas.

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La misma situación alcanza a otras dos organizaciones. URNG-MAÍZ registra 25.793 afiliados y Winaq suma 25,879, también por debajo del umbral requerido para mantenerse en carrera hacia los comicios generales.

El magistrado del TSE Quelvin Jiménez al ser entrevistado por Infobae Centroamérica, explicó que la verificación de adhesiones corresponde al área técnica del TSE y que el pleno de magistrados debe mantenerse al margen de ese trámite. La separación, sostuvo, busca preservar la imparcialidad ante posibles impugnaciones de los partidos.

Sobre las quejas por la velocidad de digitalización de datos, el magistrado señaló: “Regularmente a veces, pues, si no, quizá es imposible quedar bien con todos los partidos políticos”. Citó además información de Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, para precisar el estado del proceso.

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Oscar Rodolfo Castañeda habla ante varios asistentes durante una conferencia del partido PODER en Guatemala. (Redes Sociales)

Tres partidos siguen por debajo del mínimo legal de afiliados

Castañeda reconoció que su agrupación todavía no alcanza la cifra exigida, aunque aseguró que el trabajo territorial continúa. Describió el proceso como un avance “poco a poco, picando piedra, siendo respetuosos con cada afiliado”.

El dirigente defendió la validez de las firmas reunidas por su partido y vinculó parte de la lentitud administrativa a la presentación de datos irregulares por parte de otras organizaciones. “Cada persona que pone su firma es una persona real y no tienen que sentirse tristes o afectados porque hay otros que desafortunadamente sí han llenado sus números con afiliaciones falsas”, afirmó.

Pese a ese rezago, el calendario interno del partido ya tiene una hoja de ruta. Castañeda dijo que las asambleas municipales comenzarán en octubre, las departamentales se celebrarán en noviembre y la postulación de candidaturas está prevista para diciembre.

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También afirmó que la intención es competir en todos los cargos de elección popular. “Vamos a postular a todos los candidatos a elección popular, primeramente Dios, en el mes de diciembre”, dijo, aunque admitió que un atraso menor podría trasladar esa fase a enero.

Castañeda alertó por la presencia del narco en alcaldías y diputaciones

En la misma conversación, el dirigente situó la narcopolítica como uno de los principales riesgos para el proceso electoral guatemalteco. Consideró que el escenario es “desafortunado”, pero valoró la posición de la Embajada de Estados Unidos de mantener una política de cero tolerancia frente al narcotráfico.

“No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, entonces ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, afirmó. Añadió que el país no puede convertirse en un narcoestado y que la reacción de Estados Unidos frente a ese riesgo le produce tranquilidad.

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Castañeda distinguió entre dos formas de vinculación con esas estructuras. Por un lado, mencionó a autoridades que habrían recibido apoyos o financiamiento de personas dedicadas a esa actividad; por otro, señaló casos en los que, según denuncias e información oficial de Estados Unidos, quienes ejercen cargos como alcaldes o diputados estarían directamente involucrados en actividades ilícitas.

“Tener narcodiputados y tener narcoalcaldes, eso está llevando a Guatemala a un nivel de corrupción en su más profunda intimidad”, sostuvo. Más adelante agregó, citado por LaHora y el Metropolitano, que la representación diplomática estadounidense maneja “mucha información” sobre ese fenómeno y anticipó que podrían venir nuevas acciones en la región, al afirmar que “Guatemala no va a ser la excepción” dentro de la respuesta que, según él, ya se observa en Mesoamérica y en México.

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