Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Partido Poder busca completar afiliados antes del plazo del TSE mientras alerta sobre narcoinfiltración en Guatemala

El partido Poder registra 26,521 afiliados, cifra aún por debajo de los 28,083 que el Tribunal Electoral exige para mantener la inscripción de cara a 2027. Su líder, Oscar Castañeda, atribuye el rezago a un proceso de digitalización lento y a datos irregulares de otras organizaciones y advierte sobre la presencia del narcotráfico en alcaldías y diputaciones del país

Cinco personas posan en la calle junto a dos pancartas publicitarias de afiliación colocadas frente a un camión blanco
Varios integrantes de la agrupación política Poder posan junto a pancartas promocionales durante una jornada de afiliación comunitaria en San Miguel Petapa. (Redes Sociales)
Guardar

El partido Poder aún no reúne los afiliados que exige la ley en Guatemala para conservar su inscripción y competir en las elecciones de 2027, un rezago que su dirigente Oscar Rodolfo Castañeda en declaraciones a medios de comunicación locales, atribuyó al avance lento del proceso y al impacto de afiliaciones falsas en otras agrupaciones, mientras advirtió sobre la penetración del narcotráfico en cargos públicos a pocas semanas del vencimiento del plazo legal.

Según datos oficiales del TSE, consultados por Infobae Centroamérica al 3 de agosto el Partido de Oportunidades y Desarrollo acumula 26,521 afiliados, por debajo de los 28.083 necesarios para inscribir candidaturas.

PUBLICIDAD

La misma situación alcanza a otras dos organizaciones. URNG-MAÍZ registra 25.793 afiliados y Winaq suma 25,879, también por debajo del umbral requerido para mantenerse en carrera hacia los comicios generales.

El magistrado del TSE Quelvin Jiménez al ser entrevistado por Infobae Centroamérica, explicó que la verificación de adhesiones corresponde al área técnica del TSE y que el pleno de magistrados debe mantenerse al margen de ese trámite. La separación, sostuvo, busca preservar la imparcialidad ante posibles impugnaciones de los partidos.

Sobre las quejas por la velocidad de digitalización de datos, el magistrado señaló: “Regularmente a veces, pues, si no, quizá es imposible quedar bien con todos los partidos políticos”. Citó además información de Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, para precisar el estado del proceso.

PUBLICIDAD

Hombre de traje habla con las manos levantadas frente a una pantalla con su fotografía y nombre, junto a una bandera de Guatemala
Oscar Rodolfo Castañeda habla ante varios asistentes durante una conferencia del partido PODER en Guatemala. (Redes Sociales)

Tres partidos siguen por debajo del mínimo legal de afiliados

Castañeda reconoció que su agrupación todavía no alcanza la cifra exigida, aunque aseguró que el trabajo territorial continúa. Describió el proceso como un avance “poco a poco, picando piedra, siendo respetuosos con cada afiliado”.

El dirigente defendió la validez de las firmas reunidas por su partido y vinculó parte de la lentitud administrativa a la presentación de datos irregulares por parte de otras organizaciones. “Cada persona que pone su firma es una persona real y no tienen que sentirse tristes o afectados porque hay otros que desafortunadamente sí han llenado sus números con afiliaciones falsas”, afirmó.

Pese a ese rezago, el calendario interno del partido ya tiene una hoja de ruta. Castañeda dijo que las asambleas municipales comenzarán en octubre, las departamentales se celebrarán en noviembre y la postulación de candidaturas está prevista para diciembre.

También afirmó que la intención es competir en todos los cargos de elección popular. “Vamos a postular a todos los candidatos a elección popular, primeramente Dios, en el mes de diciembre”, dijo, aunque admitió que un atraso menor podría trasladar esa fase a enero.

Castañeda alertó por la presencia del narco en alcaldías y diputaciones

En la misma conversación, el dirigente situó la narcopolítica como uno de los principales riesgos para el proceso electoral guatemalteco. Consideró que el escenario es “desafortunado”, pero valoró la posición de la Embajada de Estados Unidos de mantener una política de cero tolerancia frente al narcotráfico.

“No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, entonces ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, afirmó. Añadió que el país no puede convertirse en un narcoestado y que la reacción de Estados Unidos frente a ese riesgo le produce tranquilidad.

Castañeda distinguió entre dos formas de vinculación con esas estructuras. Por un lado, mencionó a autoridades que habrían recibido apoyos o financiamiento de personas dedicadas a esa actividad; por otro, señaló casos en los que, según denuncias e información oficial de Estados Unidos, quienes ejercen cargos como alcaldes o diputados estarían directamente involucrados en actividades ilícitas.

“Tener narcodiputados y tener narcoalcaldes, eso está llevando a Guatemala a un nivel de corrupción en su más profunda intimidad”, sostuvo. Más adelante agregó, citado por LaHora y el Metropolitano, que la representación diplomática estadounidense maneja “mucha información” sobre ese fenómeno y anticipó que podrían venir nuevas acciones en la región, al afirmar que “Guatemala no va a ser la excepción” dentro de la respuesta que, según él, ya se observa en Mesoamérica y en México.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloEEUUOscar Rodolfo CastañedaPODERTSE Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Universidad Nacional de El Salvador propone potenciar la expansión educativa con ingenierías, inteligencia artificial y ciberseguridad

El vicerrector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias sostuvo que el aumento de recursos debe vincular la formación superior con las necesidades de los sectores productivos, con nuevas carreras, más investigación aplicada y mejoras en laboratorios, infraestructura y personal

Universidad Nacional de El Salvador propone potenciar la expansión educativa con ingenierías, inteligencia artificial y ciberseguridad

El Salvador vive agosto con temperaturas récord en la mitad de sus estaciones climáticas, según Medio Ambiente

El Observatorio de Amenazas reporta marcas históricas en varias mediciones de este mes, un comportamiento vinculado a la intensificación de El Niño, que se ha fortalecido desde mayo y afecta a todo el país

El Salvador vive agosto con temperaturas récord en la mitad de sus estaciones climáticas, según Medio Ambiente

Reforma constitucional en Nicaragua enciende las alertas por un posible blindaje ante sanciones internacionales

El cambio constitucional, promovido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, permite al Ejecutivo dejar sin validez interna disposiciones de otros países u organismos si considera que afectan la soberanía, la independencia o la paz nacional.

Reforma constitucional en Nicaragua enciende las alertas por un posible blindaje ante sanciones internacionales

La deportación de una madre hondureña reaviva el debate sobre las expulsiones de familias militares

La deportación de Cristy Maryori Villafranca Trejo hacia Honduras, ejecutada el 24 de agosto, se suma a una ofensiva migratoria que ya alcanzó a más de 50 parientes de uniformados en servicio activo

La deportación de una madre hondureña reaviva el debate sobre las expulsiones de familias militares

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

El funcionario expuso en el programa Frente a Frente los detalles sobre la alianza público-privada: un esquema que permite a miles de jóvenes acceder a cientos de carreras mediante el mérito

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

TECNO

El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

Convertir un celular antiguo en un repetidor WiFi sin pagar dinero es muy fácil con este paso a paso

Turbo o Power cool: cuál es la mejor función para que el aire acondicionado enfríe más rápido en verano

SpaceX lanzará en 2027 satélites con chips de Nvidia para crear un centro de computación en el universo

WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

ENTRETENIMIENTO

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

La difícil relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson según su hermana: “Él es carismático, entiendo por qué ella estaba con él”

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

MUNDO

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

Trump dijo que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos

Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos