Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, participa en una reunión de seguridad en Jerusalén (EP/Archivo)

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El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, afirmó este martes que el ejército mantiene la capacidad de intensificar su operación en el sur del Líbano si las condiciones sobre el terreno así lo requieren. Durante una visita a las tropas desplegadas en la frontera norte, el máximo comandante militar señaló que el conflicto aún no ha concluido y advirtió que las fuerzas israelíes están listas para actuar frente a distintos escenarios.

En declaraciones difundidas por las FDI, Zamir sostuvo que la situación regional sigue siendo inestable y que las tropas deben mantenerse preparadas.

“La campaña en todos los frentes aún no ha terminado y deben estar preparados para que continúe”, manifestó ante oficiales desplegados en el sur del Líbano.

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El comandante añadió que el ejército israelí se encuentra listo para responder a cualquier modificación del contexto de seguridad.

“Estamos preparados para cualquier cambio en la situación y listos para una amplia gama de escenarios”, afirmó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una amplia operación militar en la cresta de Beaufort y en la zona de Nahal Saluki, en el sur del Líbano. (Foto: @IDFonline)

Respecto al frente libanés, Zamir advirtió sobre la posibilidad de ampliar la presencia militar israelí más allá de las zonas donde actualmente operan las tropas.

“Si es necesario, avanzaremos más profundamente y llegaremos a otras áreas”, declaró.

Las afirmaciones del jefe militar israelí llegan pocos días antes de una nueva ronda de conversaciones directas entre representantes de Israel y el Líbano prevista para la próxima semana en Roma. El encuentro cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que impulsa un mecanismo para ampliar las denominadas zonas piloto donde el ejército libanés asumiría el control una vez que Israel complete la retirada gradual de sus efectivos.

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El proceso busca consolidar el acuerdo de seguridad alcanzado recientemente entre ambas partes y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos a lo largo de la frontera.

El marco vigente fue impulsado por Estados Unidos con el objetivo de reducir la violencia en la frontera y establecer un proceso gradual de reemplazo de las tropas israelíes por efectivos del ejército libanés en determinadas áreas del sur del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (EP/Archivo)

Como parte del entendimiento, las autoridades libanesas asumieron el compromiso de avanzar en el desarme de Hezbollah, mientras que Israel aceptó retirar progresivamente sus fuerzas de las denominadas zonas piloto para facilitar el despliegue del ejército del Líbano.

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El acuerdo fue alcanzado después de varios meses de enfrentamientos que comenzaron cuando Hezbollah abrió un frente contra Israel mediante el lanzamiento de cohetes en apoyo a Irán, una escalada que derivó posteriormente en intensos bombardeos israelíes y una ofensiva terrestre.

Aunque desde la firma de los entendimientos la violencia disminuyó de manera significativa, ambos países continúan denunciando incidentes en la frontera. Las autoridades libanesas han acusado a Israel de mantener ataques y bombardeos esporádicos en el sur del país, mientras que el ejército israelí sostiene que continuará actuando para impedir que Hezbollah restablezca capacidades militares cerca de la línea fronteriza. Desde el 20 de junio, Hezbollah no ha reivindicado públicamente nuevas operaciones militares contra Israel.

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Un incidente con un dron volvió a elevar la tensión

Las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí se producen en un contexto de renovadas acusaciones contra Hezbollah por presuntas violaciones del alto el fuego vigente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel denunciaron que Hezbollah lanzó un dron con explosivos contra un vehículo militar en el sur del Líbano (EFE)

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un vehículo de ingeniería militar fue blanco de un dron cargado con explosivos lanzado por Hezbollah en la zona de Ali al-Taher Ridge, un sector ubicado dentro de la franja de seguridad donde continúan operando tropas israelíes en el sur del Líbano.

Según el comunicado militar, el hecho ocurrió dentro del área de aproximadamente diez kilómetros de profundidad que Israel mantiene junto a la frontera. Las FDI calificaron el ataque como una “violación flagrante del alto el fuego”.

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El ejército israelí indicó que no se registraron soldados heridos durante el incidente y aseguró que sus unidades seguirán desarrollando operaciones para impedir que integrantes de Hezbollah recuperen posiciones o preparen nuevos ataques contra las fuerzas desplegadas en la zona.