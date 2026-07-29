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Vittoria Ceretti en Vogue: la novia de DiCaprio habló del amor y la moda sin etiquetas

La modelo protagoniza la portada de agosto de la revista con un trabajo fotográfico que mezcla prendas masculinas y femeninas, mientras su relación con el actor atraviesa su momento más formal

Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio
Harper’s Bazaar informó que Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti tuvieron su primera aparición pública juntos en los Oscar 2026 (REUTERS/Claudia Greco REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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La novia de Leonardo DiCaprio protagoniza la portada de Vogue de agosto con un editorial sobre la disolución de los géneros en la moda y la fluidez de género, mientras la pareja suma otro verano en Europa juntos.

Vittoria Ceretti, la modelo italiana de 28 años que sale con el actor desde 2023, ocupa la portada de Vogue de agosto de 2026 con un editorial fotográfico en el que mezcla prendas de colecciones masculinas y femeninas. Las imágenes, tomadas por el fotógrafo Vito Fernicola, acompañan un ensayo de la teórica de la moda Maria Luisa Frisa sobre la fluidez de género en la indumentaria contemporánea.

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En el editorial, Ceretti apareció con prendas que van desde trajes de corte masculino hasta faldas de seda, en una propuesta que la propia modelo describió a Vogue: “No tuvimos que elegir entre un carácter u otro. Experimentamos ambos, los hicimos convivir y los mezclamos”.

La exposición pública de la pareja

Vittoria Ceretti, novia de Leonardo DiCaprio, en la tapa de Vogue
Vittoria Ceretti protagoniza la portada de Vogue de agosto de 2026 con un editorial sobre la fluidez de género en la moda

La publicación coincide con que la relación comenzó en el verano de 2023, cuando fueron fotografiados juntos en una discoteca de Ibiza, y desde entonces la pareja pasó varios veranos en distintos destinos de Europa; el pasado fin de semana, según informó Hola USA, fueron vistos cenando con amigos en el sur de Francia. La revista confirmó que el número llegó a los kioscos el 28 de julio.

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La portada aparece en una etapa de mayor visibilidad para la pareja. Según lo informado por Harper’s Bazaar, DiCaprio, de 51 años, y Ceretti tuvieron su primera aparición juntos en público durante una gala de premios al asistir ambos a la ceremonia de entrega de los Óscar 2026 que tuvo lugar en el mes de marzo.

En esa edición, el actor participaba como nominado a la categoría de Mejor Actor por su papel en la película Una batalla tras otra. Aunque llegaron por separado y evitaron posar juntos en la alfombra roja, durante la ceremonia se los vio en asientos contiguos, acompañados por Teyana Taylor.

EXC Leonardo Di Caprio, Vittoria Ceretti
La relación entre Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio comenzó en el verano de 2023 y la pareja suma varios veranos en Europa (Backgrid UK/The Grosby Group)

De acuerdo a lo señalado por Harper’s Bazaar, esta fue la primera ocasión en seis años en la que DiCaprio asistió a los premios llevando una acompañante.

Una persona del círculo íntimo del actor le manifestó a la revista People después de la gala que “esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria”, a lo que sumó que DiCaprio “está más abierto a un futuro serio de lo que sus amigos lo vieron antes”.

La misma persona remarcó que una de las cuestiones que el actor aprecia es la independencia profesional de Ceretti, un aspecto que para él tiene especial peso, sobre todo durante los extensos lapsos en que se encuentra trabajando en rodajes.

La carrera de Ceretti

A lo largo de febrero de 2026, Ceretti fue seleccionada y posteriormente confirmada para desempeñar el papel de abanderada. Esta designación la llevó a convertirse en la persona encargada de representar a Italia durante el transcurso de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, de acuerdo con la información que difundió la revista People.

Leonardo DiCaprio rompe su discreción y lleva a su novia Vittoria Ceretti a los premios Oscar por primera vez
People citó a una fuente cercana que definió la relación de DiCaprio con Ceretti como más seria y distinta a las anteriores (REUTERS)

Fue precisamente en ese segmento de la cobertura televisiva donde varios de los comentaristas que participaban del evento la reconocieron ante la audiencia internacional, ya que la presentaron al hacer mención de su pareja, a quien describieron como “un actor muy, muy famoso”.

Ceretti concluyó a Vogue: “Si lo que una persona está atravesando es verdaderamente real, si existe la seguridad plena de que ambos se aman, entonces no hay ningún motivo por el que alguien deba sentirse en estado de alarma. Porque el amor proporciona una sensación de seguridad y, además, hace que crezca la confianza”.

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