El Salvador: Operativo en venta de bebidas alcohólicas deja cuatro detenidos y decomiso de sustancias ilícitas

La Policía Nacional Civil realizó un operativo en el cantón Ateos, en La Libertad Oeste, y detuvo a cuatro personas por tráfico ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes que realizó un operativo en el cantón Ateos, jurisdicción de Sacacoyo, departamento de La Libertad Oeste, donde efectuó un registro en un local dedicado a la venta de bebidas alcohólicas. Durante la intervención, los agentes localizaron porciones de marihuana, metanfetamina y cocaína, aparte de más de USD 1,000 en efectivo, cuatro celulares, una balanza y una laptop.

De acuerdo con la información de la PNC, cuatro personas que administraban el establecimiento fueron detenidas en el lugar. Los capturados fueron identificados como José Elías C., de 43 años; Edwin Fernando M., de 29; Keiry Giselle Á., de 19; y Silvia Lorena F., de 34 años. Todos enfrentarán cargos por el delito de tráfico ilícito.

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La institución policial señaló que continuará ejecutando este tipo de procedimientos para desarticular puntos de venta de drogas en el país. Por medio de sus redes sociales, la PNC advirtió: “Las drogas no son una opción de negocio en El Salvador, si te involucrás con ilícitos te llevaremos a enfrentar la justicia. Pensalo bien”.

Los operativos en Ateos permitieron decomisar droga, más de USD 1,000 en efectivo, cuatro celulares, una balanza y una laptop. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La evidencia recabada, que incluye tanto estupefacientes como dinero y equipos tecnológicos, será presentada ante las autoridades competentes para robustecer los cargos y ampliar las investigaciones sobre posibles redes de distribución más amplias en el occidente del país.

Las cuatro personas detenidas permanecerán bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales, y las autoridades no descartan nuevas intervenciones en la zona. De igual manera, la Policía Nacional Civil instó a la población a denunciar actividades sospechosas y reafirmó que la lucha contra el tráfico de drogas seguirá siendo una prioridad institucional.

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Más decomisos de sustancias ilícitas y capturas

En otro operativo, la División Antinarcóticos de la PNC informó este martes que ejecutó una orden de prevención de allanamiento en una vivienda ubicada en la hacienda Cuyagualo, distrito de Colón, también en La Libertad Oeste. El procedimiento contó con la colaboración de la Unidad Canina y derivó en la captura de Juan Carlos L., de 29 años.

Durante el allanamiento, los agentes localizaron porciones de marihuana, porciones de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza y dos celulares. De igual manera, la PNC indicó que la evidencia recogida en la vivienda de Landaverde Sermeño permite fundamentar la acusación de tráfico ilícito de drogas, por la que será remitido a las autoridades correspondientes.

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La PNC capturó a Juan Carlos L. durante un allanamiento en Colón, donde incautó droga, dinero y celulares. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La participación de la Unidad Canina resultó clave en la detección de los ilícitos, según destacó la Policía Nacional Civil en su informe. Las autoridades precisaron que este procedimiento responde a investigaciones previas y a denuncias sobre la posible existencia de actividades ligadas al narcomenudeo en el sector.

La PNC transmitió un mensaje preventivo dirigido a la población: “Si te involucrás con ilícitos, irás tras las rejas”. El comunicado refuerza la postura institucional de cero tolerancia frente al tráfico y la distribución de drogas en El Salvador.

La Policía Nacional Civil reafirmó que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir el tráfico de estupefacientes y las estructuras dedicadas al narcomenudeo en diferentes municipios de El Salvador.

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