El Salvador

La Corporación de Exportadores de El Salvador recibe a empresarios alemanes interesados en invertir en el país

La visita, promovida por la Embajada de El Salvador en Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitió presentar la oferta exportable nacional y las ventajas competitivas en turismo, tecnología, energía y textiles

Guardar
Google icon
La Corporación de Exportadores expuso sectores estratégicos y opciones de negocios de alto valor agregado durante un encuentro con compañías europeas, en el que también ofreció acompañamiento para desarrollar iniciativas empresariales (Foto cortesía COEXPORT)
La Corporación de Exportadores expuso sectores estratégicos y opciones de negocios de alto valor agregado durante un encuentro con compañías europeas, en el que también ofreció acompañamiento para desarrollar iniciativas empresariales (Foto cortesía COEXPORT)

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) informó este domingo 19 de julio recibió a una delegación de empresarios alemanes interesada en conocer oportunidades de inversión en el país, en una visita promovida por la Embajada de El Salvador en Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según COEXPORT, el grupo conoció opciones en sectores como turismo, textiles de alto valor agregado, desarrollo tecnológico y energía, durante un encuentro en el que la entidad presentó la oferta exportable, los sectores estratégicos y las ventajas competitivas de El Salvador.

COEXPORT indicó que puso a disposición de la delegación su asesoría para impulsar proyectos de inversión.

El miércoles, la presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CASCI), Karla Klaus, expresó satisfacción y optimismo tras recibir a una delegación de empresas de Alemania que busca identificar nuevas oportunidades de inversión en El Salvador.

PUBLICIDAD

La entidad COEXPORT informó que un grupo de empresarios de ese país europeo llegó el domingo 19 de julio para conocer alternativas de negocios en turismo, textiles con valor agregado, tecnología y energía (Foto cortesía COEXPORT)
La entidad COEXPORT informó que un grupo de empresarios de ese país europeo llegó el domingo 19 de julio para conocer alternativas de negocios en turismo, textiles con valor agregado, tecnología y energía (Foto cortesía COEXPORT)

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

PUBLICIDAD

Relaciones comerciales sólidas con Alemania

El comercio entre El Salvador y Alemania mostró en febrero de 2026 un déficit de 10,3 millones de euros para la economía salvadoreña, en un intercambio marcado por el aumento simultáneo de exportaciones e importaciones y por una relación bilateral en la que el país europeo mantiene una escala comercial muy superior, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Las ventas salvadoreñas al mercado alemán sumaron 8,58 millones de euros ese mes, mientras que las compras desde Alemania llegaron a 18,8 millones de euros. Frente a febrero de 2025, las exportaciones crecieron 24,1%, al pasar de 6,92 millones a 8,58 millones de euros, y las importaciones aumentaron 56,0%, desde 12,1 millones hasta 18,8 millones.

La gremial presentó la oferta exportable del país, sus sectores estratégicos y ventajas competitivas durante un encuentro promovido por la embajada salvadoreña en Alemania y la Cancillería (Foto cortesía COEXPORT)
La gremial presentó la oferta exportable del país, sus sectores estratégicos y ventajas competitivas durante un encuentro promovido por la embajada salvadoreña en Alemania y la Cancillería (Foto cortesía COEXPORT)

Ese salto de las importaciones amplió el saldo negativo mensual de El Salvador con su socio europeo. La diferencia entre lo vendido y lo comprado dejó un desequilibrio de 10,3 millones de euros en febrero de 2026.

Los dispositivos electrónicos lideraron las exportaciones salvadoreñas de febrero

En el detalle mensual, los principales productos exportados por El Salvador a Alemania fueron los dispositivos electrónicos, con 5,48 millones de euros, seguidos por otros productos químicos finales, con 1,11 millones, y por prendas de vestir de punto, de seda o de fibras sintéticas o artificiales, con 575 mil euros.

Del lado de las importaciones, las principales compras salvadoreñas desde Alemania fueron una aeronave, por 3,6 millones de euros, artículos de plástico, por 1,96 millones, y equipo médico, quirúrgico y aparatos ortopédicos, por 1,51 millones.

El crecimiento interanual de las exportaciones salvadoreñas se explicó sobre todo por los dispositivos electrónicos, que aportaron 675 mil euros adicionales y avanzaron 14,0%. También incidieron el café, con un alza de 426 mil euros y 410%, y las prendas de vestir de tejidos de punto de algodón, con 201 mil euros más y un incremento de 402%.

En las importaciones, la mayor expansión provino de la aeronave, con 2,72 millones de euros adicionales y una suba de 309%. A eso se sumaron los artículos de plástico, con 1,58 millones más y 411%, y otra maquinaria, con 768 mil euros y 149%.

Temas Relacionados

ExportacionesAlemaniaInversión extranjeraEl Salvadorempresas alemanasexportaciones de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 86% de las empresas en Panamá reportó despidos en el primer semestre de 2026

El sondeo ubicó al país con el mayor nivel de recortes entre cinco mercados y reflejó que el indicador subió 10 puntos frente a 2025.

El 86% de las empresas en Panamá reportó despidos en el primer semestre de 2026

En Panamá reforestan parte de la bahía de Chame con 2,500 propágulos de mangle

El país conmemoró el día internacional de la defensa del ecosistema de los manglares

En Panamá reforestan parte de la bahía de Chame con 2,500 propágulos de mangle

Recorrido visual: El Salvador y la comunidad salvadoreña celebran nuevos logros en taekwondo en Asia

La ceremonia en Singapur reunió a participantes de distintas edades, familias e instructores para conmemorar la culminación de un ciclo formativo.

Recorrido visual: El Salvador y la comunidad salvadoreña celebran nuevos logros en taekwondo en Asia

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica

La presidenta compartió un mensaje por el Día Nacional de la Lesco y puso sobre la mesa el reconocimiento legal vigente desde 2012, además de su papel en una sociedad más accesible e inclusiva

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica

Dictadura usó el aniversario sandinista para reforzar su culto personal y borrar a los históricos en Nicaragua

La celebración oficial giró en torno a Daniel Ortega mientras excomandantes fueron encarcelados, exiliados, desnacionalizados o señalados como “traidores” por el régimen

Dictadura usó el aniversario sandinista para reforzar su culto personal y borrar a los históricos en Nicaragua

TECNO

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 20 de julio de 2026

Si te gusta conectar un ventilador USB a tu celular deja de hacerlo porque estás dañando su batería

Cuál es el significado del símbolo H+ que aparece en tu celular

No te pierdas nunca usando este botón de Google Maps que te guía con realidad aumentada

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

MUNDO

Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones de Irán tras la muerte de tres militares: “Los golpeamos muy duro”

Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones de Irán tras la muerte de tres militares: “Los golpeamos muy duro”

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando “del enemigo” en Siria

Estados Unidos atacó objetivos del régimen iraní por novena noche consecutiva para reducir sus capacidades militares

EEUU recuperó los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní contra una base en Jordania