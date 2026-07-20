La Corporación de Exportadores de El Salvador recibe a empresarios alemanes interesados en invertir en el país

La Corporación de Exportadores expuso sectores estratégicos y opciones de negocios de alto valor agregado durante un encuentro con compañías europeas, en el que también ofreció acompañamiento para desarrollar iniciativas empresariales (Foto cortesía COEXPORT)

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) informó este domingo 19 de julio recibió a una delegación de empresarios alemanes interesada en conocer oportunidades de inversión en el país, en una visita promovida por la Embajada de El Salvador en Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según COEXPORT, el grupo conoció opciones en sectores como turismo, textiles de alto valor agregado, desarrollo tecnológico y energía, durante un encuentro en el que la entidad presentó la oferta exportable, los sectores estratégicos y las ventajas competitivas de El Salvador.

COEXPORT indicó que puso a disposición de la delegación su asesoría para impulsar proyectos de inversión.

El miércoles, la presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CASCI), Karla Klaus, expresó satisfacción y optimismo tras recibir a una delegación de empresas de Alemania que busca identificar nuevas oportunidades de inversión en El Salvador.

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La entidad COEXPORT informó que un grupo de empresarios de ese país europeo llegó el domingo 19 de julio para conocer alternativas de negocios en turismo, textiles con valor agregado, tecnología y energía (Foto cortesía COEXPORT)

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

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Relaciones comerciales sólidas con Alemania

El comercio entre El Salvador y Alemania mostró en febrero de 2026 un déficit de 10,3 millones de euros para la economía salvadoreña, en un intercambio marcado por el aumento simultáneo de exportaciones e importaciones y por una relación bilateral en la que el país europeo mantiene una escala comercial muy superior, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Las ventas salvadoreñas al mercado alemán sumaron 8,58 millones de euros ese mes, mientras que las compras desde Alemania llegaron a 18,8 millones de euros. Frente a febrero de 2025, las exportaciones crecieron 24,1%, al pasar de 6,92 millones a 8,58 millones de euros, y las importaciones aumentaron 56,0%, desde 12,1 millones hasta 18,8 millones.

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La gremial presentó la oferta exportable del país, sus sectores estratégicos y ventajas competitivas durante un encuentro promovido por la embajada salvadoreña en Alemania y la Cancillería (Foto cortesía COEXPORT)

Ese salto de las importaciones amplió el saldo negativo mensual de El Salvador con su socio europeo. La diferencia entre lo vendido y lo comprado dejó un desequilibrio de 10,3 millones de euros en febrero de 2026.

Los dispositivos electrónicos lideraron las exportaciones salvadoreñas de febrero

En el detalle mensual, los principales productos exportados por El Salvador a Alemania fueron los dispositivos electrónicos, con 5,48 millones de euros, seguidos por otros productos químicos finales, con 1,11 millones, y por prendas de vestir de punto, de seda o de fibras sintéticas o artificiales, con 575 mil euros.

Del lado de las importaciones, las principales compras salvadoreñas desde Alemania fueron una aeronave, por 3,6 millones de euros, artículos de plástico, por 1,96 millones, y equipo médico, quirúrgico y aparatos ortopédicos, por 1,51 millones.

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El crecimiento interanual de las exportaciones salvadoreñas se explicó sobre todo por los dispositivos electrónicos, que aportaron 675 mil euros adicionales y avanzaron 14,0%. También incidieron el café, con un alza de 426 mil euros y 410%, y las prendas de vestir de tejidos de punto de algodón, con 201 mil euros más y un incremento de 402%.

En las importaciones, la mayor expansión provino de la aeronave, con 2,72 millones de euros adicionales y una suba de 309%. A eso se sumaron los artículos de plástico, con 1,58 millones más y 411%, y otra maquinaria, con 768 mil euros y 149%.

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