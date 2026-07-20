El Salvador

Las mujeres ocupan el 60% de los espacios en sectores clave de la economía centroamericana, según el SIECA

El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 de la SIECA sitúa a la población femenina como actor central en la gestión de conocimiento y la promoción comercial regional

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Las micro y pequeñas empresas ya sostienen 70% del trabajo en el país. Un nuevo engranaje municipal promete potenciar esa fuerza territorial. La clave estará en cómo se traduzca en plazas reales en cada zona (Foto cortesía CONAMYPE, referencia)
Las micro y pequeñas empresas ya sostienen 70% del trabajo en el país. Un nuevo engranaje municipal promete potenciar esa fuerza territorial. La clave estará en cómo se traduzca en plazas reales en cada zona (Foto cortesía CONAMYPE, referencia)

La economía centroamericana experimenta una transformación marcada por la mayor participación de las mujeres, quienes ocupan el 60% de los espacios en sectores clave, según el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El informe ubica a las mujeres como protagonistas en la gestión de conocimiento y en la promoción comercial, consolidando su presencia en organismos de integración económica y en la modernización de los mercados regionales.

El sector servicios se consolida como uno de los motores del crecimiento económico en la región. Durante 2024, las exportaciones de servicios alcanzaron los $48.482 millones, lo que representa el 47% del total exportado. Turismo, transporte y servicios empresariales figuran como los rubros con mayor dinamismo, con Panamá y Costa Rica liderando la generación de valor.

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Las importaciones del sector sumaron $27,544 millones, dejando un saldo superavitario que refleja la solidez del sector. El comercio de servicios registra tasas de expansión superiores al 15% anual, lo que impulsa la creación de empleo y nuevas oportunidades para la población femenina.

El dinamismo económico de la región se apoya en la articulación de sectores tradicionales y emergentes, así como en el fortalecimiento de la conectividad regional. Las estrategias de integración, sumadas a la digitalización contribuyen al desarrollo de cadenas de valor en las que las mujeres adquieren un rol cada vez más visible.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, cerca de la Plaza Universitaria y Palacio Nacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La inversión extranjera directa (IED) constituye otro pilar fundamental para el desarrollo centroamericano. En 2024, las entradas netas de IED llegaron a $12,519 millones, con Costa Rica (37%), Panamá (24%) y Guatemala (14%) a la cabeza de la captación de capitales.

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Los sectores con mayor recepción de inversión fueron manufactura (47%), actividades financieras y seguros (18.8%) seguidos por comercio (7.4%). El principal origen de la IED fue Estados Unidos (38.5%), mientras que México mostró el mayor crecimiento relativo, con un aumento del 59.7%. La inversión intra-regional mantiene una tendencia al alza, especialmente en MIPYMES impulsadas por mujeres.

Economía creativa y biodiversidad: nuevos motores regionales

La economía creativa y las actividades ligadas a la biodiversidad añaden dinamismo y valor a las exportaciones del istmo. En 2024, las exportaciones de bienes creativos sumaron $413.6 millones, orientadas principalmente al mercado centroamericano (49.8%) y a Estados Unidos (39.4%). Entre los productos con mayor presencia figuran manualidades, impresos y audiovisuales, que reflejan la capacidad de innovación y la diversificación productiva de la región.

Primer plano de tres botellas de vino artesanal de mango Altagracia sobre una superficie de madera, con mangos frescos y hojas verdes alrededor
Tres botellas de vino artesanal de mango de la marca Altagracia, producidas en El Salvador, se exhiben junto a mangos frescos y hojas de mango en un entorno natural. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)

Las exportaciones basadas en la biodiversidad como alimentos, fibras, madera y productos naturales, totalizaron $30.480 millones, con un incremento del 0.7% respecto al año anterior, lideradas por Guatemala y Costa Rica. El comercio de productos marinos alcanzó $4.952 millones, impulsado por la incorporación de manufacturas de alta tecnología en el sector.

El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 destaca la importancia de la inclusión de género en la economía. Las mujeres son mayoría en actividades de gestión de conocimiento vinculadas al comercio exterior con el 57% y en la promoción comercial representan el 53%.

Esta tendencia revela una creciente especialización y liderazgo femenino en los espacios de integración regional. Además, continúan los proyectos enfocados en fortalecer las MIPYMES, la digitalización comercial y la integración profunda, en este contexto destaca la participación plena de El Salvador en el sistema aduanero regional.

La economía centroamericana enfrenta desafíos en la distribución equitativa de los beneficios, el desarrollo de infraestructura logística y la reducción de las asimetrías internas. Según la SIECA, la diversificación exportadora y la consolidación de esquemas colaborativos avanzan, con la participación de las mujeres como un factor estructural de cambio en la región.

Las cifras del Plan Maestro muestran que Centroamérica se apoya en servicios, inversión extranjera y nuevas economías para sostener su desarrollo. La consolidación de la presencia femenina en estos sectores marca una transformación en la integración y la competitividad regional.

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