Honduras

Desbordamiento de ríos por las lluvias deja incomunicadas varias comunidades de Catacamas, en Honduras

El aumento del caudal de varios afluentes interrumpió el paso hacia diferentes sectores del municipio, afectando el comercio y la movilidad de unas 20 mil personas, mientras las autoridades mantienen vigilancia ante el pronóstico de más precipitaciones.

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Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en Catacamas, Olancho. La calle principal de Cuyamel permanece intransitable por el aumento del caudal del río. (Foto: Proceso Digital)
Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en Catacamas, Olancho. La calle principal de Cuyamel permanece intransitable por el aumento del caudal del río. (Foto: Proceso Digital)

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de varios ríos en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, dejando incomunicadas diversas comunidades y afectando la circulación en importantes rutas utilizadas para el transporte de productos agrícolas y el desplazamiento de miles de pobladores.

El alcalde de Catacamas, José Miguel Tejeda, informó que uno de los puntos más afectados es la calle principal de Cuyamel, la cual permanece intransitable debido al incremento del caudal del río del mismo nombre, situación que ha impedido el paso hacia comunidades como Patuca y otros sectores cercanos.

Además del río Cuyamel, las autoridades reportaron el aumento del nivel de los ríos Blanco y Tinto, cuyos desbordamientos también han afectado carreteras secundarias que constituyen importantes vías de comunicación para la actividad agrícola, ganadera y comercial de la zona.

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Tejeda explicó que alrededor de 20 mil personas se movilizan habitualmente por estos sectores, por lo que la interrupción de las vías ha generado un impacto considerable en el intercambio comercial entre las comunidades rurales y el casco urbano de Catacamas.

"En estos momentos el comercio está prácticamente paralizado en esos sectores“, manifestó el edil, al señalar que numerosos productores enfrentan dificultades para trasladar sus cosechas y otros bienes hacia los principales mercados del municipio.

Miles de pobladores enfrentan dificultades para movilizarse hacia distintas comunidades. El comercio se mantiene paralizado en varios sectores afectados por las inundaciones. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Miles de pobladores enfrentan dificultades para movilizarse hacia distintas comunidades. El comercio se mantiene paralizado en varios sectores afectados por las inundaciones. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El alcalde detalló que las precipitaciones comenzaron desde la mañana del jueves, registraron una breve disminución durante el mediodía y posteriormente se intensificaron nuevamente en horas de la tarde y durante la madrugada, provocando el desbordamiento de varios afluentes.

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Para la mañana de este viernes el cielo permanecía mayormente nublado, aunque sin lluvias en ese momento, condición que, según las autoridades municipales, podría favorecer el descenso gradual de los niveles de los ríos durante las próximas horas.

Ante la emergencia, personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) inició trabajos de limpieza y rehabilitación en caminos y puentes afectados por el arrastre de sedimentos, ramas y otros materiales ocasionados por las fuertes corrientes.

Las autoridades también reportaron afectaciones menores en algunas viviendas ubicadas en zonas bajas del municipio, donde ya se ejecutan acciones preventivas para reducir riesgos y evitar mayores daños en caso de que continúen las lluvias.

En cuanto al sector agrícola, el alcalde indicó que hasta el momento no se reportan pérdidas en los cultivos, aunque advirtió que las condiciones climáticas continúan siendo monitoreadas debido a que nuevas precipitaciones podrían complicar la salida de productos hacia los mercados locales y nacionales.

El Codem ejecuta trabajos de limpieza y rehabilitación de caminos y puentes. Autoridades reportan afectaciones menores en viviendas ubicadas en zonas bajas. Hasta el momento no se registran pérdidas en la producción agrícola del municipio. (FOTOS: La Prensa)
El Codem ejecuta trabajos de limpieza y rehabilitación de caminos y puentes. Autoridades reportan afectaciones menores en viviendas ubicadas en zonas bajas. Hasta el momento no se registran pérdidas en la producción agrícola del municipio. (FOTOS: La Prensa)

Asimismo, informó que la municipalidad mantiene activos sus protocolos de respuesta y no descarta la habilitación de albergues temporales en caso de que las lluvias persistan y sea necesario evacuar a familias que habitan en zonas vulnerables.

"Ya estamos preparados para actuar si la situación lo amerita, priorizando la seguridad de la población“, aseguró Tejeda, quien llamó a los habitantes a mantenerse atentos a las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.

Pese a las afectaciones registradas, el alcalde destacó que no se reportan personas fallecidas, heridas ni daños estructurales de consideración en viviendas, puentes o infraestructura pública.

"Gracias a Dios, hasta ahora el impacto ha sido mínimo, aunque la situación mantiene en alerta a las autoridades y a la población“, expresó.

Entretanto, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las condiciones lluviosas continuarán debido al ingreso de una onda tropical sobre el territorio nacional.

El pronosticador de Cenaos, José Pavón, explicó que este fenómeno favorecerá abundante nubosidad, viento racheado, así como lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país.

Según el especialista, los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones noroccidental, suroccidental, norte, central y oriental, mientras que en la zona sur se prevén precipitaciones de menor intensidad y de forma dispersa.

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