Costa Rica: Autoridades advierten lluvias y tormentas eléctricas por onda tropical

Costa Rica afronta lluvias intensas por el paso de la onda tropical #22, con alertas del Instituto Meteorológico Nacional por riesgo de inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de condiciones atmosféricas inestables y húmedas afectarán a Costa Rica este domingo, según el más reciente aviso emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El fenómeno se vincula al tránsito de la onda tropical número 22, que actualmente ha intensificado las lluvias y la actividad eléctrica en varias regiones del país.

El IMN reportó que el aporte de humedad proveniente del sur de América Central y la inestabilidad atmosférica generaron lluvias con tormenta eléctrica la tarde del sábado en el Valle Central, Pacífico Norte, la vertiente del Caribe y de forma aislada en el Pacífico Sur. Los acumulados más significativos se registraron en Gavilán Canta-Bratsi (57 mm), Aeropuerto de Liberia (53 mm) y Horqueta de Sarapiquí (53 mm).

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El pronóstico anticipaba lluvias dispersas en el Caribe y el Pacífico Norte, así como aguaceros aislados en la franja fronteriza y costera del Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional vinculó el deterioro del tiempo con humedad desde el sur de América Central y con inestabilidad atmosférica. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional de Costa rica)

Durante la madrugada y mañana del domingo, se espera el paso de la onda tropical #22 sobre el territorio nacional, lo que mantendría las lluvias en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados estimados entre 20 y 40 mm y máximos de hasta 70 mm en seis horas. También se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en áreas marítimas del Pacífico Sur, Pacífico Central y el sur de la península de Nicoya, donde las precipitaciones pueden afectar ocasionalmente zonas costeras.

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El informe meteorológico advierte que las cuencas de Sarapiquí, Caribe Norte, la península de Osa y las montañas del Pacífico Sur presentan saturación de humedad superior al 85%. Ante esta condición, el IMN recomienda extremar precauciones por el posible aumento de caudales en quebradas y ríos pequeños debido a las lluvias previstas en las próximas horas. Además, se solicitó atención especial en zonas urbanas por la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

Recomendaciones ante riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas

Entre las recomendaciones emitidas por el IMN figuran:

Mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones por acumulación de agua en quebradas o sistemas de alcantarillado.

Adoptar medidas de prevención ante tormentas eléctricas, sugiriendo buscar refugio seguro en caso de ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta, ya que estas pueden causar caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en algunos casos.

A la navegación aérea y marítima, se le aconseja precaución por el aumento de la turbulencia y el mar picado, especialmente en el sur del Pacífico Norte , el Golfo de Nicoya y el Pacífico Central y Sur .

Consultar los canales oficiales de comunicación del Instituto Meteorológico Nacional para obtener información actualizada

El IMN pidió precaución en zonas propensas a inundaciones y advirtió que las tormentas eléctricas podían traer ráfagas de viento de hasta 80 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial destaca que la saturación de humedad en suelos y sistemas de drenaje eleva el riesgo de inundaciones y desbordamientos en zonas vulnerables.

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El IMN continuará monitoreando la evolución de la onda tropical #22 y actualizará sus recomendaciones conforme avancen las condiciones meteorológicas. Las autoridades instan a la población a no subestimar los avisos oficiales y a priorizar la seguridad ante la posibilidad de eventos extremos durante este periodo de tiempo inestable.