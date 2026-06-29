Centroamérica importa más del 85% de sus medicamentos desde fuera de la región pese al avance de su industria farmacéutica, señala informe de Inquifar

Una cinta transportadora industrial traslada cajas de medicamentos genéricos frente a un mapa estilizado de Centroamérica con íconos farmacéuticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance sostenido de la industria farmacéutica en Centroamérica ha transformado el mapa económico y comercial del istmo. En 2025, las exportaciones de medicamentos dosificados alcanzaron USD 843.4 millones, una cifra que muestra un aumento del 33% en cuatro años y posiciona a este rubro como el principal producto farmacéutico de intercambio dentro de la región, así lo detalla el último informe de la Asociación de Industriales Químico - Farmacéuticos de El Salvador, Inquifar.

La relevancia económica de este sector - se acuerdo al documento de Inquifar- se expresa en varias dimensiones. Los medicamentos ocupan el tercer lugar entre los productos más importados de Centroamérica, con compras externas por USD 4,321.1 millones en 2025.

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Más del 85% de ese abastecimiento proviene de países extrarregionales, como Estados Unidos, China, México e India, mientras que solo el 14% corresponde a transacciones entre los propios países del istmo.

En respuesta a la pregunta sobre el papel de la industria farmacéutica en Centroamérica, el sector se ha consolidado como una pieza clave para la seguridad sanitaria y el desarrollo económico.

El intercambio intrarregional también resulta vital, pues los medicamentos dosificados encabezan la lista de productos exportados entre los países centroamericanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su alta dependencia de proveedores externos, junto con el crecimiento de las exportaciones regionales, refleja tanto los retos como las oportunidades para fortalecer la integración productiva y reducir vulnerabilidades frente a crisis globales.

Exportaciones, importaciones y socios comerciales

El comercio exterior centroamericano de productos farmacéuticos se caracteriza por su doble dependencia: por un lado, la región importa medicamentos principalmente desde fuera del istmo, mientras que, por otro, las exportaciones farmacéuticas crecen y encuentran en el propio mercado centroamericano su plaza principal.

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Guatemala lidera las ventas externas de medicamentos, con USD 422.7 millones, consolidando su posición competitiva en la región.

Los principales socios comerciales de Centroamérica son Estados Unidos y México. Las exportaciones totales del istmo superaron los USD 54 mil millones en 2025, con instrumentos médicos, café, bananas y medicamentos como los rubros más dinámicos.

El intercambio intrarregional también resulta vital, pues los medicamentos dosificados encabezan la lista de productos exportados entre los países centroamericanos.

Manos de un trabajador preparan un envío de medicamentos genéricos en una caja de cartón con un mapa de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Competitividad, tendencias y desafíos

El contexto global de la industria farmacéutica presenta un escenario concentrado, donde grandes potencias dominan el mercado internacional.

Sin embargo, el avance de India, con un crecimiento del 63% en sus ventas a la región en cinco años, ha impulsado una mayor competencia basada en precios bajos. Esta presión obliga a los fabricantes centroamericanos a mejorar su eficiencia y calidad para mantenerse competitivos.

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Un sanitario sostiene varios blísters con medicamentos (Magnific)

La integración comercial y la sofisticación de la manufactura farmacéutica permiten a Centroamérica aprovechar economías de escala y fortalecer sus cadenas de valor.

La colaboración regulatoria y la inversión en innovación aparecen como caminos necesarios para reducir la dependencia de insumos y productos terminados importados.

Oportunidades para la industria regional

El sector farmacéutico centroamericano enfrenta una encrucijada estratégica. Por un lado, la fragmentación de las cadenas globales de suministro y la presión de nuevos actores exigen mayor autonomía. Por otro, el crecimiento de la demanda regional y la posibilidad de sustituir importaciones mediante la manufactura local abren oportunidades para expandir la industria y consolidar la seguridad sanitaria.

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En este escenario, el fortalecimiento de los flujos comerciales dentro del istmo y la cooperación entre países surgen como factores clave. Los desafíos tecnológicos y la necesidad de aumentar el valor agregado en la producción farmacéutica marcan la agenda para los próximos años, en busca de una industria más robusta y menos dependiente del exterior.