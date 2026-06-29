La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

La Unión Europea y China acordaron este lunes mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre con el objetivo de reducir tensiones comerciales y reequilibrar sus intercambios, en el marco de la primera reunión de las Consultas sobre Comercio e Inversión celebrada en Bruselas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, sellaron el compromiso tras una jornada de negociaciones que ambos describieron como “intensivas” y “constructivas”. “Nuestros equipos tienen un mandato claro y un calendario ambicioso para ofrecer resultados tangibles de aquí a octubre”, declaró Sefcovic ante la prensa.

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El encuentro produjo una Declaración Conjunta, la primera que Bruselas y Pekín logran acordar desde 2019. Sefcovic señaló que ese hecho “demuestra claramente que hay mucha más convergencia en cómo percibimos la necesidad de abordar los desafíos mutuos”.

Las Consultas sobre Comercio e Inversión —mecanismo creado específicamente para este proceso— centrarán su trabajo en cuatro ejes: el equilibrio entre el comercio y la inversión, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el comunicado conjunto.

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Dentro de ese marco, ambas partes acordaron establecer un mecanismo de seguimiento conjunto para intercambiar datos y supervisar los flujos comerciales, con el fin de “mejorar la transparencia, aumentar la confianza mutua y gestionar las fricciones comerciales”. Las delegaciones también examinaron la posibilidad de aplicar medidas arancelarias y no arancelarias para avanzar en el reequilibrio de la relación.

La sede de la Comisión Europea, conocida como el edificio Berlaymont, en Bruselas, Bélgica, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Yves Herman

El déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China supera los 360.000 millones de euros anuales, una brecha que, según advirtió Sefcovic, “se está ampliando”. El comisario subrayó que Bruselas “sigue abierta a los negocios”, pero que es necesario “defender la base industrial” europea y garantizar “igualdad de condiciones a nivel mundial para que nuestras industrias tengan una oportunidad de competir justamente”.

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El plan prevé que los negociadores eleven la “intensidad y frecuencia” de sus encuentros para presentar en septiembre una evaluación de los avances, antes de que las delegaciones se reúnan a nivel político en octubre. Sefcovic confirmó que viajará a Pekín en otoño para “evaluar el progreso” del diálogo.

La reunión se produce una semana después de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebrada a mediados de junio en Bruselas, en la que los líderes instaron a la Comisión Europea a insistir en el diálogo con China, siempre que este “dé resultados”, y a explorar vías para corregir el desequilibrio comercial. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió en ese foro a presentar una nueva herramienta de “diversificación comercial” antes de la próxima cumbre de octubre.

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(Con información de EFE y Europa Press)