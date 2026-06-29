La sífilis lideró el aumento de infecciones sexuales registradas en Costa Rica

Las infecciones de transmisión sexual en Costa Rica aumentaron entre enero y mayo de 2026, con la sífilis como la infección de mayor crecimiento según el Ministerio de Salud. (Shutterstock)

El registro de infecciones de transmisión sexual en Costa Rica mostró un incremento entre enero y mayo de 2026, con la sífilis como la infección de mayor crecimiento en ese periodo. Según datos del Ministerio de Salud, se notificaron 1,467 casos de sífilis, un avance que la institución vinculó tanto con una mayor transmisión como con mejoras en los sistemas de captación y notificación de pacientes.

El comportamiento proporcional más alto se observó en la provincia de Limón, donde se acumularon 222 casos de sífilis y una tasa de 48.5 casos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra resultó notablemente superior a la tasa nacional, situada en 28.1. Aunque San José concentró la mayor cantidad absoluta de reportes, con 635, Limón fue la provincia con la incidencia más elevada respecto a su población. De acuerdo con CR Hoy, Cartago también presentó una tasa superior al promedio nacional, mientras que Guanacaste registró la menor cantidad y tasa de casos.

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Las autoridades sanitarias consideraron que estos resultados pueden señalar la conveniencia de mantener la vigilancia epidemiológica y evaluar la necesidad de reforzar las estrategias preventivas y de diagnóstico, según las características de cada región y grupo poblacional.

Distribución etaria y provincial de las infecciones

El grupo etario más afectado por la sífilis estuvo compuesto por personas jóvenes y adultas. Entre quienes tenían entre 20 y 49 años se reunieron 1,008 diagnósticos, lo que equivale al 68.7 % del total nacional. Dentro de ese rango, destacaron los grupos de 25 a 29 años, con 229 casos; de 30 a 34, con 219; y de 20 a 24, con 175. El informe oficial también indicó que tanto los mayores de 50 años como los adolescentes de 15 a 19 años presentaron cifras relevantes, evidenciando que la transmisión no se limita a un solo segmento etario.

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Una infografía detalla la concentración nacional de 1,008 diagnósticos de sífilis en personas entre 20 y 49 años, con casos relevantes también en adolescentes y mayores de 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la gonorrea, se observó un incremento de los registros al pasar de 569 casos en los primeros cinco meses de 2025 a 626 en el mismo periodo de 2026. Tres de cada cuatro casos correspondieron a personas entre 15 y 34 años, con un total de 473 contagios en ese grupo. El mayor número se registró en quienes tenían entre 20 y 24 años, con 173 casos; seguidos por los grupos de 25 a 29 (130 casos), 30 a 34 (89) y 15 a 19 (81). Según lo reportado por CR Hoy, los casos detectados en menores de 15 años requieren atención epidemiológica especial y deben ser investigados conforme a los protocolos institucionales.

En cuanto a la distribución provincial, San José agrupó 289 casos de gonorrea, cerca de la mitad del total nacional. Limón y Puntarenas presentaron tasas por encima del promedio nacional, mientras que Guanacaste registró la menor incidencia.

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Comportamiento del herpes virus y diferencias de género

El herpes virus también mostró un aumento, pasando de 363 a 382 casos entre enero y mayo, lo que representa un crecimiento del 5.23 %. A diferencia de la sífilis y la gonorrea, la mayor proporción de contagios de herpes se observó en mujeres, con 254 diagnósticos, el doble que en hombres (128).

El herpes virus aumentó a 382 casos, tuvo mayor proporción de contagios en mujeres y San José presentó la tasa más alta, con Limón y Puntarenas también sobre el promedio nacional. (Shutterstock)

La presencia del herpes se concentró principalmente en población joven y adulta joven. El grupo de 20 a 24 años fue el más afectado, seguido por los grupos de 35 a 39, 25 a 29 y 30 a 34 años. San José concentró casi la mitad de los casos detectados en el país y presentó la tasa más alta, mientras que Limón y Puntarenas también estuvieron por encima del promedio nacional.

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