El petróleo volvió a caer: cedió un 3,3% y cerró debajo de USD 78 tras las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Oscar Martinez

El precio del barril de Brent cayó un 3,31% este lunes hasta los USD 77,90, revertiendo las ganancias de la sesión después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza por 60 días la venta de crudo iraní y de que el vicepresidente JD Vance confirmara que el estrecho de Ormuz permanecía abierto al tráfico marítimo.

El Brent había llegado a cotizar a USD 82,3 en las primeras horas de la jornada, impulsado por las amenazas del presidente Donald Trump de reanudar las operaciones militares contra Irán y por el anuncio de Teherán de un nuevo cierre del estrecho. La posterior distensión diplomática borró esas ganancias y arrastró los precios a la baja.

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Altos cargos de Washington y Teherán concluyeron en Suiza su primera ronda de conversaciones directas, según informaron los mediadores. Las negociaciones arrancaron el domingo en el marco de un memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada, que prorroga al menos 60 días el alto el fuego vigente desde abril. Las partes llegaron a un entendimiento sobre mecanismos destinados a poner fin a los enfrentamientos en el Líbano y a desbloquear el paso por el estrecho de Ormuz.

Los gobiernos de Pakistán y Qatar, países mediadores, calificaron los resultados de “avances alentadores” en un comunicado conjunto. Vance realizó sus declaraciones desde Bürgenstock, Suiza, escenario de las conversaciones técnicas. El estrecho había sido anunciado como cerrado por Irán el sábado pasado, en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano, lo que generó una fuerte presión alcista sobre los precios del crudo durante la madrugada del lunes.

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La licencia general emitida por el Departamento del Tesoro permite a Irán vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo hasta el 21 de agosto. El documento establece que “todas las transacciones” antes prohibidas en relación con la producción y comercialización de hidrocarburos iraníes quedan autorizadas durante ese período, pese a que las sanciones económicas contra el país siguen formalmente vigentes.

Buques petroleros atraviesan el estrecho de Ormuz, 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

Washington condicionó la medida al compromiso de Teherán de volver a recibir inspectores nucleares. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, aclaró a la agencia oficial IRNA que Teherán no negoció sobre su programa nuclear ni asumió nuevos compromisos en las conversaciones del domingo.

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A pesar de las declaraciones de Vance, los datos de transporte marítimo mostraron una disminución notable del tráfico en el estrecho. La plataforma de seguimiento Kpler contabilizó hasta el lunes 26 cruces de buques de transporte de materias primas, mientras que el sábado se registró el mayor volumen desde el inicio de la guerra: 38 embarcaciones comerciales atravesaron el paso, 32 de ellas dedicadas al transporte de materias primas, según datos de AXSMarine.

FILE PHOTO: A drone view of a pump jack and drilling rig south of Midland, Texas, U.S. June 11, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo

“Aunque aún no ha recuperado su nivel anterior a la guerra, el tráfico en el estrecho de Ormuz ha sido bastante intenso en los últimos días”, señaló John Kilduff, de Again Capital, en declaraciones a la AFP. El analista de mercado de StoneX Fawad Razqzada atribuyó parte de la debilidad en los precios precisamente a que el estrecho no llegó a cerrarse por completo y a que “los inversores han reaccionado positivamente a los avances diplomáticos en la región”.

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El contrato de futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio perdió un 2,32%, hasta USD 74,82 el barril. El contrato de agosto, más activo, retrocedió un 3,27%, hasta USD 73,37.

Las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno estadounidense bajaron en 9,05 millones de barriles la semana pasada, la tercera mayor caída registrada hasta la fecha. La reducción forma parte de un acuerdo de Washington para liberar 172 millones de barriles con el objetivo de contribuir al abaratamiento del combustible.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)