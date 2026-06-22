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El jefe de la Liga Árabe aseguró que el pacto entre Washington y Teherán puede aliviar las tensiones regionales

Abdelatif bin Rashid, canciller de Baréin y presidente en ejercicio del Consejo, sostuvo en Amán que el entendimiento abre condiciones para un acuerdo más amplio y pidió un compromiso pleno con sus disposiciones

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Las banderas de Suiza, Estados Unidos, Qatar, Pakistán y el cantón suizo de Nidwalden fueron fotografiadas en el complejo hotelero de lujo Burgenstock, con vistas al lago de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026, antes de las conversaciones de alto nivel destinadas a impulsar un acuerdo para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Fabrice Coffrini/Pool vía REUTERS
Las banderas de Suiza, Estados Unidos, Qatar, Pakistán y el cantón suizo de Nidwalden fueron fotografiadas en el complejo hotelero de lujo Burgenstock, con vistas al lago de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026, antes de las conversaciones de alto nivel destinadas a impulsar un acuerdo para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Fabrice Coffrini/Pool vía REUTERS

Los ministros de Exteriores de los países árabes expresaron este lunes “su satisfacción” con la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, aunque condicionaron ese respaldo al cese de la injerencia iraní en los asuntos internos de los Estados árabes. La declaración surgió de la 165.ª reunión del Consejo de la Liga Árabe, celebrada en Amán a instancias del organismo panárabe.

El ministro de Exteriores de Baréin y presidente en ejercicio del Consejo de la Liga Árabe, Abdelatif bin Rashid, calificó el memorando de “indicador positivo que contribuirá a aliviar las tensiones y crear las condiciones para alcanzar un acuerdo más integral y sostenible”. La cita fue convocada para analizar los últimos cambios regionales tras el pacto entre Washington y Teherán, que puso fin a las hostilidades iniciadas en febrero, con el Líbano como asunto pendiente por las continuas violaciones a la tregua.

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El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, precisó en declaraciones posteriores a la reunión que los Estados árabes “rechazan la injerencia en sus asuntos internos y condenan los ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)”, al tiempo que subrayaron “la necesidad de prevenir tales ataques y de trabajar conjuntamente”. Safadi insistió en que los países árabes “buscan relaciones positivas y constructivas con Irán”, pero aclaró que ello exige “el respeto a su soberanía y la adhesión al derecho internacional y a los principios de buena vecindad”.

Muhammad Shehbaz Sharif, acompañado por J.D. Vance y el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, interactúa con miembros de los medios de comunicación antes del inicio de las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock el 21 de junio de 2026.
Muhammad Shehbaz Sharif, acompañado por J.D. Vance y el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, interactúa con miembros de los medios de comunicación antes del inicio de las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock el 21 de junio de 2026.

Bin Rashid recordó que la región ha sufrido ataques con misiles y drones dirigidos contra varios países del CCG y Jordania, que impactaron zonas civiles y barrios residenciales, “en clara violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. En ese marco, enfatizó la importancia de un “compromiso total con la implementación de las disposiciones del memorando”, el respeto a la soberanía de los países de la región y la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, muestra el documento del Memorando de Entendimiento con Estados Unidos en Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, muestra el documento del Memorando de Entendimiento con Estados Unidos en Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

Safadi informó que la reunión también abordó la causa palestina, incluyendo “el continuo sufrimiento inhumano en la Franja de Gaza”, las medidas israelíes orientadas a anexar territorios palestinos ocupados, la expansión de asentamientos, la escalada de violencia de colonos y los ataques contra lugares sagrados islámicos y cristianos.

Al cierre del encuentro, los cancilleres acogieron la toma de posesión del ex canciller egipcio Nabil Fahmy como nuevo secretario general de la Liga Árabe, en sustitución de Ahmed Abulgueit, y expresaron su esperanza de fortalecer el papel del organismo panárabe ante los desafíos regionales actuales.

(Con información de EFE)

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