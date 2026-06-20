La salvadoreña Brenda Cerén se despide del Atlas Femenil tras cuatro años de entrega

Con su característico desequilibrio por las bandas, la atacante salvadoreña se consolidó como una de las figuras históricas y referentes ofensivas de las rojinegras (Cortesía Brenda Cerén).

El fútbol femenino mexicano despide a una de sus legionarias más constantes y queridas de los últimos tiempos. La atacante salvadoreña Brenda Cerén ha confirmado de manera oficial su salida del Atlas Femenil en la Liga MX.

Tras un ciclo lleno de entrega, regates memorables y un compromiso inquebrantable, “La Bicha” recurrió a sus redes sociales este viernes 19 de junio de 2026 para decir adiós al conjunto rojinegro a través de un emotivo video que conmovió a toda la afición académica.

Con una madurez futbolística evidente y el cariño de una plaza que la adoptó como propia, Cerén cierra una de las etapas más brillantes de su carrera profesional, dejando un vacío difícil de llenar en la ofensiva de las Margaritas.

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La seleccionada salvadoreña no ocultó su nostalgia al momento de redactar su mensaje de despedida. Para Brenda, estos cuatro años en Guadalajara no solo significaron crecimiento deportivo, sino también un profundo arraigo personal.

“Rojinegros, hoy les escribo desde el corazón para decirles GRACIAS, gracias por estos 4 años que han sido realmente increíbles. Todo lo que he vivido acá realmente lo guardo en mi corazón como una de las etapas más bonitas en mi carrera y en mi vida”, expresó la delantera en su emotivo comunicado.

Con el corazón lleno de gratitud, Brenda Cerén se despide de la afición Rojinegra. Un emotivo recorrido en video por sus 4 años de entrega, goles y pasión defendiendo los colores de Atlas Femenil.

El legado y los logros de Brenda Cerén vistiendo la camiseta del Atlas

Desde su llegada a la institución rojinegra, Cerén no tardó en demostrar por qué es considerada una de las futbolistas más talentosas de Centroamérica.

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Su velocidad endiablada, su capacidad para desbordar por las bandas y su olfato goleador la convirtieron rápidamente en una pieza inamovible en el esquema de los diferentes cuerpos técnicos que pasaron por el club.

Durante sus cuatro años de trayectoria en el Atlas Femenil, la salvadoreña cosechó importantes hitos individuales y colectivos:

Consolidación como referente ofensiva: Se convirtió en una de las máximas anotadoras extranjeras del club, destacando por aparecer en los momentos más críticos y en los Clásicos Tapatíos.

Liderazgo en el vestidor: Su carácter y garra la llevaron a portar el gafete de capitana en diversas ocasiones, siendo un ejemplo para las canteranas de la institución.

Identidad con la afición: Logró una conexión única con la grada del Estadio Jalisco, donde sus celebraciones y entrega la consagraron como una figura histórica de la era moderna del equipo femenil.

Además de su aporte goleador, Cerén se marcha del Atlas dejando una huella imborrable por su liderazgo y compromiso con la camiseta rojinegra (Cortesía Brenda Cerén).

Su salida marca el fin de un proceso donde el Atlas buscó constantemente protagonismo en la Liga MX Femenil, teniendo en la salvadoreña a su principal arma de peligro y un dolor de cabeza constante para las defensas rivales.

¿Cuál será el próximo destino de la atacante salvadoreña?

Aunque su etapa con las académicas ha concluido, el camino de Brenda Cerén en los terrenos de juego mexicanos está lejos de terminar. Su gran cartel y consistencia la han puesto en el radar de los clubes más importantes de la capital del país.

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Reportes de la prensa deportiva especializada señalan que existen dos fuertes candidatos interesados en hacerse con sus servicios para el próximo torneo: Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil. Ambas escuadras buscan una futbolista con la experiencia y el desequilibrio de “La Bicha” para apuntalar sus proyectos deportivos y pelear por los puestos altos de la tabla.

Hasta el momento, ni la jugadora ni las instituciones mencionadas han hecho un anuncio oficial, por lo que el futuro de la atacante se mantendrá en expectativa durante las próximas semanas del mercado de fichajes. Lo único seguro es que, vaya a donde vaya, Cerén dejará el alma en la cancha, tal como lo hizo durante cuatro años inolvidables con la camiseta del Atlas.

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