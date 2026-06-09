El Salvador

Renace la capilla histórica del Hospital Rosales, ícono de la arquitectura y testigo de más de un siglo de historia

El espacio religioso del Hospital Nacional Rosales, construido a inicios del siglo XX y considerado un símbolo histórico de San Salvador, reabre tras una restauración que preserva su estructura original y resalta la importancia de la conservación patrimonial.

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La capilla del Hospital Nacional Rosales, ubicada en el centro histórico de San Salvador, forma parte de un complejo hospitalario inaugurado en 1902 con materiales importados desde Europa y un diseño único que combina funcionalidad y valor patrimonial. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La capilla del Hospital Nacional Rosales, ubicada en el centro histórico de San Salvador, forma parte de un complejo hospitalario inaugurado en 1902 con materiales importados desde Europa y un diseño único que combina funcionalidad y valor patrimonial. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Fachadas históricas del Antiguo Hospital Rosales de San Salvador. La fachada principal y la capilla como reliquias antiguas del nosocomio. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El diseño del hospital estuvo a cargo del ingeniero militar francés Joseph Albert Touflet, quien concibió un conjunto innovador para la época, incorporando una capilla exclusiva que no figuraba en los catálogos de arquitectura estándar de aquellos años. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La construcción de la capilla y los pabellones se realizó con láminas de hierro troquelado, madera de cedro y piedra caliza, materiales seleccionados por su durabilidad y adaptabilidad al clima y la actividad sísmica de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La construcción de la capilla y los pabellones se realizó con láminas de hierro troquelado, madera de cedro y piedra caliza, materiales seleccionados por su durabilidad y adaptabilidad al clima y la actividad sísmica de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Durante más de un siglo, la capilla brindó un espacio espiritual a pacientes, familiares y personal médico, consolidándose como un punto de encuentro y reflexión en el entorno hospitalario capitalino. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Durante más de un siglo, la capilla brindó un espacio espiritual a pacientes, familiares y personal médico, consolidándose como un punto de encuentro y reflexión en el entorno hospitalario capitalino. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La estructura metálica de la capilla fue una decisión basada en la búsqueda de resistencia ante los frecuentes sismos de la región, lo que permitió su preservación frente al deterioro de otras edificaciones del complejo. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La estructura metálica de la capilla fue una decisión basada en la búsqueda de resistencia ante los frecuentes sismos de la región, lo que permitió su preservación frente al deterioro de otras edificaciones del complejo. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
En 1989, la capilla y el hospital recibieron la distinción de monumento histórico nacional por su aporte a la memoria colectiva y su relevancia dentro del desarrollo arquitectónico de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
En 1989, la capilla y el hospital recibieron la distinción de monumento histórico nacional por su aporte a la memoria colectiva y su relevancia dentro del desarrollo arquitectónico de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
A partir de 2023, el Gobierno de El Salvador inició la modernización del hospital, priorizando la restauración de la capilla como parte del compromiso con la conservación de los elementos más emblemáticos del conjunto original. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
A partir de 2023, el Gobierno de El Salvador inició la modernización del hospital, priorizando la restauración de la capilla como parte del compromiso con la conservación de los elementos más emblemáticos del conjunto original. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La renovación de la capilla incluyó la recuperación de las láminas de hierro originales, el reforzamiento de los cimientos y la integración de un sistema de iluminación que realza los detalles arquitectónicos y facilita el acceso de los visitantes. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La renovación de la capilla incluyó la recuperación de las láminas de hierro originales, el reforzamiento de los cimientos y la integración de un sistema de iluminación que realza los detalles arquitectónicos y facilita el acceso de los visitantes. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La apertura de los jardines centrales y la capilla al público ofrece un recorrido que permite apreciar la evolución arquitectónica y la historia del Hospital Rosales a través de sus espacios más representativos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La apertura de los jardines centrales y la capilla al público ofrece un recorrido que permite apreciar la evolución arquitectónica y la historia del Hospital Rosales a través de sus espacios más representativos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El altar original fue preservado durante la restauración, permitiendo que el espacio mantenga su valor simbólico y funcional en la vida cotidiana del hospital y de la comunidad que lo rodea. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El altar original fue preservado durante la restauración, permitiendo que el espacio mantenga su valor simbólico y funcional en la vida cotidiana del hospital y de la comunidad que lo rodea. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El proceso de restauración, supervisado por el Ministerio de Salud y la Dirección de Obras Municipales, priorizó la conservación de los elementos originales para garantizar que la capilla siga siendo un referente de identidad y memoria en San Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El proceso de restauración, supervisado por el Ministerio de Salud y la Dirección de Obras Municipales, priorizó la conservación de los elementos originales para garantizar que la capilla siga siendo un referente de identidad y memoria en San Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

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