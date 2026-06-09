Red Nacional de Hospitales abre una convocatoria para contratar 67 especialidades en el Hospital Rosales en El Salvador

La Red Nacional de Hospitales de El Salvador abrió una convocatoria para contratar personal médico especializado para 67 especialidades clínicas y quirúrgicas en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador. (Cortesía Hospital Rosales).

La Red Nacional de Hospitales en El Salvador abrió una nueva convocatoria para la contratación de personal médico especializado, con el objetivo de cubrir 67 especialidades clínicas y quirúrgicas en el Hospital Nacional Rosales, ubicado en San Salvador.

La convocatoria está dirigida al personal médico especializado en áreas como cardiología, neurología, ortopedia y nefrología. Los aspirantes deben contar con al menos dos años de experiencia en cargos similares a los que se están postulando.

La oferta contempla un salario ajustado a las capacidades y experiencia del candidato, bonificación semestral en junio y enero sujeta a evaluación de desempeño, indemnización anual, aguinaldo y vacaciones conforme a la normativa vigente, seguro de vida, acceso a programas de becas parciales para estudios especializados así como uso de plataformas de capacitación en línea.

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La convocatoria para médicos especialistas en El Salvador incluye áreas como cardiología, neurología, ortopedia y nefrología, y exige al menos dos años de experiencia en cargos similares. (Foto cortesía)

En paralelo, se han habilitado oportunidades para médicos residentes, ya sean recién graduados o próximos a egresar de especialidades como cirugía general, coloproctología, cardiología, nefrología, hematooncología, oncología, anestesiología, oftalmología, ortopedia y traumatología, o radiología, con preferencia en áreas quirúrgicas.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 30 de junio para recibir la documentación requerida.

Para postularse, los interesados deben acreditar la finalización de una especialidad clínica o quirúrgica entre 2024 y 2025, presentar comprobantes de experiencia laboral mínima de dos años en la especialidad de interés y adjuntar dos cartas de referencia, ya sean laborales o académicas, que respalden su trayectoria profesional. El proceso de aplicación se efectúa únicamente en el sitio www.bolsadetrabajo.gob.sv.

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El propósito de esta convocatoria es fortalecer la atención médica en el país mediante la incorporación de profesionales que hayan concluido recientemente su formación de posgrado y estén dispuestos a desempeñar jornadas rotativas, con servicio disponible las 24 horas, los siete días de la semana, según información publicada en el portal oficial del gobierno salvadoreño.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Entre los beneficios ofrecidos se incluyen salario proporcional a la capacidad y experiencia previa del candidato, hasta dos bonificaciones anuales en función del desempeño, indemnización anual, aguinaldo y vacaciones conforme a la normativa vigente. El programa también garantiza acceso a planes de formación y desarrollo profesional continuo en modalidad virtual para los seleccionados.

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Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria, según datos del portal gubernamental, es que los médicos asignados al nuevo Hospital Rosales tendrán su tiempo de trabajo reconocido como parte del período compensatorio posterior a la residencia. Este beneficio se ofrece sin que el ejercicio profesional implique conflicto contractual con el Ministerio de Salud.

En el año 2024, el Gobierno de El Salvador anunció por primera vez la apertura de plazas para la contratación de médicos especialistas extranjeros, con el objetivo de suplir déficit de profesionales en el sistema público de salud.

El Ministerio de Salud publicó convocatorias en medios internacionales, especialmente en Argentina y Colombia, para médicos con experiencia en 32 especialidades como cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía oncológica, coloproctología y gastroenterología.

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Estas convocatorias ofrecían oportunidades laborales a profesionales extranjeros interesados en integrarse a la Red Nacional de Hospitales.

La oferta laboral del Hospital Rosales contempla salario según capacidades y experiencia, bonificaciones semestrales, indemnización anual, aguinaldo, vacaciones, seguro de vida y becas parciales. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El sistema de salud también habilitó plazas para personal de enfermería

La convocatoria también está dirigida a enfermeros egresados, con formación universitaria y experiencia comprobada en la atención integral de pacientes en diversas áreas hospitalarias. La posición contempla la asistencia en procedimientos médicos y quirúrgicos, la participación en quirófano y el manejo de instrumental y equipo especializado, conforme a los lineamientos institucionales vigentes.

La oferta está dirigida a candidatos de hasta 28 años, con el servicio social finalizado y conocimientos en protocolos de enfermería, bioseguridad y manejo de expedientes clínicos. Entre los beneficios se incluye un salario de $1,000, bonificaciones anuales sujetas al desempeño, indemnización anual, aguinaldo, vacaciones conforme a la normativa y acceso a programas de capacitación continua.

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Simultáneamente, se han habilitado 49 ofertas administrativas en áreas como analista de compras, talento humano, técnicos de archivo, motoristas, entre otras detalladas en la página web.

Las autoridades no han detallado el total de plazas que se pretende cubrir con la contratación de nuevo personal médico, de enfermería y administrativo.