El Salvador

Medio Ambiente advierte lluvias intensas para miércoles y jueves en El Salvador por influencia de la Tormenta Tropical Cristina

La entidad ambiental alertó que la franja litoral tendrá el mayor impacto por la cercanía del sistema en el Golfo de Fonseca, además de la influencia de Boris y la convergencia intertropical

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El MARN advirtió que las lluvias más intensas en El Salvador se esperan entre miércoles y jueves, con mayor impacto en la zona costera. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
El MARN advirtió que las lluvias más intensas en El Salvador se esperan entre miércoles y jueves, con mayor impacto en la zona costera. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió que las lluvias más intensas se esperan entre miércoles y jueves en El Salvador, con especial impacto en la zona costera, debido al avance de la Tormenta Tropical Cristina y la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Boris y la Zona de Convergencia Intertropical. La situación mantiene la alerta a nivel naranja, según informaron las autoridades en las últimas horas.

“Tenemos varios sistemas que nos están afectando. Cristina se acerca por el sur del Golfo de Fonseca, Boris aún influye de forma indirecta y la Zona de Convergencia Intertropical aporta humedad. Las lluvias más fuertes llegarán el miércoles y jueves, sobre todo en la costa”, afirmó el titular de Medio Ambiente, Fernando López en conferencia de prensa.

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Hasta las 7:30 de este martes, La Tormenta Tropical Cristina, se ubica a 51 km del Golfo de Fonseca. Actualmente, se desplaza hacia el norte a 6 km/h, con vientos sostenidos de 65 km/h y con trayectoria cercana a las costas centroamericanas. Este sistema favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, incrementando la nubosidad y las lluvias sobre el territorio nacional.

MARN mantiene vigilancia continua sobre estos sistemas del Pacífico para informar oportunamente sobre cualquier cambio relevante en su evolución. (Foto cortesía Medio Ambiente)
MARN mantiene vigilancia continua sobre estos sistemas del Pacífico para informar oportunamente sobre cualquier cambio relevante en su evolución. (Foto cortesía Medio Ambiente)

Mientras que Tormenta Boris ha sido reclasificada a Depresión Tropical, se ubica a 150 km al sureste de Acapulco, México. Su dirección de movimiento es hacia el noroeste a 9 km/h, y con rumbo a las costas de México. Este sistema continuará la interacción con la baja presión frente a Centroamérica y apoyará el ingreso de humedad.

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De forma paralela las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), recalcó la suspensión de clases presenciales para martes y miércoles en todos los niveles que también se aplicará en todas las modalidades educativas, tanto públicas como privadas, siguiendo la instrucción presidencial. “Salvaguardamos a cerca de 1.5 millones de estudiantes en todo el país”, declaró la ministra de Educación, Karla Trigueros, e instó a los padres a seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles evacuaciones.

La Tormenta Tropical Cristina, la influencia indirecta de Boris y la Zona de Convergencia Intertropical mantienen la alerta naranja en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Ambiente )
La Tormenta Tropical Cristina, la influencia indirecta de Boris y la Zona de Convergencia Intertropical mantienen la alerta naranja en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Ambiente )

Más de 10 mil elementos monitoreando emergencias viales

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que no existen vías cerradas hasta el momento, pero el monitoreo continúa de forma permanente. “Nuestro centro de control funciona las 24 horas. Si hay cambios en la red vial, lo informaremos por canales oficiales”, aseguró, e indicó la importancia de verificar el estado de los vehículos y respetar las instrucciones de tránsito.

Actualmente las autoridades han coordinado labores entre las cuadrillas de Fovialito, Ministerio de Obras Públicas (MOP), gestores e inspectores del VMT que reúnen más de 10,000 elementos desplegados para el monitoreo territorial.

A la población en general se le recomienda:

  • Precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.
  • Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas.
  • Evite encaminar por campos descubiertos durante la presencia de lluvias, ya que por la naturaleza convectiva de las tormentas eléctricas podrían ser alcanzados por un rayo.
  • Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.
  • Estar atentos a la información oficial, emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, y atender sus indicaciones.
El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)
El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)

Refuerzo en la red de salud nacional

Las condiciones climáticas irregulares podrían elevar el número de personas con afectaciones por enfermedades virales respiratorias y estomacales, por lo que el ministro de Salud, Francisco Alabi, señaló que se han dispuesto 512 equipos de respuesta integral, 146 equipos de atención en crisis y 23 equipos de respuesta rápida. “En total, se han puesto a disposición cerca de 9,000 recursos para brindar atención a la población salvadoreña ante cualquier emergencia que pudiera generarse por la tormenta tropical”, recalcó Alabi.

Las autoridades detallaron que hay 253 ambulancias listas para el traslado de pacientes y 650 unidades de salud con horario extendido, de las cuales 180 funcionarán toda la noche.

Alabi insistió en que la población debe extremar las medidas de higiene y cuidado evitando el consumo de agua o alimentos de origen desconocido.

Bomberos desplegó más de 750 elementos y ANDA supervisa más de 800 plantas de bombeo para atender inundaciones y garantizar el suministro de agua. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)
Bomberos desplegó más de 750 elementos y ANDA supervisa más de 800 plantas de bombeo para atender inundaciones y garantizar el suministro de agua. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)

Operativos especiales

El Cuerpo de Bomberos, mantiene a más de 750 elementos listos para responder a emergencias relacionadas con inundaciones, caída de árboles y otras eventualidades.

Por su parte, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), supervisa más de 800 plantas de bombeo y refuerza el control de calidad del agua, además de asegurar el suministro tanto en viviendas como en albergues habilitados por la emergencia climática en el territorio.

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