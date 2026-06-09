El Salvador

Las 14 empresas salvadoreñas presentan su oferta en una rueda de negocios

La jornada, apoyada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, buscó abrir vínculos comerciales para negocios de turismo, alimentos, energía, hospedaje y servicios especializados

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La rueda de negocios reunió a potenciales compradores y socios estratégicos interesados en productos y servicios de micro y pequeñas empresas beneficiarias del proyecto./ (CONAMYPE)
La rueda de negocios reunió a potenciales compradores y socios estratégicos interesados en productos y servicios de micro y pequeñas empresas beneficiarias del proyecto./ (CONAMYPE)

Catorce empresas salvadoreñas participaron este martes en una rueda de negocios organizada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Ministerio de Turismo (MITUR), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento reunió a medio centenar de potenciales compradores y socios estratégicos interesados en la oferta de productos y servicios de los empresarios beneficiarios del proyecto “Desarrollo de micro y pequeñas empresas dinámicas para la reactivación económica de El Salvador”.

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Durante la jornada, los representantes de las 14 empresas expusieron su portafolio ante compradores de distintos sectores, con el propósito de establecer nuevas relaciones comerciales y oportunidades de negocio.

Entre las empresas participantes se encuentran emprendimientos dedicados a la producción de cacao, alimentos, paletas, cerveza artesanal, licor de café y servicios turísticos locales, como recorridos en el volcán de Santa Ana y la Laguna Verde. También participaron empresas de hospedaje, energía solar, fumigación, producción de video en 3D y fotografía, lo que demuestra la diversidad de la cadena de valor vinculada al turismo.

Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, destacó que el proyecto “Desarrollo de micro y pequeñas empresas dinámicas para la reactivación económica de El Salvador”, que inició en 2023, ha impulsado la creación y aceleración de cientos de negocios, todos enfocados en incorporar tecnología y en superar la fase de subsistencia para alcanzar niveles de acumulación y rentabilidad.

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Las empresas participantes presentaron ofertas de cacao, alimentos, cerveza artesanal, licor de café y servicios turísticos vinculados al turismo en El Salvador./(Conamype)
Las empresas participantes presentaron ofertas de cacao, alimentos, cerveza artesanal, licor de café y servicios turísticos vinculados al turismo en El Salvador./(Conamype)

“La clave está en que son empresas dinámicas que tienen que incluir un nivel de tecnología y que, obviamente, el objetivo es saltarnos el proceso de subsistencia o la fase de subsistencia para llevarlos a acumulación directamente”, subrayó Steiner. Añadió que “todas ya están en acumulación, todas son rentables. No hemos perdido ninguna en el camino, y ya van tres años de esto”.

El evento se realizó en el Centro de Innovación de CONAMYPE, infraestructura financiada con fondos del proyecto y equipada con tecnología de punta. “Este centro de innovación fue donado gracias a los fondos del proyecto, más de 1.2 millones de dólares invertidos en tecnología.

Aquí tenemos impresión 3D, un salón de pitch, maquinaria de impresión directo a tela, un salón de televisión para producción de video y streaming, una sala de fotografía profesional, drones de todo tipo, maquinaria para prototipar empaques; de todo hay para poder ayudarle a la micro y la pequeña empresa a profesionalizar su negocio y llevarlo más allá de la subsistencia”, detalló Steiner.

La rueda de negocios formó parte de la visita de representantes de alto nivel de KOICA, PNUD, ESCO, MITUR y CONAMYPE, quienes evaluaron los resultados alcanzados por el proyecto y su impacto en las capacidades empresariales de las MYPE salvadoreñas.

La visita permitió evidenciar cómo las intervenciones impulsadas a través de esta iniciativa están favoreciendo la generación de oportunidades comerciales, el fortalecimiento productivo y la dinamización de las economías locales, contribuyendo a la reactivación económica del país.

La cadena de valor del turismo también incluyó empresas de hospedaje, energía solar, fumigación, producción de video en 3D y fotografía./ (CONAMYPE)
La cadena de valor del turismo también incluyó empresas de hospedaje, energía solar, fumigación, producción de video en 3D y fotografía./ (CONAMYPE)

Steiner adelantó que se ha presentado una propuesta para una segunda fase del proyecto, la cual busca avanzar hacia la transformación digital y la inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas. Esta propuesta se encuentra actualmente en evaluación en Corea y podría tardar un par de años en aprobarse. “La fase dos ya nos lleva un poquito más a la transformación digital y comienza a avanzar también en el tema de inclusión financiera”, explicó el presidente de CONAMYPE.

Con estas acciones, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de promover iniciativas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, generando mayores oportunidades de crecimiento para el sector productivo nacional.

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