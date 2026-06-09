El Salvador

El Salvador lidera en América Latina en gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto

Datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud sitúan al país con 10.13% de su economía en el sector sanitario, por encima de Nicaragua, Honduras y Panamá, sin que esto asegure mayor calidad

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Una imagen tomada con un dron muestra la nueva ala del Hospital Nacional Rosales en San Salvador, El Salvador, el 3 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
Una imagen tomada con un dron muestra la nueva ala del Hospital Nacional Rosales en San Salvador, El Salvador, el 3 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El centro de América Latina destaca en el ranking regional por la alta proporción de sus economías dedicadas al sector sanitario.

El Salvador encabeza la lista con 10.13% del PIB destinado a salud, situándose como el país latinoamericano que más peso da a este rubro en su presupuesto nacional.

De acuerdo con reportes de medios locales, el refuerzo financiero al sector salud fue uno de los soportes de la estrategia del gobierno actual. De acuerdo con Presidencia de El Salvador, el presupuesto destinado a la salud pública pasó de USD 600 millones en 2018 a USD 1,131,2 millones para 2023.

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Según Presidencia de El Salvador, ese incremento permitió fortalecer el sistema, mejorar infraestructura hospitalaria y asegurar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Uno de los logros más recientes y emblemáticos fue la inauguración del Hospital Rosales el 1 de junio pasado, realizada por el propio presidente Nayib Bukele.

Este hospital cuenta con infraestructura moderna, cirugía robótica y un quirófano híbrido, el primero en Centroamérica, además de 47 especialidades médicas, según reportes del Gobierno.

Otra apuesta en el tema de salud es la aplicación DoctorSV, lanzada en noviembre de 2025, ya superó los 1.1 millones de usuarios registrados y gestionó más de 1.5 millones de citas en sus primeros cinco meses, con un índice de satisfacción del 97%, según Prensa Latina.

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Las otras posiciones del ranking

Dentro del ranking publicado en redes sociales con datos del Banco Mundial y la OMS, también sobresale Honduras, que, a pesar de contar con una economía más pequeña, asigna 9.16% de su PIB.

En Panamá el gasto alcanza el 9.14%, reflejando la relevancia que la región otorga a la atención médica y la protección social.

Infografía que compara el gasto público en salud como porcentaje del PIB en países latinoamericanos, con un mapa de la región y banderas nacionales.
El Salvador encabeza la región con 10.13% de su PIB destinado a salud; Honduras y Panamá también sobresalen, mientras Costa Rica y Guatemala presentan menores porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica, reconocido internacionalmente por su red de seguridad social y atención médica, destina 7.61% de su PIB al sector, ocupando la posición 13 dentro de la lista latinoamericana. Guatemala y Perú cierran el grupo de países con menos del 7%, revelando desafíos en términos de cobertura y acceso efectivo.

En el extremo del listado, México dedica 5.89% de su PIB a la salud. Aunque esto representa uno de los presupuestos más altos de la región en términos absolutos, la proporción evidencia prioridades diferentes en relación con el tamaño de la economía nacional.

Fotografía macro de una balanza antigua con platillos metálicos. El izquierdo sostiene fajos de billetes y una tarjeta 'PIB %', el derecho, modelos de hospitales. El platillo izquierdo está más bajo.
Una balanza antigua muestra fajos de billetes con una tarjeta "PIB %" en un platillo y modelos de hospitales en el otro, simbolizando la tensión entre el crecimiento económico y la inversión en sanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dato resalta que un mayor gasto no garantiza automáticamente mejores condiciones: factores como la eficiencia, infraestructura y modelo de gestión sanitaria resultan decisivos para el bienestar de la población.

La información disponible permite responder de forma clara: Centroamérica ocupa posiciones destacadas en el ranking de gasto en salud como porcentaje del PIB, con El Salvador, Honduras y Panamá entre los primeros ocho países de América Latina según este criterio.

Sin embargo, el ranking aclara que el porcentaje dedicado a salud no necesariamente se traduce en hospitales más modernos o sistemas más accesibles. La calidad y el acceso dependen de cómo se utilizan esos recursos y de la eficiencia de cada sistema nacional.

El ranking, elaborado con datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, evidencia las grandes diferencias entre naciones, tanto por el tamaño de sus economías como por las decisiones presupuestarias y los modelos de salud que eligen implementar.

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