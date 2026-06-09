Árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: perfiles y trayectorias

La FIFA confirmó la presencia de nueve árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA confirmó la presencia de nueve árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una designación que reconoce el nivel alcanzado por el arbitraje de la región. La lista incluye a tres árbitros principales, cinco asistentes y una especialista de video arbitraje (VAR), todos con experiencia internacional en torneos de máxima exigencia.

Según medios internacionales, entre los seleccionados figuran nombres con recorrido en finales de la CONCACAF, Mundiales de clubes y citas globales, lo que los posiciona como referentes en sus respectivos países y en el ámbito continental.

Árbitros principales: liderazgo y experiencia bajo presión

Iván Barton (El Salvador) encabeza el grupo de centrales tras una labor destacada en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde dirigió tres partidos, incluidos los encuentros de fase de grupos entre Alemania y Japón y Brasil ante Suiza, así como el cruce de octavos de final entre Inglaterra y Senegal. Barton también arbitró la final de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2022 y la final de vuelta del torneo en 2023, además de haber estado a cargo del debut de Lionel Messi con el Inter Miami durante la Leagues Cup.

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Iván Barton representará a El Salvador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras dirigir tres partidos en Qatar 2022. (Imagen de cortesía)

Héctor Said Martínez (Honduras) suma más de diez finales mayores dirigidas en el área. Fue juez central en la final de la Copa Oro 2021, donde Estados Unidos superó a México en tiempo extra, y comandó la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 entre Seattle Sounders y Pumas UNAM. En la Copa del Mundo Qatar 2022, Martínez participó como cuarto árbitro en varios encuentros.

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) se consolidó al frente de encuentros clave en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 y en fases decisivas de la Copa Oro y las eliminatorias de la CONCACAF. Su perfil se caracteriza por la conducción de partidos de alta tensión y eliminación directa.

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Juan Gabriel Calderón fue designado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de conducir partidos clave en la Sub-20, la Copa Oro y las eliminatorias de CONCACAF. (Imagen de cortesía)

Especialista en VAR: innovación y tecnología arbitral

Tatiana Guzmán (Nicaragua) fue seleccionada como oficial de VAR tras su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Guzmán integró el equipo tecnológico de jueces de video en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue convocada para operar el VAR en partidos definitorios del Mundial de Clubes de la FIFA. Su trabajo ha recibido elogios de referentes como Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Árbitros asistentes: apoyo clave en la elite mundial

Entre los asistentes, Juan Carlos Mora (Costa Rica) destaca por su experiencia mundialista en Qatar 2022. David Morán (El Salvador) ha formado dupla de manera frecuente con Barton en torneos juveniles y selecciones, sumando presencia en Mundiales de categorías formativas. Christian Ramírez y Walter López (Honduras) han acompañado a Martínez en finales de CONCACAF, consolidando equipos arbitrales de alto rendimiento. Por su parte, Alberto Pupiro (Nicaragua) representa el avance del arbitraje nicaragüense en torneos de la región.

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Héctor Said Martínez llega al Mundial 2026 con más de diez finales mayores dirigidas y antecedentes en la Copa Oro y la CONCACAF. (Imagen de cortesía)

La designación de estos nueve árbitros centroamericanos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado por la región en escenarios internacionales. La FIFA apuesta así por perfiles con experiencia comprobada en partidos de alta exigencia y manejo de tecnología, integrando diversidad de nacionalidades y trayectorias.