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¿Conocías la época de antaño El Salvador? Fotografías del siglo XX plasman la evolución del país

La evolución de El Salvador ha sido marcada desde hace décadas por cambios notorios en su urbanización, plazas y monumentos históricos. Acá una muestra fotográfica.

Imágenes de El Salvador de antaño
Año 1958 - Salvadoreños posan en las cercanías del Centro Urbano Monserrat, una de las primeras colonias de interés social creadas para la clase trabajadora de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
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Imágenes de El Salvador de antaño
Año 1958 - El recién finalizado Centro Urbano Monserrat, fue uno de los proyectos de vivienda de interés social del extinto Instituto de Vivienda Urbana. Un medio para que los salvadoreños accedieran a una vivienda digna. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes sociales)
Imágenes de El Salvador de antaño
Fotografía que corresponde a la década de 1970, cuando la Catedral Metropolitana de San Salvador aún estaba en construcción luego de un incendio que la destruyó en 1950. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
Año 1939 - Vista desde el teatro nacional de San Salvador hacia la Plaza Morazán, una de las principales de la capital. Se presencia edificaciones como el Hotel Nuevo Mundo, un referente de la época. (Infobae Centroamérica/X de Historia de El Salvador)
Imágenes de El Salvador de antaño
Postal a colores del Parque Cuscatlán en 1940, uno de los parques más grandes de San Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Carlos Cañas Dinarte)
Imágenes de El Salvador de antaño
Una de las fotografías más antiguas, de 1920, muestra la Iglesia colonial de Panchimalco, una zona al sur de San Salvador con alta identidad indígena. La fachada de esta iglesia aún se conserva en la actualidad. (Infobae Centroamérica/X de Historia de El Salvador)
Imágenes de El Salvador de antaño
El Bulevar del Ejército, uno de los lugares más transitados del país, conecta distritos altamente poblados. La fotografía corresponde a un par del transporte colectivo en San Salvador en enero de 1987. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
En el siglo XX se ejecutaron masivos proyectos de viviendas de interés social. Esta fotografía corresponde a la década de 1990, cuando se comenzaba la residencial Altavista, que pasaría a ser una de las urbanizaciones más grandes de Centroamérica. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
El ex-teleferico de San Salvador marcó un precedente en la movilidad hacia una zona turística conocida como el Cerro de San Jacinto. El proyecto fue inaugurado en 1977. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes sociales)
Imágenes de El Salvador de antaño
En la actualidad, la edificación del ex teleférico quedó abandonada tras el cese del proyecto. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes sociales)
Imágenes de El Salvador de antaño
El Centro Histórico de San Salvador antiguo era muy transitado por automotores y transporte colectivo. La fotografía tomada desde la Plaza Morazán de la capital muestra una de las edificaciones más antiguas de la capital, correspondientes al siglo XIX. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador, fotos y música del recuerdo)
Imágenes de El Salvador de antaño
Año 1956 - El monumento al Divino Salvador del Mundo es uno de los sitios más emblemáticos de El Salvador. Antes del crecimiento urbanístico de la zona, se proyectaban miles de áreas verdes, despejadas y sin tanto tránsito de automotores. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
El comercio informal o ambulante ha predominado en la historia de los salvadoreños. Esta foto de 1990 lo demuestra. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
Imagen aérea correspondiente al año 1994, en la reciente inauguración del Monumento al Hermano Lejano, en honor a los salvadoreños residentes en el exterior. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
Fotografía de 1973 muestra un antiguo diseño de la Plaza Libertad de San Salvador. También se observan edificios que fueron dañados en el terremoto de 1986. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Imágenes de El Salvador de antaño
Año 1969 - Gasolinera en una carretera de La Libertad, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes sociales)

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