¿Conocías la época de antaño El Salvador? Fotografías del siglo XX plasman la evolución del país

Últimas Noticias

El sistema judicial dominicano estrena el nuevo Código Penal endureciendo penas y sumando nuevos delitos La normativa sustituye la legislación vigente desde 1884 y aplica lo dispuesto por la Ley 74-25, promulgada en agosto, tras casi tres décadas de debates en el Congreso Nacional

Las Fiestas Agostinas inician con 17 personas atendidas por golpes de calor en San Salvador Las instituciones humanitarias activaron un amplio operativo en San Salvador, carreteras y destinos recreativos para responder a incidentes por insolación, percances viales y rescates acuáticos durante la temporada festiva.

El abandono social marca la experiencia de la madre lactante en El Salvador Experta en salud materno infantil advirtió que, después del nacimiento, el apoyo familiar suele centrarse en el recién nacido y reduce la voz de la mujer en decisiones cotidianas, con efectos en su bienestar

En C.A y República Dominicana persisten la informalidad y las brechas laborales, según la Organización Internacional del Trabajo El organismo identifica como riesgos estructurales una inserción femenina rezagada, una desocupación juvenil de hasta 23.1% en Panamá y niveles de trabajo informal de 66.2% en Guatemala y 63.3% en El Salvador